El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

Araceli González fue con sus hijos al estreno de Sottovoce y confirmó su reconciliación con Adrián Suar (RSFotos)

En el día de su cumpleaños, Araceli González eligió abrirse con un mensaje sincero y profundo ante sus seguidores. El 19 de junio, la actriz compartió una reflexión sobre su presente y el recorrido que la condujo hasta este momento, marcando un hito en su forma de ver la vida. La publicación, acompañada de una foto espontánea —riendo y distendida con sombrero—, sirvió de ventana a una Araceli renovada y reconciliada, no solo con su historia sino también con las personas más importantes de su entorno.

“Hoy es mi cumple. Cuando pienso en los años que voy cumpliendo tengo esa sensación ¡que quiero hacer todo y más! Que lo vivido me amortiguó para estar plantada en este lugar que me hace crecer ¡y seguir adelante! Conciliar es la palabra nueva que este año la puse como primera”, expresó. El posteo destiló honestidad y un deseo de ligereza, de dejar atrás cargas pasadas y avanzar hacia una etapa más liviana. “No quedan tantas vacaciones corriendo por la playa jajajaa. Y la verdad decidí estar liviana y en paz en muchas cosas! Uno puede hacer retirada y pausar. Pero lo trabajado todos estos años hicieron dar saltos magníficos en mi vida. ¡Y estoy feliz por eso!”.

PUBLICIDAD

En ese mensaje, Araceli destacó el valor de la familia y el amor como sustento diario. Mencionó a Fabián Mazzei, su marido, y a sus hijos, reconociendo que la plenitud y la alegría de todos son parte de su propio bienestar. “Sonreí plena y mis hijos también! Fabi es mi todo en cada paso! Su amor es envolvente y genuino en esta familia alivianamos la vida. !¡Agradecida a quienes siempre están conmigo y yo con ellos! Porque es mutuo”.

El sentido mensaje de Araceli González para sí misma el día de su cumpleaños (Instagram)

La gratitud aparece como eje de su presente, agradeciendo la salud, los reencuentros, la lucidez para “parar y abrazar”, y sobre todo la capacidad de reconocerse fiel a su esencia. “Agradezco la luz en cada paso de mi vida! Agradezco ser lúcida para parar y abrazar! Y sobre todas las cosas agradezco verme al espejo y reconocer que hasta ahora equivocándome y no, me gusto. Le fui fiel a esa niña llena de sueños que sigue estando en mi corazón. No te vayas, me orientás a lo más genuino de todo. Gracias 🤩”.

PUBLICIDAD

El cumpleaños de Araceli llegó en un contexto especial: la reconciliación pública con Adrián Suar, su exesposo y padre de su hijo Tomás Toto Kirzner. Este acercamiento tuvo un punto de inflexión cuando la actriz asistió al estreno de Sottovoce, la obra de teatro que protagoniza Suar junto a Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega. Araceli concurrió acompañada por sus hijos, y ese gesto no pasó inadvertido en el ambiente artístico.

Al ingresar al teatro, la actriz compartió unas palabras con la prensa, donde confirmó el restablecimiento del vínculo con Suar. Esta reconciliación se gestó después de años de distancia y desencuentros, en medio de idas y vueltas judiciales. Araceli relató que el primer paso lo dio ella misma. “Mandé un hola y él dijo: ‘Hola’, y a partir de ahí empezó una conversación maravillosa”.

PUBLICIDAD

Araceli González, Toto Kirzner y Adrián Suar posan sonrientes en la función de "Sottovoce", un evento marcado por la ausencia de Fabián Mazzei. (StoryLab/RSFotos)

La decisión de iniciar el acercamiento vino tras un período de duelo y transformación personal, marcado por la pérdida del padre de su hija Florencia Torrente. Ese dolor la llevó a revisar prioridades y a buscar sanar heridas pendientes. El cumpleaños, entonces, no solo significó un festejo, sino el símbolo de una etapa más conciliadora y en paz.

La actriz también compartió cómo su historia personal marcó su carácter. Creció en una familia de mujeres que criaron solas a sus hijos y definió que esa fortaleza se trasladó a la crianza de sus propios hijos, siempre desde los valores y sin perder de vista lo esencial.

PUBLICIDAD

Su mensaje de cumpleaños sintetiza el momento que atraviesa: una mujer que celebra lo vivido, agradece lo aprendido y elige la conciliación como palabra guía. Araceli González, desde la autenticidad, dejó ver el resultado de años de búsqueda y trabajo interno, y el deseo de vivir con liviandad y amor en esta nueva etapa.