Política

Tras la designación, Milei se mostrará por primera vez con Ravier y se prepara para un nuevo viaje a Madrid

El Presidente disertará el martes en la Fundación Faro, en un evento que incluirá la participación del flamante vocero, pero también del economista David Friedman, hijo de Milton Fridman. La agenda del nuevo viaje a España

Guardar
Google icon
El presidente Javier Milei junto al ahora exdiputado Adrián Ravier
El presidente Javier Milei junto al ahora exdiputado Adrián Ravier

Tras ratificar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y designar a Adrián Ravier al frente de la Vocería Presidencial, el presidente Javier Milei compartirá el próximo martes la primera actividad pública con su nuevo portavoz en un evento que coordina la Fundación Faro y que incluye la participación estelar del economista y profesor universitario David Friedman, hijo de Milton Friedman, uno de los máximos referentes intelectuales del mandatario.

En calidad de director académico, Ravier participará del “evento liberal del año”, como lo presentan sus organizadores, y estará a cargo de la presentación del libro que coescribió con el libertario titulado “La Batalla por la Macroeconomía”. La obra, publicada este año, revisa y confronta los postulados de John Maynard Keynes, Milton Friedman, Robert Lucas y Friedrich Hayek, cuatro de los economistas más influyentes de la macroeconomía moderna y la base teórica en la que se apoya el Presidente.

PUBLICIDAD

El evento tendrá lugar el martes 23 de junio a las 19.30 y se transmitirá por el canal de YouTube de la Fundación Faro. Además, contará con la presentación del director de la entidad, el politólogo Agustín Laje, e incluirá una instancia de debate sobre “el futuro de la libertad” abierta entre Friedman y el diputado Alberto Benegas Lynch hijo, y moderada por el profesor de economía Martín Krause.

A través de la cuenta de X, la fundación celebró el pasado viernes el nombramiento de su director académico como nuevo vocero presidencial. “Un nuevo desafío al servicio de las ideas de la libertad. Desde Fundación Faro felicitamos a Adrián Ravier por su designación como vocero presidencial y le deseamos el mayor de los éxitos en esta tarea clave para seguir transformando la Argentina”, postularon.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei participará del Evento de la Fundación Faro
El presidente Javier Milei participará del Evento de la Fundación Faro

La del martes será la primera actividad que involucra a Milei y a Ravier tras el anuncio de su nueva responsabilidad al frente de la Vocería Presidencial en medio de la compleja situación que atraviesa su antecesor, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En las últimas horas, en un nuevo gesto de respaldo, el mandatario compartió imágenes del acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario en la que se lo ve junto al funcionario cuestionado por la oposición y los aliados.

Con la intención de motorizar la comunicación de la gestión, el Gobierno avanzó con la incorporación de Ravier en la Vocería Presidencial. Luego de una extensa reunión realizada el viernes en la quinta de Olivos, el propio jefe de Gabinete anunció el desembarco del hasta entonces diputado en el Poder Ejecutivo. Este lunes, el flamante funcionario asistirá a Casa Rosada para tener su primera reunión antes de asumir.

Asimismo, la que comienza será una semana clave para la administración libertaria. El jueves, la oposición buscará tratar en la Cámara de Senadores el pedido de interpelación a Adorni con la posibilidad de habilitar, a posteriori, una moción de censura que les permita removerlo del cargo. Incluso, el diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que en Diputados no serían necesarias las comisiones ni los dictámenes: alcanzaría con reunir el quórum y votar la interpelación. Este punto fue fuertemente resistido por el oficialismo.

A mitad de semana, el mandatario tiene previsto volar a Madrid para cumplir agenda en su sexto viaje a España. La delegación presidencial partirá durante la noche del miércoles para estar en la capital española al día siguiente, donde permanecerá hasta el sábado 27 de junio.

Hombre de mediana edad con gafas, traje oscuro y corbata azul, gesticulando mientras habla en un podio con micrófonos; el podio lleva el logo 'Madrid Economic Forum'
Javier Milei, presidente de Argentina, participa activamente en el Madrid Economic Forum, ofreciendo una intervención sobre economía y política

Con el cronograma de actividades aún en definición, el libertario protagonizará una conferencia en la CEU Universidad de San Pablo, que prepara una entrega de medallas. También encabezará un encuentro con empresarios. Al igual que ocurrió en visitas anteriores, no se prevén reuniones con su par de España, Pedro Sánchez, con quien mantiene un complejo vínculo, luego de acusar a su esposa Begoña Gómez de “corrupta”, ni con el rey Felipe VI.

