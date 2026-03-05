México

¿Cómo se calcula el IMC? La fórmula que ayuda a identificar posibles problemas de salud

El Índice de Masa Corporal posibilita una clasificación rápida de probable desnutrición, sobrepeso y obesidad, lo que ayuda a tomar mejores decisiones a favor de la salud

Guardar
La evaluación del estado físico
La evaluación del estado físico no se reduce solo a este cálculo, pues especialistas sugieren integrar otros indicadores como la circunferencia de cintura para evitar interpretaciones incorrectas en personas con características corporales particulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una de las herramientas más utilizadas en el ámbito de la medicina preventiva y la salud pública para evaluar si una persona tiene un peso adecuado en relación con su estatura. Aunque se trata de un cálculo sencillo, su aplicación se ha convertido en una referencia internacional para identificar posibles riesgos asociados al peso corporal y orientar decisiones médicas y políticas sanitarias.

Este indicador fue desarrollado en el siglo XIX por el estadístico belga Adolphe Quetelet, quien buscaba una forma de relacionar el peso y la talla de las personas para analizar patrones en la población. Con el tiempo, su fórmula se adoptó en el campo de la salud y hoy es utilizada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud para clasificar el estado nutricional de las personas y monitorear tendencias globales de sobrepeso, obesidad y desnutrición.

¿Qué es el IMC?

El Índice de Masa Corporal es un indicador que relaciona el peso de una persona con su estatura mediante una fórmula matemática. El objetivo de este cálculo es determinar si existe un equilibrio entre ambas variables, lo que permite clasificar a los individuos en diferentes categorías de peso.

Aunque el IMC no mide directamente la grasa corporal, sí ofrece una aproximación útil para evaluar si una persona podría encontrarse en riesgo de desarrollar problemas de salud relacionados con el peso. Por esta razón, se utiliza ampliamente en estudios médicos, revisiones clínicas y estadísticas poblacionales.

Conocer parámetros como el IMC
Conocer parámetros como el IMC ayuda a tomar mejores decisiones a favor de la salud para prevenir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para qué sirve?

El IMC cumple varias funciones importantes dentro del ámbito sanitario.

En primer lugar, permite identificar posibles riesgos para la salud. Valores muy bajos pueden indicar desnutrición o bajo peso, mientras que valores elevados pueden asociarse con mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial o padecimientos cardiovasculares.

En segundo lugar, el IMC se utiliza como herramienta estadística para analizar el estado de salud de la población. Instituciones de salud pública emplean este indicador para comparar datos entre países y detectar tendencias relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.

Además, funciona como punto de partida en evaluaciones médicas. Los profesionales de la salud suelen utilizar el IMC como una primera referencia antes de realizar estudios más detallados que incluyan análisis de hábitos alimenticios, actividad física, composición corporal y antecedentes familiares.

¿Cómo se calcula el IMC?

El cálculo del Índice de Masa Corporal es sencillo y se realiza con una fórmula que divide el peso de la persona entre su estatura al cuadrado.

La fórmula es la siguiente:

IMC = peso (kg) / estatura² (m)

Por ejemplo, si una persona pesa 75 kilogramos y mide 1.75 metros, el cálculo sería:

  1. Multiplicar la estatura por sí misma:1.75 × 1.75 = 3.06
  2. Dividir el peso entre el resultado:75 ÷ 3.06 = 24.5

El resultado obtenido corresponde al valor del IMC.

El Índice de Masa Corporal
El Índice de Masa Corporal es una herramienta clave para evaluar riesgos de salud. Foto: (Gemini IA)

¿Qué significa?

De acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, los rangos de clasificación son los siguientes:

  • Menos de 18.5: bajo peso
  • 18.5 a 24.9: peso saludable
  • 25.0 a 29.9: sobrepeso
  • 30.0 o más: obesidad

Estos valores permiten identificar si una persona se encuentra dentro de un rango considerado saludable o si podría existir algún riesgo relacionado con su peso corporal.

A pesar de su utilidad, el IMC tiene ciertas limitaciones. El índice no distingue entre masa muscular y grasa corporal, por lo que personas con gran desarrollo muscular, como deportistas de alto rendimiento, pueden obtener un valor elevado sin que esto represente un exceso de grasa.

Por esta razón, los especialistas recomiendan complementar el IMC con otras mediciones, como la circunferencia de la cintura o el porcentaje de grasa corporal. De esta manera, se obtiene una evaluación más completa del estado de salud y de los posibles riesgos asociados al peso.

Temas Relacionados

IMCPesoSobrepesoSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a dos hombres por presunto robo a menor de edad en la CDMX

La SSC encontró que uno de los detenidos contaba con dos ingresos previos al Sistema Penal y antecedentes por abuso sexual

Detienen a dos hombres por

Edad de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères: ¿cuántos años se llevan?

La supuesta relación entre la actriz y el empresario mexicano ha despertado curiosidad entre los internautas

Edad de Emma Watson y

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Relación de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères divide opiniones en redes: “Es mucho para él”

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères fueron captados muy cariñosos en destinos exclusivos como Courchevel, en los Alpes franceses, Punta Mita y distintos puntos de la Ciudad de México

Relación de Emma Watson y

Cazzu habló sin filtros sobre cómo enfrenta las críticas y la presión mediática

La cantante argentina reveló cómo ha enfrentado el juicio público y la presión en el escenario

Cazzu habló sin filtros sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican restos de otros dos

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Agente encubierto de EEUU usó el nombre del Cártel de Sinaloa para detener a un traficante de Reino Unido

Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán

Aseguran más de 100 paquetes de presunta cocaína que transportaban oculta en contenedores de cloro en Michoacán

Cae empleado de Pemex con arma, mariguana y metanfetamina en Hidalgo: es padre del líder huachicolero “El Chelelo”

ENTRETENIMIENTO

Edad de Emma Watson y

Edad de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères: ¿cuántos años se llevan?

Relación de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères divide opiniones en redes: “Es mucho para él”

Cazzu habló sin filtros sobre cómo enfrenta las críticas y la presión mediática

Las Guerreras Mágicas tendrá concierto sinfónico en CDMX

Ex bailarina de Venga la Alegría denuncia malos tratos de Shakira y que no le pagó tras bailar con ella en shows

DEPORTES

Grupo Pachuca asegura que el

Grupo Pachuca asegura que el club León no saldrá de la ciudad pese a la venta del equipo

Miguel Layún se solidariza y paga la cirugía de Claudia Cid tras abandono de su club en Albania

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

Estos serían los equipos del ascenso que podrían jugar en Liga MX

Gobierno de México ofrece su respaldo a la Selección de Irak para asegurar su presencia en el repechaje mundialista en Monterrey