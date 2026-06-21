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Rodetes, guiño a la comodidad y colores fuertes: así fue el look de Juana Viale para su programa

La conductora eligió un conjunto de satén estampado y peinado juvenil para recibir el invierno y festejar el Día del Padre en pantalla

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En una nueva “mesaza” dominical, Juana Viale apostó por un outfit colorido y lleno de patrones frente a las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a demostrar por qué cada emisión de Almorzando con Juana (El Trece) es mucho más que una tradición de la televisión argentina. La conductora, heredera del emblemático legado de Mirtha Legrand, se las ingenió una vez más para imprimirle a la clásica mesa su impronta inconfundible, combinando frescura, espontaneidad y una visión personal de la moda que la distingue domingo tras domingo. Este fin de semana, con la llegada del invierno, el festejo del Día del Padre y la fiebre que despierta el Mundial 2026, eligió un look que acaparó todas las miradas apenas se encendieron las cámaras.

Fiel a su estilo, Juana saludó a la audiencia con el desparpajo habitual: “¿cómo están? Otro domingo más. Feliz Día del Padre a todos los papuchos de la Argentina. No sé si se festeja en todos lados o solo acá. Bueno, un beso para todos. ¡Amor, amor, amor!”. La naturalidad de su saludo y la cercanía con la audiencia se convirtieron en marca registrada del ciclo, donde cada detalle es excusa para conectar con quienes siguen la transmisión desde sus casas.

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En el arranque del programa, la conductora se detuvo especialmente en el look elegido para la ocasión y compartió con los televidentes detalles del estilismo. “Les quiero contar que tengo un conjunto de remera y pantalón de satén estampado en colores naranja, negro y blanco. Mis ojos decían que era rojo, pero no, es naranja. Todo un total look muy hermosísimo, medio pijamístico. Así que los que no quieran salir de la cama también se lo pueden poner...”, contó Juana entre risas, mostrándose tan cercana como siempre.

Infografía con ilustración de Juana Viale, dos atuendos, dos peinados, maquillaje, y elementos gráficos sobre el Día del Padre y el Mundial 2026.
La infografía ilustra los detalles de vestuario, peinado y maquillaje de Juana Viale en su programa, incluyendo referencias a eventos actuales como el Día del Padre y el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto, de satén y estampado geométrico, sorprendió por la combinación de colores y el aire relajado, un guiño a la comodidad y la tendencia pijamística que viene ganando terreno en la moda internacional. Y como complemento del estilo, Viale sumó: “Me peinó Juan Fojo para con estos dos rodetes trenzados muy hermosísimos que me encantan y me maquilló Cris Sepúlveda, quien me hizo todo un delineadito ahí dentro muy bonito, no sé si lo vieron".

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No es la primera vez que Viale convierte su outfit en tema de conversación. El domingo anterior, la conductora ya había apostado por un estilo relajado pero con guiño especial a la Selección Argentina, anticipando la expectativa mundialista. “Hola, ¿cómo están en sus casas? Ya estamos cortando los clavos, pues faltan dos días para el primer partido de Argentina contra Argelia, que es en Kansas. Así que nosotros nos pusimos a tono. Yo también, me puse con una blusa de shantung celeste y un pantalón negro de terciopelo, un total look. Un total club, iba a decir, pero no, es un total look”, saludó Juana, previo al encuentro deportivo que dejó victorioso al conjunto albiceleste

Para aquella ocasión, la conductora optó por una blusa de tela liviana en tono pastel, combinada con un pantalón de terciopelo negro de corte recto y zapatos en azul oscuro. El peinado, ondas sirena con efecto húmedo, también estuvo a cargo de Juan Fojo, mientras que el maquillaje natural firmado por Cris Sepúlveda marcó el regreso a los estilismos más sobrios y elegantes, en sintonía con el clima otoñal. “Hoy hicimos algo más tranquilito. Estábamos bien montadas el domingo pasado, ahora rebajando unos cambios”, reconoció Juana entre risas, mostrándose permeable a las estaciones y a la energía de cada emisión.

Juana Viale de pie, brazos en jarras, con blusa celeste de mangas anchas, pantalón de terciopelo negro y zapatos de tacón negros, sobre un escenario
El domingo pasado, Juana Viale optó por un sofisticado look compuesto por una blusa celeste y pantalón de terciopelo negro para una edición de Almorzando con Juana. (Storylab)

El set acompañó la propuesta cromática, con fondos celestes y referencias visibles a la pasión futbolera que atraviesa a toda la Argentina en estos días. La ansiedad y la alegría por la inminente presentación de la Selección se colaron en la charla y en el ambiente del estudio, donde el espíritu de celebración se hizo sentir tanto en los looks como en la sintonía entre Juana y su equipo.

Así, la conductora volvió a convertir la mesa de los domingos en un desfile de moda, tradición y cercanía, donde cada outfit es una declaración de intenciones y cada emisión, un reflejo de la Argentina que celebra, espera y se reinventa. Con guiños familiares, humor y estilo propio, Juana Viale sigue renovando el ritual de los almuerzos televisivos y demuestra que la elegancia y la espontaneidad pueden ir de la mano, incluso en tiempos de Mundial.

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