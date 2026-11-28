La disputa continental de Sudamérica se resolvió este sábado en Montevideo: Palmeiras conquistó la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata y se ganó el derecho de jugar en el inicio del próximo año por otro trofeo ante Boca Juniors, flamante propietario de la Copa Sudamericano. La Recopa Sudamericana se realizará en febrero del 2027.
Según informó la Conmebol, el partido de ida en la Bombonera se jugará el miércoles 17 de febrero del 2027 y la definición del choque será una semana más tarde, el miércoles 24, en Brasil (posiblemente en el Nubank Parque de San Pablo). Durante esas mismas jornadas se estará celebrando la Fase II de la Copa Libertadores, aunque ambos equipos ya están clasificados para la fase de grupos del máximo certamen continental.
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La edición 2026 del certamen, que consagró campeón a Lanús (ganador de la Sudamericana) ante Flamengo (Libertadores), repartió 1 millón 800 mil dólares para el Granate y le entregó un cheque de 900 mil dólares al elenco brasileño por disputar la final ida y vuelta. A la espera de una posible actualización de los montos, los clubes se aseguraron al menos 1 millón de dólares sólo por afrontar este certamen.
Boca, que llevó a su vitrina cuatro veces este trofeo (1990, 2005, 2006 y 2008) y lo perdió una vez (2004), es el equipo con más conquistas. Además, estará en juego otra pequeña disputa continental: los elenco brasileños ganaron la Recopa en 13 ocasiones y los argentinos en 12 oportunidades.
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Un detalle: la última vez que jugaron dos equipos argentinos por la Recopa Sudamericana fue en la edición 2015, cuando River Plate (campeón de la Sudamericana 2014) superó a San Lorenzo (propietario de la Libertadores del 2014).
LOS CAMPEONES DE LA RECOPA SUDAMERICANA
1989: Nacional de Uruguay (ante Racing Club de Argentina)
1990: Boca Juniors de Argentina (ante Atlético Nacional de Colombia)
1991: Olimpia de Paraguay (campeón directo, por ganar la Libertadores y la Supercopa 1990)
1992: Colo-Colo de Chile (ante Cruzeiro de Brasil)
1993: San Pablo de Brasil (ante Cruzeiro de Brasil)
1994: San Pablo de Brasil (ante Botafogo de Brasil)
1995: Independiente de Argentina (ante Vélez Sarsfield de Argentina)
1996: Gremio de Brasil (ante Independiente de Argentina)
1997: Vélez Sarsfield de Argentina (ante River Plate de Argentina)
1998: Cruzeiro de Brasil (ante River Plate de Argentina)
2003: Olimpia de Paraguay (ante San Lorenzo de Argentina)
2004: Cienciano de Perú (ante Boca Juniors de Argentina)
2005: Boca Juniors de Argentina (ante Once Caldas de Colombia)
2006: Boca Juniors de Argentina (ante San Pablo de Brasil)
2007: Internacional de Brasil (ante Pachuca de México)
2008: Boca Juniors de Argentina (ante Arsenal de Argentina)
2009: Liga de Quito de Ecuador (ante Internacional de Brasil)
2010: Liga de Quito de Ecuador (ante Estudiantes de La Plata de Argentina)
2011: Internacional de Brasil (ante Independiente de Argentina)
2012: Santos de Brasil (ante Universidad de Chile de Chile)
2013: Corinthians de Brasil (ante San Pablo de Brasil)
2014: Atlético Mineiro de Brasil (ante Lanús de Argentina)
2015: River Plate de Argentina (ante San Lorenzo de Argentina)
2016: River Plate de Argentina (ante Independiente Santa Fe de Colombia)
2017: Atlético Nacional de Colombia (ante Chapecoense de Brasil)
2018: Gremio de Brasil (ante Independiente de Argentina)
2019: River Plate de Argentina (ante Athletico Paranaense de Brasil)
2020: Flamengo de Brasil (ante Independiente del Valle de Ecuador)
2021: Defensa y Justicia de Argentina (ante Palmeiras de Brasil)
2022: Palmeiras de Brasil (ante Athletico Paranaense de Brasil)
2023: Independiente del Valle de Ecuador (ante Flamengo de Brasil)
2024: Fluminense de Brasil (ante Liga de Quito de Ecuador)
2025: Racing Club de Argentina (ante Botafogo de Brasil)
2026: Lanús de Argentina (ante Flamengo de Brasil)
2027: Palmeiras de Brasil vs. Boca Juniors de Argentina
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