Tras la designación de Ravier, una decisión con la que el Gobierno buscó descomprimir la tensión política, en Casa Rosada hablan de nuevos cambios previstos para los próximos días. Julio comenzará con otra instancia sensible para el oficialismo: el jueves 2, Adorni deberá presentar su informe de gestión ante el Senado, responder a las críticas de la oposición y desactivar los pedidos de interpelación impulsados por distintos bloques. Aunque Milei acompañó en otras oportunidades las presentaciones del funcionario en la Cámara de Diputados, esta vez en Casa Rosada descartan que asista al recinto.

Temas Relacionados

Javier MileiAdrián RavierManuel AdorniGobiernoEspañaMadridÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desde la Iglesia volvieron a advertir por el clima social y los “malos tratos y ninguneos institucionales”

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, dijo que hay personas en condiciones precarias, y puso como ejemplos a los adultos mayores y las demoras del sistema sanitario para conseguir atención

Desde la Iglesia volvieron a advertir por el clima social y los “malos tratos y ninguneos institucionales”

El PRO reiteró sus críticas a Adorni e insistió con el pedido de renuncia: “Es un gran mentiroso”

Referentes del partido amarillo volvieron a pedir que el jefe de Gabinete dé un paso al costado antes de su presentación ante el Congreso y en medio de los avances en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito

El PRO reiteró sus críticas a Adorni e insistió con el pedido de renuncia: “Es un gran mentiroso”

Interna del PJ: Olmos dijo que “nadie puede negar la figura de Cristina” pero advirtió que el peronismo no puede “dejar de hacer política”

El presidente de la Auditoría General de la Nación y dirigente del PJ consideró que si el partido se organiza y debate ideas “con un candidato que las lleve adelante, en el ’27″ puede volver al gobierno

Interna del PJ: Olmos dijo que “nadie puede negar la figura de Cristina” pero advirtió que el peronismo no puede “dejar de hacer política”

Sigue la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos desde hace una semana en el Río de la Plata

El operativo se reanudó este domingo a las 8.30 y se extenderá hasta que oscurezca, con rastrillajes por agua y tierra en Boca Cerrada, Punta Lara, y en la zona de Atalaya, Magdalena

Sigue la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos desde hace una semana en el Río de la Plata

En el peronismo advirtieron por una maniobra del oficialismo para blindar a Manuel Adorni en el Senado

La oposición había acordado que la interpelación, censura y salida del cargo se aprueban con 37 votos, pero el senador José Mayans afirmó que varios bloques cambiaron de postura tras una reunión con Karina Milei

En el peronismo advirtieron por una maniobra del oficialismo para blindar a Manuel Adorni en el Senado

DEPORTES

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“¡Dejá de vender humo!”: las lapidarias críticas de una ex figura de Ecuador a Beccacece tras el empate con Curazao en el Mundial

Un campeón del mundo se quedó dormido en mitad del partido del triunfo de España y desató las burlas

Tras la conquista de Francisco Cerúndolo en Queen’s, así quedó la lista histórica de campeones argentinos en el ATP Tour

Infancia, presión y victoria: el camino de Carlos Sainz para escribir su propia historia en la Fórmula 1

TELESHOW

Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

El conmovedor posteo de Delfina Pignatiello a su expareja Lucas Vignale tras su muerte: “El milagro de coincidir”

Facundo Arana habló de su relación con María Susini en medio de rumores de reconciliación: “Reencauzar todo”

El sentido mensaje de Araceli González en su cumpleaños tras su reconciliación con Adrián Suar: “Estoy feliz”

Rodetes, guiño a la comodidad y colores fuertes: así fue el look de Juana Viale para su programa

INFOBAE AMÉRICA

Diputados hondureños participan como observadores internacionales en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Diputados hondureños participan como observadores internacionales en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Ataque armado cobró la vida de dos hombres y dejó una menor herida en Guatemala

Una explosión sacudió el principal complejo gasífero de Qatar en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Trump volvió a cuestionar a Meloni por su falta de apoyo frente a la amenaza nuclear iraní: “No están ahí para defendernos”

Ai Weiwei recreará su detención en China en una performance de 24 horas