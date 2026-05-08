Los pesticidas en la comida saludable podrían aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en jóvenes, alerta un estudio

Una mano rocía pesticida sobre una variedad de frutas y verduras caricaturizadas y sonrientes, representando la preocupación por los químicos en los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio, difundido el 21 de abril de 2026, sugiere que una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales podría asociarse con un mayor riesgo de cáncer de pulmón en jóvenes no fumadores.

La investigación, liderada por el doctor Jorge Nieva, oncólogo de la Universidad del Sur de California, indica que los residuos de pesticidas presentes en estos alimentos, frecuentemente considerados saludables, podrían ser responsables de este aumento de riesgo, según PEOPLE.

PUBLICIDAD

Aunque tradicionalmente se ha recomendado el consumo abundante de frutas, verduras y cereales integrales, el estudio identifica la posible presencia de contaminantes químicos como un factor ambiental inesperado para el desarrollo de cáncer de pulmón en jóvenes no fumadores.

Los jóvenes diagnosticados con cáncer de pulmón mostraron una ingesta superior de alimentos de origen vegetal frente a la media nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores plantean que los residuos de pesticidas y herbicidas utilizados durante la producción agrícola permanecen en los alimentos y, al ser consumidos en grandes cantidades, podrían implicar riesgos para este grupo poblacional, independientemente del historial de tabaquismo.

PUBLICIDAD

Datos del estudio y perfil de los participantes

La investigación, encabezada por Nieva, encuestó a 187 personas diagnosticadas con cáncer de pulmón antes de los 50 años. Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto de Epidemiología del Cáncer de Pulmón en Jóvenes. Se observó que estas personas tenían una ingesta considerablemente mayor de cereales integrales, frutas y verduras que la población general.

Para evaluar los hábitos alimentarios, los investigadores aplicaron el Índice de Alimentación Saludable. En promedio, los participantes del estudio alcanzaron una puntuación de 65 sobre 100, mientras que la media nacional es de 57 puntos. Además, según el medio citado, las mujeres jóvenes presentaron patrones dietéticos más saludables que los hombres, y actualmente estas mujeres no fumadoras superan a los hombres en tasas de diagnóstico de cáncer de pulmón.

PUBLICIDAD

La investigación destaca que el aumento de cáncer de pulmón en jóvenes no fumadores podría estar relacionado con factores ambientales distintos al consumo de tabaco, como la exposición a pesticidas en alimentos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El posible papel de los pesticidas en el cáncer de pulmón

La hipótesis principal del equipo apunta a los residuos de pesticidas como posible causa ambiental que incrementa los casos de cáncer entre quienes siguen dietas consideradas beneficiosas. El resumen presentado en la American Association for Cancer Research, destaca la presencia subestimada de contaminantes en los alimentos de origen vegetal.

“Estos hallazgos inesperados plantean preguntas importantes sobre un riesgo ambiental todavía desconocido asociado a alimentos que, en principio, son beneficiosos y que necesitan ser estudiados”, afirmó Nieva, según declaraciones recogidas.

PUBLICIDAD

Investigaciones previas ya han detectado niveles destacados de pesticidas y herbicidas en frutas, verduras y cereales habituales en la dieta. Como próxima etapa, el equipo analizará muestras de sangre y orina de los participantes para determinar si existen compuestos concretos relacionados con la aparición de cáncer pulmonar.

La investigación podría influir en futuras regulaciones y recomendaciones para la protección de poblaciones vulnerables frente a contaminantes agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios internacionales respaldan la preocupación sobre los residuos de pesticidas en la dieta. Un análisis publicado en Nature Health en 2026 detectó que la exposición ambiental a pesticidas agrícolas puede elevar hasta un 150 % el riesgo de desarrollar cáncer, sobre todo en órganos como el aparato digestivo, pulmones y piel.

PUBLICIDAD

La investigación, que abarcó más de 150.000 registros oncológicos y mapas de dispersión de pesticidas, subraya que estos contaminantes pueden estar presentes en alimentos, agua y ecosistemas alejados de las áreas de cultivo. Aunque la relación causal directa aún requiere más evidencia, los autores destacan la urgencia de implementar políticas regulatorias que protejan a las poblaciones vulnerables frente a riesgos ambientales emergentes.

Repercusiones en salud pública y siguientes pasos

El doctor Nieva declaró al medio que estos resultados representan “un avance clave para identificar factores ambientales modificables” relacionados con el cáncer de pulmón en adultos jóvenes.

PUBLICIDAD

Las mujeres jóvenes no fumadoras presentan actualmente tasas más altas de cáncer de pulmón que los hombres, según los datos recopilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Determinar cuáles residuos específicos están implicados permitiría elaborar políticas públicas y recomendaciones alimentarias más seguras. Los especialistas insisten en la necesidad de profundizar estos análisis para asociar niveles individuales de pesticidas con más precisión.

De acuerdo con PEOPLE, esta investigación está entre las primeras en relacionar un elevado consumo de alimentos saludables con un posible efecto adverso debido a contaminantes agrícolas. Las próximas fases buscarán validar estos hallazgos con biomarcadores, lo que podría abrir alternativas para prevenir la enfermedad en quienes no han estado expuestos al tabaco.

PUBLICIDAD

Estos resultados, según los investigadores, pueden transformar las recomendaciones actuales acerca de la dieta y orientar futuras investigaciones para enfrentar el cáncer de pulmón causado por factores ambientales ajenos al consumo de tabaco.