Ciencia

Los pesticidas en la comida saludable podrían aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en jóvenes, alerta un estudio

El hallazgo de residuos químicos en alimentos vegetales reabre el debate sobre los riesgos ambientales y la necesidad de controlar los factores que influyen en el desarrollo de patologías oncológicas en menores de 50 años

Guardar
Google icon
Caricatura de una mano sosteniendo un bote de spray blanco con la palabra "PESTICIDA" sobre un fondo vibrante de frutas y verduras sonrientes.
Una mano rocía pesticida sobre una variedad de frutas y verduras caricaturizadas y sonrientes, representando la preocupación por los químicos en los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio, difundido el 21 de abril de 2026, sugiere que una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales podría asociarse con un mayor riesgo de cáncer de pulmón en jóvenes no fumadores.

La investigación, liderada por el doctor Jorge Nieva, oncólogo de la Universidad del Sur de California, indica que los residuos de pesticidas presentes en estos alimentos, frecuentemente considerados saludables, podrían ser responsables de este aumento de riesgo, según PEOPLE.

PUBLICIDAD

Aunque tradicionalmente se ha recomendado el consumo abundante de frutas, verduras y cereales integrales, el estudio identifica la posible presencia de contaminantes químicos como un factor ambiental inesperado para el desarrollo de cáncer de pulmón en jóvenes no fumadores.

Ilustración 3D realista de un pulmón humano en sección, con un tumor visible y grupos de células inmunes de colores variados, algunas marcadas con P2RX7.
Los jóvenes diagnosticados con cáncer de pulmón mostraron una ingesta superior de alimentos de origen vegetal frente a la media nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores plantean que los residuos de pesticidas y herbicidas utilizados durante la producción agrícola permanecen en los alimentos y, al ser consumidos en grandes cantidades, podrían implicar riesgos para este grupo poblacional, independientemente del historial de tabaquismo.

PUBLICIDAD

Datos del estudio y perfil de los participantes

La investigación, encabezada por Nieva, encuestó a 187 personas diagnosticadas con cáncer de pulmón antes de los 50 años. Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto de Epidemiología del Cáncer de Pulmón en Jóvenes. Se observó que estas personas tenían una ingesta considerablemente mayor de cereales integrales, frutas y verduras que la población general.

Para evaluar los hábitos alimentarios, los investigadores aplicaron el Índice de Alimentación Saludable. En promedio, los participantes del estudio alcanzaron una puntuación de 65 sobre 100, mientras que la media nacional es de 57 puntos. Además, según el medio citado, las mujeres jóvenes presentaron patrones dietéticos más saludables que los hombres, y actualmente estas mujeres no fumadoras superan a los hombres en tasas de diagnóstico de cáncer de pulmón.

Primer plano de un cigarrillo encendido con ceniza y humo que se eleva, reposando en un cenicero de cristal facetado que refleja la luz.
La investigación destaca que el aumento de cáncer de pulmón en jóvenes no fumadores podría estar relacionado con factores ambientales distintos al consumo de tabaco, como la exposición a pesticidas en alimentos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El posible papel de los pesticidas en el cáncer de pulmón

La hipótesis principal del equipo apunta a los residuos de pesticidas como posible causa ambiental que incrementa los casos de cáncer entre quienes siguen dietas consideradas beneficiosas. El resumen presentado en la American Association for Cancer Research, destaca la presencia subestimada de contaminantes en los alimentos de origen vegetal.

“Estos hallazgos inesperados plantean preguntas importantes sobre un riesgo ambiental todavía desconocido asociado a alimentos que, en principio, son beneficiosos y que necesitan ser estudiados”, afirmó Nieva, según declaraciones recogidas.

Investigaciones previas ya han detectado niveles destacados de pesticidas y herbicidas en frutas, verduras y cereales habituales en la dieta. Como próxima etapa, el equipo analizará muestras de sangre y orina de los participantes para determinar si existen compuestos concretos relacionados con la aparición de cáncer pulmonar.

Infografía con una bolsa de mercado llena de frutas, verduras y cereales, una mano rociando una planta y bloques de texto sobre el estudio de cáncer de pulmón.
La investigación podría influir en futuras regulaciones y recomendaciones para la protección de poblaciones vulnerables frente a contaminantes agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios internacionales respaldan la preocupación sobre los residuos de pesticidas en la dieta. Un análisis publicado en Nature Health en 2026 detectó que la exposición ambiental a pesticidas agrícolas puede elevar hasta un 150 % el riesgo de desarrollar cáncer, sobre todo en órganos como el aparato digestivo, pulmones y piel.

La investigación, que abarcó más de 150.000 registros oncológicos y mapas de dispersión de pesticidas, subraya que estos contaminantes pueden estar presentes en alimentos, agua y ecosistemas alejados de las áreas de cultivo. Aunque la relación causal directa aún requiere más evidencia, los autores destacan la urgencia de implementar políticas regulatorias que protejan a las poblaciones vulnerables frente a riesgos ambientales emergentes.

