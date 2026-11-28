La disminución en el consumo de sal reduce la presión arterial en pocos días y mejora la función vascular en semanas o meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Millones de personas conviven con la presión arterial elevada sin saberlo. La hipertensión es una de las condiciones crónicas más frecuentes a nivel global, y su particularidad es que no avisa: puede instalarse de forma gradual durante años, acumulando daño silencioso, hasta que un control de rutina revela números que nadie esperaba. Para entonces, las consecuencias sobre la salud pueden ser serias y el camino para revertirlos puede parecer largo e incierto.

La alimentación juega un papel determinante en ese proceso, y algunos cambios concretos producen resultados antes de lo esperado. Especialistas en cardiología citados por la revista Parade advierten que un ajuste dietético puntual puede producir cambios medibles en apenas días: reducir el consumo de sal.

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Hipertensión: un riesgo silencioso para tu salud

La falta de síntomas es, paradójicamente, uno de los factores que hace más peligrosa a la hipertensión. Sin dolor ni molestias, la presión sostenida sobre las paredes arteriales daña de forma progresiva el sistema cardiovascular y eleva el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica.

Ante ese panorama, muchas personas postergan los cambios de hábito bajo la suposición de que los resultados tardarán demasiado en llegar o de que la medicación es la única vía eficaz. Los cardiólogos desestiman esa creencia: las decisiones cotidianas en la mesa tienen un peso clínico mayor del que se suele reconocer.

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La hipertensión arterial carece de síntomas evidentes y eleva el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad renal crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos sal, presión más baja en días

El Dr. Steven Borer, cardiólogo del Hartford HealthCare Heart & Vascular Institute, explicó el mecanismo detrás de esa velocidad: “Reducir la sal puede tener efectos sobre la presión arterial en días, debido a la disminución del exceso de sodio y líquido en el torrente sanguíneo, y puede mejorar la rigidez y función arterial en semanas o meses”.

El proceso es directo. Una ingesta elevada de sodio provoca retención de líquidos, lo que amplía el volumen de sangre que circula por los vasos. El corazón, forzado a bombear contra esa mayor resistencia, eleva la presión. Con el tiempo, ese estado sostenido va deteriorando la elasticidad de las arterias, lo que profundiza aún más el problema.

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La evidencia científica respalda el vínculo: una investigación publicada en la revista JAMA analizó a 213 adultos que siguieron, en semanas alternas, una dieta rica en sodio y una dieta baja en sodio. En casi el 75% de los participantes, esta última redujo la presión sistólica —el número superior de la medición—, con resultados comparables a los de un fármaco antihipertensivo de uso habitual. El beneficio, además, no se limitó a un perfil específico: se verificó tanto en personas con presión normal como en quienes tenían hipertensión diagnosticada, ya fuera tratada o sin tratamiento previo.

La Dra. Karishma Patwa, cardióloga de Manhattan Cardiology, amplió la perspectiva más allá de las cifras tensionales: “Las dietas ricas en sodio no solo elevan la presión arterial, sino que pueden generar inflamación y daño en las arterias del organismo”.

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El exceso de sodio provoca retención de líquidos y fuerza al corazón a bombear contra un mayor volumen en el torrente sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claves para reducir el sodio de forma efectiva

La American Heart Association (AHA) establece que el límite diario de sodio no debería superar los 2.300 miligramos, equivalentes a una cucharadita de sal. Cumplir con ese límite implica revisar algunos hábitos del día a día, especialmente a la hora de elegir qué comer y dónde.

Borer identificó los ultraprocesados —incluidas salsas y condimentos— como una de las principales fuentes ocultas de sodio, y recomendó leer las etiquetas antes de incorporarlos a la dieta habitual. Las comidas en restaurantes, que ya contienen niveles elevados de sal en su preparación, representan otro punto de acumulación frecuente.

Ambos especialistas coincidieron en que cocinar en casa con hierbas aromáticas y especias permite reducir el sodio sin resignar sabor. Además, ese tipo de ingredientes aporta antioxidantes que, según la evidencia disponible, contribuyen a sostener una presión arterial saludable.

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Borer aclaró, sin embargo, que las expectativas deben calibrarse según cada situación. La duración de la hipertensión influye en el tiempo que puede llevar mejorarla, y en algunos casos la reducción de sal no será suficiente como única intervención. La consulta médica sigue siendo el paso indispensable para definir el abordaje adecuado para cada paciente.