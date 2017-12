"Somos muchas trabajando. De hecho en mi equipo hay un solo hombre. El problema se presenta a medida que pasa el tiempo y una crece. Son pocas las que acceden a estos puestos de toma de decisiones", comenzó diciendo Paula Casati. Y si bien admitió que no le tocó atravesar en su carrera ningún obstáculo ni situación que la haya hecho sentir incómoda debido a su género, se mostró preocupada por la poca presencia femenina en los puestos de alto rango en el mundo de la ciencia: "Me gustaría que se pueda acceder a tomar decisiones importantes y no únicamente estar debajo en la jerarquía".