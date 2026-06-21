Fuerte explosión en una zona industrial de Doha

Una explosión sacudió este domingo la zona industrial de Ras Laffan, en el norte de Qatar, uno de los puntos estratégicos de la industria energética mundial y sede de las principales instalaciones de gas natural licuado del emirato. El estallido provocó preocupación debido a la importancia de la infraestructura afectada y al contexto de tensión regional, aunque las autoridades aseguraron que el incidente no dejó heridos ni generó riesgos para la población.

El Ministerio del Interior qatarí informó que la detonación se produjo dentro de una fábrica ubicada en el complejo industrial y sostuvo que fue consecuencia de un problema técnico. Según el comunicado oficial, los equipos de Defensa Civil fueron desplegados de inmediato para controlar la situación.

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Una explosión sacudió el principal complejo gasífero de Qatar en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

“Se produjo una explosión interna en una fábrica de la ciudad industrial de Ras Laffan debido a un incidente técnico”, señaló el organismo. Asimismo, agregó que las autoridades actuaron rápidamente y que “no se registraron heridos ni fugas que puedan representar una amenaza para la seguridad pública”.

El incidente también fue percibido a decenas de kilómetros de distancia. Residentes de Doha reportaron haber escuchado un fuerte estruendo procedente de la zona norte del país, donde se concentra buena parte de la infraestructura energética qatarí.

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Ras Laffan es considerada una de las instalaciones más importantes del mercado global de gas natural licuado. Desde allí se procesa y exporta una parte sustancial de la producción energética del emirato, uno de los mayores proveedores mundiales de GNL. Por ese motivo, cualquier incidente en el complejo suele ser seguido con atención por gobiernos, compañías energéticas y mercados internacionales.

Las autoridades qataríes evitaron vincular la explosión con factores externos y recalcaron que la situación quedó bajo control poco después de producirse. Tampoco informaron daños significativos en las operaciones industriales ni interrupciones en la actividad de exportación energética.

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El incidente ocurrió en Ras Laffan, uno de los principales centros de producción y exportación de gas natural licuado del mundo. No se registraron heridos

La explosión ocurre además en un momento particularmente sensible para la región. Durante los últimos meses, Qatar se vio involucrado de forma directa en los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto que enfrentó a Estados Unidos e Irán, además de actuar como uno de los principales intermediarios entre ambas partes.

Qatar intercede en las conversaciones para aplicar el acuerdo entre Washington y Teherán

Mientras las autoridades gestionaban las consecuencias del incidente en Ras Laffan, representantes estadounidenses e iraníes iniciaron este domingo una nueva ronda de negociaciones en Suiza destinada a implementar el memorando de entendimiento firmado días atrás por ambos gobiernos.

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Qatar confirmó oficialmente el comienzo de los encuentros, que se desarrollan en el complejo de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna. El emirato participa como mediador junto con Pakistán en una instancia considerada clave para transformar el entendimiento preliminar en un acuerdo más amplio y permanente.

Según informó la diplomacia qatarí, las conversaciones reúnen a delegaciones de alto nivel y cuentan con grupos especializados encargados de discutir los aspectos técnicos del futuro acuerdo. Entre los temas en análisis figuran la implementación de los compromisos asumidos en el memorando, la cuestión nuclear iraní, el levantamiento gradual de sanciones y los mecanismos de supervisión internacional.

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El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se reunió con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en el complejo de Bürgenstock, Suiza, donde se desarrollan conversaciones de alto nivel sobre Medio Oriente

El portavoz de la Cancillería qatarí, Majed al Ansari, explicó que también fueron creados equipos específicos para monitorear el cumplimiento de los compromisos alcanzados y acompañar el avance de las negociaciones.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán llegaron al encuentro encabezadas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf. Junto a ellos participan representantes de los países mediadores y observadores vinculados al proceso diplomático.

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Qatar insistió en que continuará trabajando para facilitar el diálogo entre las partes y defendió la vía negociada como mecanismo para reducir las tensiones en Medio Oriente.