Política

En la antesala de una posible interpelación, Manuel Adorni reunirá a los senadores de LLA en Casa Rosada

El jefe de Gabinete convocó a los legisladores para conversar sobre los proyectos que hay en agenda, pero será dos días antes de que la oposición trate la iniciativa que podría derivar en una moción de censura

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Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva

Respaldado por la cúpula del Gobierno y ya lejos de su rol como vocero, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunirá el martes en la Casa Rosada a los senadores de La Libertad Avanza, en la antesala de una sesión clave en el Congreso, en la que se podría aprobar una interpelación y eventual moción de censura en su contra.

La convocatoria se hizo en las últimas horas a través del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los representantes del Poder Ejecutivo que lleva adelante la relación con los legisladores.

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De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto del llamado, el objetivo del encuentro es el de “analizar todos los proyectos que el oficialismo tiene en carpeta”.

”Los citó a todos en tres grupos distintos para hablar de la dinámica legislativa del segundo semestre y la coyuntura”, explicaron.

Los senadores serán recibidos en tres tandas. Foto: REUTERS
Los senadores serán recibidos en tres tandas. Foto: REUTERS

No obstante, hasta este domingo a los senadores no les habían precisado el motivo exacto de la reunión, aunque en el bloque sabían que muy probablemente se hablará de la reunión del jueves.

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Para esa sesión, junto con el proyecto para endurecer la seguridad a la propiedad privada, el peronismo logró incluir en el temario las medidas de interpelación de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario viene siendo sostenido en el cargo por el presidente Javier Milei, que incluso lo integró en la comitiva que este sábado lo acompañó a Rosario para el acto por el Día de la Bandera.

Esta decisión del mandatario nacional generó cierta tensión interna, principalmente por parte de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que fue muy crítica de la situación del ministro coordinador.

Sin embargo, fue ella misma la que consiguió que se suspendiera la sesión que originalmente estaba prevista para la semana pasada, dándole así más margen al Gobierno para planificar la estrategia.

Patricia Bullrich, una mujer de cabello castaño y flequillo, habla seriamente a dos micrófonos de prensa frente a un edificio
Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en el Senado

A la salida del encuentro de Labor Parlamentaria, Bullrich reconoció que acordó con la oposición sumar al debate las iniciativas en contra del jefe de Gabinete.

”Si ese proyecto tiene mayoría, Adorni tendrá una interpelación y eso podría llevar, o no, a una moción de censura. Fue el acuerdo al que llegamos. Yo informaré ahora al Poder Ejecutivo sobre esto y veremos qué medidas se toman”, detalló.

Resta saber si, en este contexto, Bullrich irá a la convocatoria de Adorni, aunque hasta este domingo no había rechazado la invitación.

Lo mismo ocurre con el resto de los integrantes del bloque, quienes por lo bajo protestaron -en algunos casos- por el llamado, pero no niegan que asistirán.

Por otra parte, todavía también es una incógnita la decisión que van a tomar el jueves que viene los aliados del oficialismo, como el PRO y la UCR, que ya pidieron públicamente la renuncia del funcionario.

La bancada encabezada por Martín Goerling tendrá este lunes un encuentro propio para analizar las opciones que están sobre la mesa y definir qué van a hacer.

Aunque todo se terminará de decidir en esa instancia y entre todos los senadores del espacio, estaba la idea por estas horas de votar a favor de la interpelación, pero no era clara la postura sobre la posterior moción de censura.

El miércoles también habría sesión en la Cámara de Diputados para tratar otros proyectos similares en contra del funcionario, pero esto no es algo que preocupe al Gobierno.

En Balcarce 50 señalan que la prioridad actualmente es el Senado, porque los números en ese recinto son más ajustados y el intento de la oposición podría prosperar.

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