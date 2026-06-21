Tras la designación, Milei se mostrará por primera vez con Ravier y se prepara para un nuevo viaje a Madrid

El presidente Javier Milei junto al ahora exdiputado Adrián Ravier

Tras ratificar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y designar a Adrián Ravier al frente de la Vocería Presidencial, el presidente Javier Milei compartirá el próximo martes la primera actividad pública con su nuevo portavoz en un evento que coordina la Fundación Faro y que incluye la participación estelar del economista y profesor universitario David Friedman, hijo de Milton Friedman, uno de los máximos referentes intelectuales del mandatario.

En calidad de director académico, Ravier participará del “evento liberal del año”, como lo presentan sus organizadores, y estará a cargo de la presentación del libro que coescribió con el libertario titulado “La Batalla por la Macroeconomía”. La obra, publicada este año, revisa y confronta los postulados de John Maynard Keynes, Milton Friedman, Robert Lucas y Friedrich Hayek, cuatro de los economistas más influyentes de la macroeconomía moderna y la base teórica en la que se apoya el Presidente.

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El evento tendrá lugar el martes 23 de junio a las 19.30 y se transmitirá por el canal de YouTube de la Fundación Faro. Además, contará con la presentación del director de la entidad, el politólogo Agustín Laje, e incluirá una instancia de debate sobre “el futuro de la libertad” abierta entre Friedman y el diputado Alberto Benegas Lynch hijo, y moderada por el profesor de economía Martín Krause.

A través de la cuenta de X, la fundación celebró el pasado viernes el nombramiento de su director académico como nuevo vocero presidencial. “Un nuevo desafío al servicio de las ideas de la libertad. Desde Fundación Faro felicitamos a Adrián Ravier por su designación como vocero presidencial y le deseamos el mayor de los éxitos en esta tarea clave para seguir transformando la Argentina”, postularon.

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El presidente Javier Milei participará del Evento de la Fundación Faro

La del martes será la primera actividad que involucra a Milei y a Ravier tras el anuncio de su nueva responsabilidad al frente de la Vocería Presidencial en medio de la compleja situación que atraviesa su antecesor, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En las últimas horas, en un nuevo gesto de respaldo, el mandatario compartió imágenes del acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario en la que se lo ve junto al funcionario cuestionado por la oposición y los aliados.

Con la intención de motorizar la comunicación de la gestión, el Gobierno avanzó con la incorporación de Ravier en la Vocería Presidencial. Luego de una extensa reunión realizada el viernes en la quinta de Olivos, el propio jefe de Gabinete anunció el desembarco del hasta entonces diputado en el Poder Ejecutivo. Este lunes, el flamante funcionario asistirá a Casa Rosada para tener su primera reunión antes de asumir.

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Asimismo, la que comienza será una semana clave para la administración libertaria. El jueves, la oposición buscará tratar en la Cámara de Senadores el pedido de interpelación a Adorni con la posibilidad de habilitar, a posteriori, una moción de censura que les permita removerlo del cargo. Incluso, el diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que en Diputados no serían necesarias las comisiones ni los dictámenes: alcanzaría con reunir el quórum y votar la interpelación. Este punto fue fuertemente resistido por el oficialismo.

A mitad de semana, el mandatario tiene previsto volar a Madrid para cumplir agenda en su sexto viaje a España. La delegación presidencial partirá durante la noche del miércoles para estar en la capital española al día siguiente, donde permanecerá hasta el sábado 27 de junio.

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Javier Milei, presidente de Argentina, participa activamente en el Madrid Economic Forum, ofreciendo una intervención sobre economía y política

Con el cronograma de actividades aún en definición, el libertario protagonizará una conferencia en la CEU Universidad de San Pablo, que prepara una entrega de medallas. También encabezará un encuentro con empresarios. Al igual que ocurrió en visitas anteriores, no se prevén reuniones con su par de España, Pedro Sánchez, con quien mantiene un complejo vínculo, luego de acusar a su esposa Begoña Gómez de “corrupta”, ni con el rey Felipe VI.

Tras la designación de Ravier, una decisión con la que el Gobierno buscó descomprimir la tensión política, en Casa Rosada hablan de nuevos cambios previstos para los próximos días. Julio comenzará con otra instancia sensible para el oficialismo: el jueves 2, Adorni deberá presentar su informe de gestión ante el Senado, responder a las críticas de la oposición y desactivar los pedidos de interpelación impulsados por distintos bloques. Aunque Milei acompañó en otras oportunidades las presentaciones del funcionario en la Cámara de Diputados, esta vez en Casa Rosada descartan que asista al recinto.

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