El presidente Javier Milei afirmó que no tiene interés en ser invitado a la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. (REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

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El presidente Javier Milei afirmó que no tiene interés en ser invitado a la asunción del nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y sostuvo que el vínculo entre España y Argentina debe ubicarse por encima de las diferencias de los jefes de Estado.

Milei dijo que no felicitaría al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, si ganara las elecciones de mañana en ese país, según afirmó CNN en Español, que hoy publicó el adelanto de una entrevista con el jefe de Estado argentino realizada en Buenos Aires.

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Consultado sobre su eventual presencia en la ceremonia de Lula, prevista para el 5 de enero de 2027, Milei respondió: “No tengo ningún interés en que me invite tampoco”.

El presidente vinculó su posición con los agravios en su contra que atribuyó a Lula, a ministros brasileños y a dirigentes del país vecino durante las campañas electorales argentinas. Pese a esos cuestionamientos, sostuvo que los intercambios entre ambos países no se alteraron: “La relación entre Argentina y Brasil está intacta, comercialmente está intacta”.

Las embajadas de Argentina y Brasil quedaron a cargo de encargados de negocios luego de los cruces diplomáticos de 2026. (REUTERS/Adriano Machado)

El distanciamiento entre Milei y Lula se remonta a la campaña argentina de 2023, cuando el entonces candidato calificó al mandatario brasileño de “comunista”, “corrupto” y “ladrón”. Lula consideró esas expresiones una ofensa personal, no asistió a la asunción presidencial argentina del 10 de diciembre de ese año y ambos líderes no mantuvieron una reunión bilateral desde entonces.

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La tensión se profundizó en 2026, cuando Milei respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro y volvió a cuestionar a Lula durante un acto partidario en San Pablo. Itamaraty presentó una protesta diplomática y la relación quedó en manos de encargados de negocios en ambas embajadas, mientras el Gobierno argentino atribuyó esa decisión a Brasilia.

Tras la reelección de Lula, la Casa Rosada evitó saludarlo y el canciller Pablo Quirno cuestionó aspectos del proceso electoral brasileño. Fuentes del Gobierno de Brasil indicaron después que Milei no integraría la lista de invitados para la ceremonia, pese a que Argentina y Brasil son los dos principales socios del Mercosur.

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Milei dijo que el vínculo con España excede a Pedro Sánchez

Milei definió la relación con España como un lazo sostenido por los ciudadanos y no por la afinidad entre gobiernos. Al referirse a la comunidad argentina residente allí, declaró: “Hay más de medio millón de argentinos que están en España y es una relación profunda y de muchísimos años, que además hay respeto y afecto”.

Javier Milei anticipó que no felicitará a Pedro Sánchez ante una eventual victoria en los comicios de España. (REUTERS/Isabel Infantes)

El vínculo personal entre Milei y Sánchez estuvo marcado por diferencias ideológicas desde 2023. El presidente español no felicitó públicamente al libertario tras su triunfo electoral, mientras Milei convirtió al socialismo español y al jefe del Gobierno en blancos de sus críticas.

Un nuevo intercambio ocurrió en mayo de 2024, después de declaraciones del entonces ministro de Transportes español Óscar Puente sobre Milei. El Gobierno argentino respondió con cuestionamientos a Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez. En 2026, Milei volvió a referirse al socialista en términos descomedidos y dio un claro apoyo a la oposición durante la campaña electoral, especialmente a Santiago Abascal, de Vox.

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Milei sostuvo que las diferencias con el gobernante español no modifican la relación entre ambos países: “La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden”. Para el presidente argentino, “los jefes de Estado son aves de paso”, según dijo a CNN en Español.