Si bien en la Argentina no hay estudios similares, según un relevamiento que realizó Feim, con motivo de la campaña "El impuesto que no deberías pagar", que acaban de lanzar en las redes sociales, un ibuprofeno genérico tiene un valor de $37, mientras que el de mujeres cuesta $39. En desodorantes bodyspray, por ejemplo, la versión masculina vale $58,80 vs. $65,45 la femenina. Lo mismo ocurre con los desodorante roll on, en los que la diferencia es $44,95 el masculino y $48,55 el femenino.