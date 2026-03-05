¿Cómo se calcula el IMC? La fórmula que ayuda a identificar posibles problemas de salud

La evaluación del estado físico no se reduce solo a este cálculo, pues especialistas sugieren integrar otros indicadores como la circunferencia de cintura para evitar interpretaciones incorrectas en personas con características corporales particulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una de las herramientas más utilizadas en el ámbito de la medicina preventiva y la salud pública para evaluar si una persona tiene un peso adecuado en relación con su estatura. Aunque se trata de un cálculo sencillo, su aplicación se ha convertido en una referencia internacional para identificar posibles riesgos asociados al peso corporal y orientar decisiones médicas y políticas sanitarias.

Este indicador fue desarrollado en el siglo XIX por el estadístico belga Adolphe Quetelet, quien buscaba una forma de relacionar el peso y la talla de las personas para analizar patrones en la población. Con el tiempo, su fórmula se adoptó en el campo de la salud y hoy es utilizada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud para clasificar el estado nutricional de las personas y monitorear tendencias globales de sobrepeso, obesidad y desnutrición.

¿Qué es el IMC?

El Índice de Masa Corporal es un indicador que relaciona el peso de una persona con su estatura mediante una fórmula matemática. El objetivo de este cálculo es determinar si existe un equilibrio entre ambas variables, lo que permite clasificar a los individuos en diferentes categorías de peso.

Aunque el IMC no mide directamente la grasa corporal, sí ofrece una aproximación útil para evaluar si una persona podría encontrarse en riesgo de desarrollar problemas de salud relacionados con el peso. Por esta razón, se utiliza ampliamente en estudios médicos, revisiones clínicas y estadísticas poblacionales.

Conocer parámetros como el IMC ayuda a tomar mejores decisiones a favor de la salud para prevenir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para qué sirve?

El IMC cumple varias funciones importantes dentro del ámbito sanitario.

En primer lugar, permite identificar posibles riesgos para la salud. Valores muy bajos pueden indicar desnutrición o bajo peso, mientras que valores elevados pueden asociarse con mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial o padecimientos cardiovasculares.

En segundo lugar, el IMC se utiliza como herramienta estadística para analizar el estado de salud de la población. Instituciones de salud pública emplean este indicador para comparar datos entre países y detectar tendencias relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.

Además, funciona como punto de partida en evaluaciones médicas. Los profesionales de la salud suelen utilizar el IMC como una primera referencia antes de realizar estudios más detallados que incluyan análisis de hábitos alimenticios, actividad física, composición corporal y antecedentes familiares.

¿Cómo se calcula el IMC?

El cálculo del Índice de Masa Corporal es sencillo y se realiza con una fórmula que divide el peso de la persona entre su estatura al cuadrado.

La fórmula es la siguiente:

IMC = peso (kg) / estatura² (m)

Por ejemplo, si una persona pesa 75 kilogramos y mide 1.75 metros, el cálculo sería:

Multiplicar la estatura por sí misma:1.75 × 1.75 = 3.06 Dividir el peso entre el resultado:75 ÷ 3.06 = 24.5

El resultado obtenido corresponde al valor del IMC.

El Índice de Masa Corporal es una herramienta clave para evaluar riesgos de salud. Foto: (Gemini IA)

¿Qué significa?

De acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, los rangos de clasificación son los siguientes:

Menos de 18.5: bajo peso

18.5 a 24.9: peso saludable

25.0 a 29.9: sobrepeso

30.0 o más: obesidad

Estos valores permiten identificar si una persona se encuentra dentro de un rango considerado saludable o si podría existir algún riesgo relacionado con su peso corporal.

A pesar de su utilidad, el IMC tiene ciertas limitaciones. El índice no distingue entre masa muscular y grasa corporal, por lo que personas con gran desarrollo muscular, como deportistas de alto rendimiento, pueden obtener un valor elevado sin que esto represente un exceso de grasa.

Por esta razón, los especialistas recomiendan complementar el IMC con otras mediciones, como la circunferencia de la cintura o el porcentaje de grasa corporal. De esta manera, se obtiene una evaluación más completa del estado de salud y de los posibles riesgos asociados al peso.