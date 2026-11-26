Kidney Research UK estima que 7,2 millones de personas conviven con enfermedad renal crónica en el Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La enfermedad renal crónica puede progresar durante años sin señales evidentes, hasta que el deterioro de los riñones alcanza una fase avanzada.

La diabetes tipo 2, la obesidad y la hipertensión arterial figuran entre los factores que más inciden en ese proceso, según explicó el cirujano de trasplantes Zubir Ahmed.

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En una columna publicada por The Telegraph, Ahmed, cirujano vascular y de trasplantes del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), advirtió sobre el aumento de los casos en el Reino Unido.

Los cirujanos realizan trasplantes en pacientes con obesidad e investigan el uso de procedimientos con cirugía robótica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico señaló que realizó más de 300 trasplantes de riñón a lo largo de 15 años y sostuvo que gran parte de estos cuadros podrían evitarse o retrasarse con controles y cambios de hábitos.

La organización Kidney Research UK estima que alrededor de 7,2 millones de personas viven con enfermedad renal crónica en el Reino Unido. Un informe divulgado por la entidad en 2023 alertó que el avance de esta patología podría ejercer una presión creciente sobre el NHS hacia 2033.

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La diabetes tipo 2 pasó a ser una causa central del daño renal

Ahmed indicó que la hipertensión arterial fue durante décadas una de las principales causas de insuficiencia renal. En la actualidad, observó que la diabetes tipo 2 ocupa un lugar central en los diagnósticos que llegan a los hospitales.

El exceso de glucosa en sangre puede dañar de manera gradual las nefronas, las estructuras microscópicas que filtran desechos y líquido sobrante. Los riñones compensan parte de esa pérdida funcional durante un tiempo, por lo que la afección puede avanzar sin síntomas notorios.

La obesidad también forma parte del problema. El especialista relató que el índice de masa corporal de los pacientes que requieren un trasplante aumentó en los últimos siete u ocho años.

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La diabetes tipo 2 representa una causa central de daño progresivo en las nefronas que filtran la sangre (Imagen ilustrativa infobae)

Cuando comenzó su actividad en este campo, los procedimientos en personas con un índice superior a 30 resultaban menos frecuentes por las dificultades técnicas y el riesgo de hemorragias o problemas de cicatrización.

Según detalló, los equipos médicos también intervienen a pacientes con índices de masa corporal de entre 35 y 40. El cambio responde a mejoras técnicas y a la posibilidad de que estos enfermos obtengan beneficios con el trasplante.

Además, Ahmed participa en una investigación sobre el uso de cirugía robótica para reducir los riesgos en pacientes con obesidad.

Reducir la grasa abdominal y vigilar la presión arterial

Entre las medidas preventivas, el médico destacó la reducción de la grasa visceral, que se acumula alrededor de los órganos en el abdomen. Ese tejido puede favorecer la resistencia a la insulina, un mecanismo que dificulta el uso de la glucosa por parte de las células y eleva su concentración en sangre.

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La acumulación de grasa visceral favorece la resistencia a la insulina y eleva la concentración de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahmed atribuyó parte del aumento de este tipo de grasa a las calorías presentes en bebidas azucaradas, productos con cafeína, barras de desayuno y batidos que suelen presentarse como opciones saludables. También recomendó prestar atención a las etiquetas nutricionales y sumar actividad física, en especial después de la cena.

El especialista mencionó el ayuno intermitente como una práctica personal para controlar la ingesta calórica. También señaló que el café solo puede contribuir a mejorar el perfil de azúcar en sangre y reducir la inflamación arterial, dos elementos vinculados con la salud renal.

La presión arterial alta representa otro riesgo. La hipertensión lesiona las unidades de filtración del riñón y puede desencadenar mecanismos hormonales que elevan todavía más los valores de presión.

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La hipertensión arterial deteriora las unidades de filtración renal y requiere chequeos médicos antes de los 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, Ahmed aconsejó realizar un control antes de los 40 años, además de reducir la sal y el azúcar en la dieta, aumentar la actividad física y recurrir a fármacos si un profesional lo indica.

Los análisis permiten detectar alteraciones antes de los síntomas

Los antecedentes familiares de diabetes o problemas renales merecen un seguimiento regular, de acuerdo con el cirujano. Las enfermedades hereditarias o autoinmunes pueden afectar la función renal, aunque el diagnóstico temprano permite controlar muchos casos y evitar la diálisis o el trasplante.

El análisis de sangre que mide la creatinina constituye una de las herramientas habituales para evaluar el funcionamiento de los riñones. A partir de ese resultado, junto con otros datos clínicos, se calcula la tasa de filtración glomerular estimada, que indica la capacidad del órgano para depurar la sangre.

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Una tasa igual o superior a 90 ml/min suele considerarse saludable. Los valores de entre 45 y 59 ml/min sugieren una pérdida leve o moderada de función; entre 30 y 44 ml/min, el deterioro resulta moderado o grave. Por debajo de 30 ml/min, los pacientes suelen requerir atención especializada.

El análisis de creatinina en sangre permite calcular la tasa de filtración glomerular para evaluar los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las personas con diabetes, Ahmed remarcó la utilidad del cociente albúmina/creatinina en orina, una prueba capaz de identificar signos de enfermedad renal antes de que la filtración glomerular muestre alteraciones. Según indicó, ese estudio debería formar parte del control anual, aunque cerca del 30% de los pacientes no lo recibe.

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El médico también pidió prestar atención a síntomas persistentes, como la fatiga sin una causa clara. En su experiencia, una mujer de unos 30 años sin factores de riesgo aparentes consultó por agotamiento y recibió el diagnóstico de glomeruloesclerosis segmentaria focal, una enfermedad que ya había reducido su filtración renal a menos de 10 ml/min.