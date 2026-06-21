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Un campeón del mundo se quedó dormido en mitad del partido del triunfo de España y desató las burlas

Las cámaras enfocaron el palco del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en el minuto 57 del segundo tiempo y encontraron a Youri Djorkaeff, asesor de fútbol del presidente de la FIFA e integrante del plantel de Francia en 1998, con los ojos cerrados en medio de la goleada

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Las cámaras enfocaron el palco del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en el minuto 57 del segundo tiempo y encontraron a Youri Djorkaeff, asesor de fútbol del presidente de la FIFA e integrante del plantel de Francia en 1998, con los ojos cerrados en medio de la goleada

Mientras España goleaba a Arabia Saudita por 4-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, las cámaras registraron una imagen que no pasó desapercibida: Youri Djorkaeff, campeón del mundo con Francia en 1998, cerró los ojos y se quedó dormido en el palco de autoridades.

El momento ocurrió en el minuto 57 del segundo tiempo, con el partido prácticamente resuelto desde mucho antes. Las cámaras enfocaron el palco donde se encontraban, entre otros, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Rafael Louzán. Allí, flanqueado por dos figuras del fútbol español como Fernando Hierro y Míchel Salgado, Djorkaeff apareció con los ojos cerrados. La transmisión oficial del partido lo capturó sin filtros.

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La imagen recorrió las redes y los medios con la velocidad propia de este tipo de momentos. Algunos comentaron “no lo juzgo” o empatizaron con el exvolante francés diciendo “yo estuve igual”, mientras que el comentario generalizado fue para el camarógrafo que registró el momento.

La realidad es que la sorpresa se generó ya que no era un espectador cualquiera el que dormitaba en las tribunas: era uno de los invitados de la FIFA al encuentro, un ex jugador con 82 internacionalidades con los Bleus y 28 goles a su nombre como undécimo máximo goleador histórico de la selección francesa.

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Qué hace Youri Djorkaeff

Djorkaeff asistió al partido como invitado de la FIFA, organismo del que es asesor de fútbol del presidente Gianni Infantino (REUTERS/Andrew Boyers)
Djorkaeff asistió al partido como invitado de la FIFA, organismo del que es asesor de fútbol del presidente Gianni Infantino (REUTERS/Andrew Boyers)

Lejos del retiro discreto, Djorkaeff ocupa desde hace años un lugar en la estructura del organismo rector del fútbol mundial. Actualmente se desempeña como asesor de fútbol del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un rol que lo lleva a recorrer el mundo en representación de la institución: el Congreso de la UEFA, la final de la Copa Asiática 2023, la final de la Copa Africana de Naciones 2023, entre otros eventos de alto nivel.

Su vínculo con Estados Unidos tampoco es nuevo. En 2005, Djorkaeff se convirtió en el primer francés en llegar a la MLS al fichar por el MetroStars de Nueva York. Fue el primer capitán del equipo tras la llegada de Red Bull como patrocinador, y también el primer goleador de esa etapa del club. Permaneció en Nueva York durante un año y medio y, tras su retiro del fútbol profesional a los 38 años, continuó viviendo en Estados Unidos por doce años más.

En una entrevista con FIFA.com publicada en febrero de 2024, Djorkaeff describió su relación con el Mundial 2026 desde adentro: “Visitamos todos los estadios de la competición con el presidente Gianni Infantino. Los vimos vacíos, pero también llenos durante eventos para apreciar bien el nivel de las infraestructuras. Sinceramente, es impresionante”.

En ese mismo reportaje, el ex jugador anticipó el impacto que tendría la final en Nueva York: “Para mí, el impacto de una final en Nueva York está, por supuesto, en el estadio, la ceremonia, el partido en sí; pero también en esa zona de aficionados creada en Central Park, que será única en el mundo”.

La goleada de España contra Arabia

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0

El partido que Djorkaeff presenció en Atlanta fue, a todas luces, un trámite para La Roja. España necesitaba revertir la imagen del empate sin goles ante Cabo Verde en su debut, y lo hizo con autoridad. El combinado de Luis de la Fuente dominó el encuentro de principio a fin y se impuso 4-0 con goles de Lamine Yamal, un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto en contra de Hassan Al Tambakti.

Lamine Yamal, titular de arranque pese a haber jugado apenas poco más de 20 minutos en el debut, fue el detonante del juego español desde el costado derecho. El atacante del Barcelona desequilibró con sus gambetas y participó en la apertura del marcador: Oyarzabal lanzó un centro bajo desde la izquierda para que Yamal rematara en el palo opuesto. A los 22 minutos del primer tiempo, el marcador ya marcaba 3-0, producto de un doblete del delantero vasco tras una serie de rebotes dentro del área chica.

Arabia Saudí, por su parte, no logró generar peligro real en ningún momento del encuentro. La primera atajada de Unai Simón llegó recién a los 80 minutos, con un remate que no representó amenaza. En el inicio del complemento, tras un córner, Marc Cucurella conectó un desvío en el primer palo y su remate rebotó en Hassan Al Tambakti para el 4-0 definitivo. Ferrán Torres anotó un quinto tanto en el tiempo de descuento, pero fue anulado por fuera de juego.

Con esa victoria, España llegó a cuatro puntos en el Grupo H y se puso a un paso de los 16avos de final del Mundial 2026. La última fecha del grupo se disputará el viernes 26 de junio: España y Uruguay se medirán en el Estadio Guadalajara, en México, mientras que Cabo Verde y Arabia Saudí lo harán en Houston, Estados Unidos.

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