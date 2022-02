Aumentaron los casos de gripe en Argentina en plena ola por la variante Ómicron

El coronavirus emergió en 2019 y desplazó a los otros virus respiratorios como el de la gripe (EFE/ Antonio Lacerda)

Mientras empezó a circular la variante Ómicron del coronavirus en la Argentina en diciembre pasado, otro virus -que generalmente impacta en otoño e invierno- también fue afectando a más personas en pleno verano. Es el virus de la gripe -que se conoce también como virus de la influenza- , según advirtió a través de un alerta el Ministerio de Salud de la Nación.

Generalmente, los casos de gripe estacional suben entre abril y octubre de cada año en la Argentina . Desde el año 2020, tras el inicio de la pandemia por el coronavirus, los casos de gripe estacional fueron menos que los años anteriores. “Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en Argentina, la actividad de virus influenza se mantuvo baja”, señaló el alerta oficial. Sin embargo, a partir de la primera semana de diciembre pasado hasta ahora, se ha detectado un aumento en el número de casos de influenza, principalmente Influenza A H3N2.

Durante las seis primeras semanas de este año (es decir, enero y la primera quincena de febrero) se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de la cartera de Salud Nacional 166 casos de influenza. Dentro de ese total, se analizaron los subtipos de virus en 100 casos y se identificó que el 99% correspondía al subtipo Influenza A H3N2 y 1% al subtipo “Influenza A H1N1″ (que fue el que predominó en la pandemia de 2009).

Durante las seis primeras semanas de 2022 se registraron 166 casos de gripe en Argentina, un aumento inesperado en comparación con los años anteriores/Getty

“Hubo un cambio rotundo de escenario entre el verano pasado y el actual”, dijo a Infobae Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica y control de brotes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde registraron 36 casos de gripe desde el inicio de este año. “Se adelantó la temporada de gripe que suele iniciarse después de marzo”, resaltó la funcionaria.

Si se consideran los casos con gripe que se detectaron durante este verano según las edades de los afectados, el mayor número de casos se detectó en niños menores de 5 años en primer lugar y en jóvenes que tienen entre 25 y 34 años en segundo lugar.

La gripe no pegó igual en todo el territorio del país. Las jurisdicciones en las que se registró el mayor número de muestras con resultado positivo son la provincia de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires.

La vacuna antiviral protege contra las complicaciones que pueden desarrollarse por adquirir la infección (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En la mayoría de los casos, la gripe -que es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa- produce cuadros leves con síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular. Pero en algunas personas se pueden presentar complicaciones con dificultad para respirar y neumonías, que requieren internación. En la segunda semana de febrero, se produjeron 2 muertes en Argentina por la gripe.

¿Por qué aumentaron los casos de gripe en pleno verano?

Según respondió a Infobae el médico infectólogo Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del CEMIC, miembro de la Comisión de Vacunas de Sociedad Argentina de Infectología y del Comité Científico de la Fundación Vacunar, “probablemente, el aumento de los casos de gripe tenga una explicación por múltiples factores. En otros países de Sudamérica, como Chile, Perú, Colombia y Brasil, también subieron los casos principalmente con el subtipo Influenza A H3N2 ″.

El experto agregó: “ No es normal que tengamos ahora esta circulación del virus de la gripe. Tampoco fue normal que no circulara el virus en 2020 y 2021 cuando predominó la circulación del coronavirus. Ahora empezó a circular el subtipo Influenza A H3N2, que estaba predominando en el hemisferio Norte. Seguramente este cambio está relacionado con que ya no hay más restricciones en los viajes al exterior. Al no haber estado en contacto con el virus de la gripe durante los últimos dos años, las personas son más susceptibles a adquirir la infección . También se están observando más casos de bronquiolitis y de afectados por otros virus respiratorios”.

Los confinamientos como el que hubo en Argentina en 2020, el distanciamiento, la ventilación, entre otras medidas, hicieron que se redujeran los casos de gripe durante los dos últimos años (Adrián Escandar)

En tanto, Leda Guzzi, de la comisión de Comunicación de la Sociedad Argentina de Infectología y médica infectóloga de la Clínica Olivos y del Hospital Santa Rosa del partido de Vicente López, comentó hoy a Infobae que “durante los dos primeros años de la pandemia, las medidas de prevención para COVID-19 aplicadas a gran escala como el uso del barbijo, los confinamientos, el distanciamiento, la ventilación, entre otros, ayudaron a reducir la transmisión del virus de la gripe y de otros virus respiratorios en todo el mundo. Pero desde fines del año pasado, tras el avance de la vacunación contra el COVID-19, hubo una movilidad ciudadana más intensa y se observó un retorno de la circulación del virus de la gripe”.

El alerta de la autoridad sanitaria está relacionada con más casos de Influenza A H3N2 en el Hemisferio Norte y una globalización a través de los viajes lo que pudo haber conducido a la aparición extemporánea del virus de la gripe en Sudamérica, según la médica Guzzi. “Lo importante es la vigilancia epidemiológica y genómica y que las personas con indicación de vacunación antigripal, reciban la dosis que les corresponde como son los menores de 2 años, las personas mayores de 65 años, y otras personas que tienen factores de riesgo”, afirmó.

