“Si no sos mía, no sos de nadie”: prisión preventiva para un hombre que intentó asesinar a puñaladas a su expareja en Almagro

El cuchillo utilizado por el atacante quedó clavado en una pared de la propiedad.

Un hombre de 34 años fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de amenazar e intentar asesinar a su expareja en el barrio porteño de Almagro. El hecho es investigado bajo la carátula de tentativa de femicidio agravado.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de CABA, el episodio ocurrió en el domicilio de la mujer, quien es madre de los hijos del imputado. El hombre, que tenía vigente una orden de restricción de acercamiento producto de antecedentes previos, acudió al lugar con motivo del cumpleaños de la víctima y violó la prohibición judicial.

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Horas después, el imputado exigió a la mujer que le entregara su teléfono celular para revisarlo. Ante la negativa, comenzó a agredirla física y verbalmente, propinándole golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. De acuerdo con la información oficial, el ataque escaló cuando el agresor intentó cortarle el pelo con una tijera y le manifestó: “Si no sos mía, no sos de nadie”.

En ese contexto, el hombre tomó un cuchillo, cuya hoja medía 25 centímetros de largo, y amenazó de muerte a su expareja: “Te voy a matar. Si no estás conmigo, no estás con nadie”. El intento de ataque con arma blanca ocurrió delante de la hija de 5 años de ambos, aunque la mujer logró esquivar la agresión y el cuchillo terminó incrustado en la pared del domicilio.

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La víctima pudo escapar hacia la calle y pedir auxilio. Personal de la Policía de la Ciudad intervino rápidamente, redujo al imputado y procedió con su detención.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), que dispuso las primeras medidas investigativas.

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El auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, responsable de la UFLA Oeste, consideró desde el inicio que el caso encuadra en tentativa de femicidio, agravada por el vínculo y por haberse dado en un contexto de violencia de género. Así, solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, a cargo de Ricardo Baldomar, quien hizo lugar al pedido.

El imputado, que continuará privado de su libertad mientras se desarrolle la investigación, enfrenta cargos por amenazas, desobediencia, lesiones y tentativa de femicidio doblemente agravado.

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