Repercusiones en salud pública y siguientes pasos

El doctor Nieva declaró al medio que estos resultados representan “un avance clave para identificar factores ambientales modificables” relacionados con el cáncer de pulmón en adultos jóvenes.

Una mujer en un supermercado Whole Foods Market selecciona productos frescos de estantes llenos de vegetales y frutas, sosteniendo una cesta de compras.
Las mujeres jóvenes no fumadoras presentan actualmente tasas más altas de cáncer de pulmón que los hombres, según los datos recopilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Determinar cuáles residuos específicos están implicados permitiría elaborar políticas públicas y recomendaciones alimentarias más seguras. Los especialistas insisten en la necesidad de profundizar estos análisis para asociar niveles individuales de pesticidas con más precisión.

De acuerdo con PEOPLE, esta investigación está entre las primeras en relacionar un elevado consumo de alimentos saludables con un posible efecto adverso debido a contaminantes agrícolas. Las próximas fases buscarán validar estos hallazgos con biomarcadores, lo que podría abrir alternativas para prevenir la enfermedad en quienes no han estado expuestos al tabaco.

Estos resultados, según los investigadores, pueden transformar las recomendaciones actuales acerca de la dieta y orientar futuras investigaciones para enfrentar el cáncer de pulmón causado por factores ambientales ajenos al consumo de tabaco.

Temas Relacionados

CáncerPulmónesticidasDietaVegetalesFumarDieta SaludableNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nuevo estudio identificó tres perfiles cerebrales en el TDAH: qué implica para el tratamiento de cada paciente

Una investigación internacional revela diferencias neurobiológicas y emocionales entre pacientes con el mismo diagnóstico. Cómo este hallazgo impulsa el avance hacia las terapias más personalizadas

Un nuevo estudio identificó tres perfiles cerebrales en el TDAH: qué implica para el tratamiento de cada paciente

Afirman que un asteroide “decapitado” dio origen al mayor cráter en la Luna

Astrónomos simularon un nuevo modelo que sugiere que la cuenca Polo Sur-Aitken fue producto de un impacto único. Una misión Artemis podría recuperar fragmentos del manto lunar

Afirman que un asteroide “decapitado” dio origen al mayor cráter en la Luna

El consumo problemático de cannabis eleva el riesgo de depresión, según un metaanálisis internacional

Un estudio con datos de más de tres millones de personas reveló que el 31% de quienes sufren ese trastorno cumplen criterios de depresión mayor. Los expertos sugieren la evaluación clínica simultánea

El consumo problemático de cannabis eleva el riesgo de depresión, según un metaanálisis internacional

Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor benigno por el que operaron a Máximo Kirchner

El diputado se sometió a una cirugía programada de las glándulas salivales en el Hospital Italiano de La Plata. “Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución”, detalló el parte médico

Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor benigno por el que operaron a Máximo Kirchner

La llegada de un Super Niño preocupa a la región por una posible alteración climática

Modelos globales meteorológicos de Estados Unidos y Europa anticipan un fenómeno extremo para el último trimestre de 2026. Las anomalías oceánicas podrían afectar especialmente a la agricultura y el caudal hídrico

La llegada de un Super Niño preocupa a la región por una posible alteración climática

DEPORTES

Revelaron el listado de artistas internacionales que cantarán en el Mundial 2026 en los shows previos a los partidos

Revelaron el listado de artistas internacionales que cantarán en el Mundial 2026 en los shows previos a los partidos

Quiénes son los argentinos que buscan la tercera ronda en el Masters 1000 de Roma: cómo ver los partidos y orden de juego

El comentario sexual que abrió un nuevo capítulo en el escándalo por la relación extramatrimonial entre una periodista y un entrenador

El argentino Faustino Oro hizo tablas en Cerdeña y quedó a un paso de convertirse en Gran Maestro de ajedrez

Sorpresa en el Masters 1000 de Roma: Novak Djokovic cayó ante el 79° del mundo en su regreso tras una lesión

TELESHOW

Trueno mostró cómo fue su encuentro con Mick Jagger en el programa de Jimmy Fallon

Trueno mostró cómo fue su encuentro con Mick Jagger en el programa de Jimmy Fallon

Myriam Bunin le respondió a Araceli González tras su charla con su hija: “La nota la opacó ella, anuló a Florencia”

Lali se sumó al encuentro de las cantantes argentinas para recibir a una invitada especial: “Bienvenida siempre”

La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

El romántico saludo de Nico Vázquez a Dai Fernández en su primer cumpleaños como novios: “En todo y más”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El CONADUR respalda ingreso de proyectos de alcantarillado en inversión pública de 2027

Guatemala: El CONADUR respalda ingreso de proyectos de alcantarillado en inversión pública de 2027

Panamá confirma segundo caso importado de sarampión

El gobierno guatemalteco mantiene vigilancia epidemiológica ante reporte de hantavirus en crucero

Denuncia ciudadana permite a la Fiscalía salvadoreña incautar más de USD 15,000 durante operativo por tráfico de drogas

Honduras lanza jornada masiva de vacunación: buscan inmunizar a más de un millón de personas