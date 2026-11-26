Los alimentos vinculados con el colágeno se dividen entre fuentes directas de la proteína y productos que aportan nutrientes para su síntesis (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los alimentos vinculados con el colágeno cumplen dos funciones: algunos productos de origen animal contienen esta proteína y otros aportan nutrientes que el organismo utiliza para formarla. Distinguirlas evita atribuirles los mismos efectos sobre la piel, los huesos y las articulaciones.

La selección, elaborada por Angela Ryan Lee, médica certificada en medicina interna y enfermedades cardiovasculares, y autora de Verywell Health, reúne 10 grupos: fuentes animales, lácteos y vegetales con nutrientes relacionados. Ningún alimento aislado garantiza cambios en la piel o las articulaciones.

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Pescado

La piel, las espinas, las escamas y el cartílago del pescado contienen colágeno. Por eso se incluyen las variedades que se comen con piel o espinas blandas, como el salmón, las sardinas en conserva y las anchoas.

La piel, las espinas y el cartílago de pescados como el salmón o las sardinas concentran colágeno de origen animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mariscos aportan zinc, un mineral que participa en la formación de colágeno. El pescado también contiene proteínas y ácidos grasos omega-3, aunque estos últimos no explican por sí solos su relación con esta proteína. Su aporte depende de la variedad elegida.

Aves

El caldo hecho con huesos de aves puede contener colágeno. La carne de pollo y otras aves también puede aportarlo cuando se consume con piel y hueso, por la presencia de tejidos que unen músculos, huesos y piel.

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El consumo de carne de ave con piel y hueso aporta tejidos conectivos y aminoácidos para la formación proteica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las aves aportan aminoácidos. Estos son componentes que el organismo utiliza para formar distintas proteínas, entre ellas el colágeno. La cantidad disponible depende del corte y de la preparación. La piel y el hueso modifican ese aporte.

Vísceras

Algunos cortes y vísceras contienen más tejidos con colágeno. El mondongo, la piel de cerdo o de carne vacuna, las orejas de cerdo, el rabo de buey y las patas de pollo integran este grupo por esa característica.

El mondongo, las patas de pollo y el rabo de buey presentan una alta proporción de tejidos con colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado y los riñones contienen menos colágeno que esos cortes, pero aportan proteínas que el organismo puede utilizar para producirlo. La diferencia está en la cantidad de tejido que une y sostiene las partes del cuerpo. Por eso no todos los cortes aportan lo mismo.

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Lácteos

La leche, el queso y el yogur no contienen colágeno porque no proceden de los tejidos animales donde se concentra esta proteína. Su inclusión responde al aporte de aminoácidos que el organismo utiliza para formar estructuras corporales.

Los lácteos carecen de colágeno directo pero suministran aminoácidos esenciales necesarios para su producción corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lácteos aportan aminoácidos esenciales, que el cuerpo debe obtener mediante los alimentos. Por eso brindan componentes necesarios para formar colágeno, aunque no sean una fuente directa como el caldo de huesos o el pescado. Su contribución se vincula con esos componentes.

Legumbres

Las plantas no contienen colágeno, pero pueden aportar nutrientes relacionados con su formación. Las legumbres se destacan por sus proteínas, hierro y zinc. Porotos, arvejas y lentejas son opciones vegetales incluidas en esta selección.

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Las legumbres como lentejas y porotos proporcionan zinc, hierro y proteínas vegetales que facilitan la producción de colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

No proporcionan la proteína de forma directa, como los alimentos animales. Su aporte consiste en ofrecer elementos que el organismo utiliza durante su producción. Esa diferencia explica su presencia junto con carnes, pescados y caldos. Su papel se relaciona con los nutrientes que aportan.

Verduras de hoja verde

Estas verduras se incluyen por los nutrientes que aportan dentro de esta clasificación. Las verduras de hoja verde aportan aminoácidos y vitamina C. Esta vitamina participa en la formación de colágeno, por lo que la espinaca, la col rizada, la berza, el berro y la acelga forman parte de la selección.

Las verduras de hoja verde aportan aminoácidos y vitamina C para la formación de colágeno en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

No contienen colágeno, pero ofrecen vitamina C y otros nutrientes vinculados con su formación. Su lugar en la lista se debe a ese aporte y no a que sean una fuente directa de esta proteína. Varía según las verduras que se incorporen.

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Cítricos

Su aporte se vincula con los nutrientes que participan en la formación de esta proteína. Las naranjas, los pomelos, los limones y las limas se incluyen por su contenido de vitamina C.

El organismo necesita este nutriente para formar colágeno. Los cítricos no aportan la proteína directamente, pero sí un componente necesario.

Los cítricos y los morrones aportan vitamina C, un nutriente requerido por el cuerpo para sintetizar colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C también está presente en otras frutas y verduras, por lo que los cítricos no son la única opción. Su inclusión responde a su aporte nutricional y no implica resultados determinados sobre la piel o las articulaciones.

Morrones

Los morrones, sobre todo los rojos, naranjas y amarillos, aportan vitamina C. Estas variedades contienen más de este nutriente que los morrones verdes, por lo que se incluyen entre las frutas y verduras de la selección.

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Los morrones rojos, naranjas y amarillos poseen una mayor cantidad de vitamina C que las variedades verdes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de morrones no modifica por sí solo la piel o las articulaciones. Su papel es aportar vitamina C, vinculada con la formación de colágeno. Esto los diferencia de los alimentos que contienen esa proteína directamente.

Kiwi

El kiwi se destaca por su contenido de vitamina C. Por ese motivo integra la lista de alimentos relacionados con la formación de colágeno. Comparte esta característica con los cítricos, las bayas y los morrones.

El kiwi integra la lista de alimentos clave por su aporte de vitamina C para la producción interna de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No aporta colágeno directamente. Su inclusión se explica por la vitamina C, necesaria para que el organismo produzca esta proteína. La lista diferencia así los alimentos que la contienen de los que aportan nutrientes para formarla.

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Caldo de huesos

El caldo de huesos se prepara al cocinar huesos de carne vacuna, pollo, pavo o cerdo durante varias horas. Puede aportar colágeno y proteínas, pero su composición cambia según los ingredientes, el tiempo de cocción y la receta.

El caldo de huesos requiere varias horas de cocción de partes vacunas o de ave para extraer proteínas y colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se incluye por los huesos y tejidos animales usados en su elaboración. Como la cantidad puede variar entre recetas y productos, no es posible asignar una cifra única a todas las versiones. La preparación determina su composición final.