Hallan 12 fusiles Kaláshnikov en un coche abandonado en la AP-7 en Girona: dos sospechosos se fugan

Los Mossos d’Esquadra detectaron un vehículo estacionado en un área de descanso de la autopista AP-7. (Europa Press)

Agentes de Mossos d’Esquadra se encontraban realizando un control rutinario cuando detectaron un vehículo de alta gama estacionado en un área de descanso de la autopista AP-7, en el término municipal de Figueres (Girona). Al aproximarse al turismo para identificar a su ocupante, el hombre que se encontraba en el interior salió corriendo y huyó a bordo de otro coche. Tras registrar el vehículo abandonado, los agentes localizaron en el maletero doce fusiles de asalto AK-47, conocidos como Kaláshnikov.

Los hechos ocurrieron sobre las 01:40 horas de este miércoles, cuando los policías observaron la presencia de un Porsche Cayenne con matrícula francesa estacionado en el área de descanso. En el interior había un hombre que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a pie hasta subirse a un Citroën C4 que se encontraba aparcado en la misma zona y que era conducido por otro individuo.

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Ambos lograron escapar rápidamente del lugar en dirección sur, hacia Barcelona, sin que los agentes pudieran interceptarlos. Por el momento no se ha producido ninguna detención y tampoco se ha podido determinar si los fugitivos transportaban más armas en el vehículo utilizado para la fuga, según indicaron fuentes policiales a El Caso.

Varios fusiles Kaláshnikov fueron encontrados en el maletero de un coche en la AP-7. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doce fusiles en el maletero

Tras la huida, los Mossos registraron el Porsche Cayenne, que se encontraba abierto aunque sin llaves. En el interior del vehículo localizaron diversa documentación que, por sus características, podría corresponder al hombre fugado, descrito como un individuo de unos treinta años.

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Durante la inspección, los agentes encontraron en el maletero dos sacos que contenían una docena de armas largas. Según las primeras informaciones, se trataría de fusiles AK-47 o modelos similares de origen soviético, conocidos popularmente como Kaláshnikov.

Las armas y el vehículo fueron trasladados a las dependencias del Área Básica Policial (ABP) de Figueres para realizar una inspección más exhaustiva y tomar huellas. La División de Investigación Criminal (DIC) de Girona se ha hecho cargo del caso y mantiene abierta una investigación para esclarecer tanto el origen de las armas como su posible destino.

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Los agentes tratan de localizar al hombre cuya documentación fue hallada en el interior del Porsche. (Europa Press)

Según han informado los Mossos d’Esquadra, la unidad científica trabaja ahora para determinar si las armas son reales y comprobar su estado de funcionamiento, es decir, si estaban preparadas para ser utilizadas.

Además, las autoridades también intentan identificar a los propietarios de las armas y cuál era su destino final. Por ahora, la principal línea de investigación se centra en localizar al hombre cuya documentación fue hallada en el interior del Porsche y averiguar la identidad de los fugitivos.

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La aparición de este tipo de armamento preocupa a las fuerzas de seguridad catalanas. En la reciente celebración del Día de les Esquadres de la Región Policial de Girona, la comisaria Silvia Catà ya alertó del incremento de armas largas, como los fusiles de asalto AK-47 y AK-74, que cada vez aparecen con más frecuencia en manos de organizaciones criminales y en operaciones relacionadas con plantaciones de marihuana y redes vinculadas al tráfico de drogas en Catalunya.

Elaborado con información de Efe

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