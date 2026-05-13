Crimen y Justicia

“Si no sos mía, no sos de nadie”: prisión preventiva para un hombre que intentó asesinar a puñaladas a su expareja en Almagro

El imputado, de 34 años, enfrenta cargos por amenazas, desobediencia, lesiones y tentativa de femicidio doblemente agravado

Guardar
Google icon
Un cuchillo con mango negro está clavado en una pared blanca, destacado por un círculo rojo. A la izquierda, un espejo refleja parte de una habitación
El cuchillo utilizado por el atacante quedó clavado en una pared de la propiedad.

Un hombre de 34 años fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de amenazar e intentar asesinar a su expareja en el barrio porteño de Almagro. El hecho es investigado bajo la carátula de tentativa de femicidio agravado.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de CABA, el episodio ocurrió en el domicilio de la mujer, quien es madre de los hijos del imputado. El hombre, que tenía vigente una orden de restricción de acercamiento producto de antecedentes previos, acudió al lugar con motivo del cumpleaños de la víctima y violó la prohibición judicial.

PUBLICIDAD

Horas después, el imputado exigió a la mujer que le entregara su teléfono celular para revisarlo. Ante la negativa, comenzó a agredirla física y verbalmente, propinándole golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. De acuerdo con la información oficial, el ataque escaló cuando el agresor intentó cortarle el pelo con una tijera y le manifestó: “Si no sos mía, no sos de nadie”.

En ese contexto, el hombre tomó un cuchillo, cuya hoja medía 25 centímetros de largo, y amenazó de muerte a su expareja: “Te voy a matar. Si no estás conmigo, no estás con nadie”. El intento de ataque con arma blanca ocurrió delante de la hija de 5 años de ambos, aunque la mujer logró esquivar la agresión y el cuchillo terminó incrustado en la pared del domicilio.

PUBLICIDAD

La víctima pudo escapar hacia la calle y pedir auxilio. Personal de la Policía de la Ciudad intervino rápidamente, redujo al imputado y procedió con su detención.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), que dispuso las primeras medidas investigativas.

El auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, responsable de la UFLA Oeste, consideró desde el inicio que el caso encuadra en tentativa de femicidio, agravada por el vínculo y por haberse dado en un contexto de violencia de género. Así, solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, a cargo de Ricardo Baldomar, quien hizo lugar al pedido.

El imputado, que continuará privado de su libertad mientras se desarrolle la investigación, enfrenta cargos por amenazas, desobediencia, lesiones y tentativa de femicidio doblemente agravado.

Temas Relacionados

Violencia de géneroFemicidiosAmenazasAlmagroCiudad de Buenos AiresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rescatan a menores y adultos de un taller clandestino en Monte Castro

El allanamiento encontró personas sometidas a explotación laboral en una vivienda del oeste porteño, donde las víctimas sobrevivían en encierro y bajo un sistema de trabajo rotativo

Rescatan a menores y adultos de un taller clandestino en Monte Castro

Propofol y sexo: el inquietante testimonio en la causa contra “Fini” Lanusse

La declaración de una médica del Hospital Italiano introdujo la hipótesis en la trama del caso. Sin embargo, el origen de sus dichos es fuertemente atacado por la defensa de la médica y su jefe, también ex amante, Hernán Boveri

Propofol y sexo: el inquietante testimonio en la causa contra “Fini” Lanusse

Robaban camionetas de alta gama y cayeron por el pago de un turno en un hotel alojamiento

La Policía de la Ciudad desbarató a una banda cuyo centro operacional estaba en la localidad de San Francisco Solano. Dos de sus integrantes fueron detenidos

Robaban camionetas de alta gama y cayeron por el pago de un turno en un hotel alojamiento

Rosario: cayó desde el balcón de un cuarto piso y sobrevivió al impactar sobre el capot de un patrullero

El dramático hecho ocurrió en la intersección de las calles Dorrego y Tucumán. Se investiga si el hombre estaba bajo los efectos de estupefacientes y discutió con su pareja. La caída fue amortiguada por un móvil policial estacionado que había acudido al lugar por una denuncia vecinal

Rosario: cayó desde el balcón de un cuarto piso y sobrevivió al impactar sobre el capot de un patrullero

Dos nenas de 14 años manejaban una moto, perdieron el control y se incrustaron en un local en Caseros

Ocurrió el lunes en la calle Puán al 3900. Las menores no usaban casco y resultaron levemente heridas. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El video

Dos nenas de 14 años manejaban una moto, perdieron el control y se incrustaron en un local en Caseros

DEPORTES

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

La crisis que atraviesa Thiago Almada en el Atlético Madrid en la previa del Mundial 2026: “Se queda sin crédito”

Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano en el clásico de Córdoba

Sorpresa en la selección de Alemania: un histórico campeón podría volver de su retiro para ser titular y disputar su quinto Mundial

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La vida de Inés Estévez antes de la fama: “Dormía en Retiro y me duchaba en el teatro”

Los polémicos mensajes que Agustín Bernasconi borró en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

La reflexión de José María Muscari sobre el vínculo que tiene empleadas domésticas: “¿Desde cuando es un mérito?”

La propuesta íntima de Yanina y Eduardo que incomodó a Grecia Colmenares en Gran Hermano: “No cuentes nada”

INFOBAE AMÉRICA

Caos en el parlamento de Filipinas: persecución policial a un senador y disparos tras su captura

Caos en el parlamento de Filipinas: persecución policial a un senador y disparos tras su captura

Un estado enfrenta intensas nevadas y vientos extremos que amenazan rutas y zonas turísticas

Habló la masajista uruguaya que puede hundir el indulto a Nicole Minetti en Italia: “Era ella quien elegía a las chicas”

Cómo acceder a sitios bloqueados por dictaduras sin censura: 10 VPN seguras para leer noticias

El corredor de las Flores impulsará el desarrollo económico en la Costa Sur de Guatemala