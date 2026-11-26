Una experta vinculó el consumo de ciertos suplementos dietéticos con lesiones hepáticas agudas y casos de insuficiencia que pueden derivar en un trasplante (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los suplementos dietéticos se presentan como una forma de complementar la alimentación, prevenir carencias nutricionales o acompañar determinados objetivos de salud. Vitaminas, minerales, extractos vegetales, proteínas y otros compuestos se venden en cápsulas, polvos, gomitas y líquidos, con promesas que abarcan desde mejorar el descanso hasta bajar de peso, aumentar la energía o favorecer el desarrollo muscular.

Su consumo se extendió entre personas que buscan resolver síntomas persistentes, deportistas que apuntan al rendimiento y quienes reciben indicaciones médicas por una deficiencia o una etapa particular de la vida. Sin embargo, su disponibilidad sin receta y su difusión en redes sociales pueden dar una sensación de seguridad que no siempre coincide con el nivel de control o de estudio de cada producto, explicó National Geographic.

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El principal punto de atención no alcanza a todos los productos ni implica que cada suplemento sea perjudicial. Especialistas señalan que algunas fórmulas, dosis elevadas, mezclas de ingredientes y eventuales contaminantes pueden afectar al hígado. Por eso, el criterio para incorporar un suplemento requiere considerar qué sustancia contiene, cuál es su objetivo, qué otros medicamentos se toman y si existe supervisión profesional.

La relación entre los suplementos y la salud hepática

La doctora Lily Dara, hepatóloga del Instituto de Salud Digestiva de la Universidad del Sur de California, afirmó que diversos suplementos dietéticos se han vinculado con lesiones hepáticas agudas y, en ciertos casos, con insuficiencia hepática que puede requerir un trasplante. La especialista aclaró que esas reacciones no se producen en todas las personas y que intervienen el tipo de producto, la dosis, la cantidad consumida y factores genéticos individuales.

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El extracto de té verde, las fórmulas concentradas de cúrcuma y la ashwagandha figuran entre los compuestos botánicos bajo observación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la institución educativa, el extracto de té verde, la cúrcuma en formulaciones concentradas y la ashwagandha figuran entre los suplementos que merecen precaución. Dara diferenció el uso alimentario habitual de ingredientes como la cúrcuma de las presentaciones comerciales en cápsulas, que pueden contener concentraciones altas o combinaciones preparadas para aumentar la absorción.

La hepatotoxicidad es el daño al hígado provocado por una sustancia química. Un informe publicado en The Lancet Gastroenterology & Hepatology indicó que la dimensión real de este problema todavía no se conoce con precisión, en parte porque muchos suplementos incluyen varios ingredientes y resulta difícil identificar cuál originó una lesión. El informe señaló que el 5% de los adultos estadounidenses consultados en una encuesta nacional había consumido, en los 30 días previos, al menos uno de seis suplementos herbales y dietéticos potencialmente hepatotóxicos.

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El editorial de The Lancet añadió que, en un estudio prospectivo sobre lesión hepática inducida por fármacos en Estados Unidos, los suplementos herbales y dietéticos representaron el 16% de los casos. La participación había pasado del 7% en 2004 y 2005 al 20% en 2013 y 2014. También advirtió que la toxicidad puede provenir de un ingrediente, de la contaminación durante el cultivo o la fabricación, o de la adulteración con otras sustancias.

Un informe reveló que los suplementos dietéticos representaron el 16% de los casos de daño hepático por sustancias en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Michigan detalló que los suplementos destinados al culturismo pueden contener o estar contaminados con esteroides anabólicos androgénicos. Robert Fontana, director médico de esa universidad, explicó que estos productos pueden causar hepatitis colestásica. Se trata de una inflamación hepática asociada con una reducción o bloqueo del paso de la bilis, que puede tardar meses en resolverse.

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Los cuadros que requieren evaluación médica pueden incluir malestar general, náuseas, alteraciones intestinales, calambres abdominales e ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de la piel y de la parte blanca de los ojos, asociada a la acumulación de bilirrubina en la sangre. Dara indicó que, ante síntomas adversos durante el consumo de suplementos, debe suspenderse el producto y consultarse con un profesional de salud.

El consumo debe responder a una necesidad definida y a supervisión profesional

Los suplementos no se regulan del mismo modo que los medicamentos de venta bajo receta. The Lancet explicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no evalúa ni aprueba de forma sistemática su seguridad antes de que lleguen al mercado. La excepción corresponde a nuevos ingredientes dietéticos, para los cuales los fabricantes deben presentar una notificación con elementos que respalden una expectativa razonable de seguridad.

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Ese marco regulatorio explica por qué una fórmula puede comercializarse sin que existan ensayos clínicos amplios sobre su eficacia, sus límites de dosis o sus interacciones. La Universidad del Sur de California señaló que los suplementos suelen variar entre lotes y contener numerosos ingredientes, aun cuando muchos incluyen compuestos bioactivos con capacidad de producir efectos en el organismo.

Especialistas recomendaron evitar las megadosis y descartar la idea de que estos productos reemplazan una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Yufang Lin, especialista en medicina integrativa de la Cleveland Clinic, indicó que los suplementos deben tratarse con un criterio comparable al aplicado a los medicamentos. Según explicó, el exceso puede representar una carga para los riñones y el hígado, además de interactuar con tratamientos ya indicados. También recomendó verificar si el producto fue analizado por terceros para detectar metales pesados y otros contaminantes.

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La precaución resulta especialmente relevante en personas que toman varios fármacos, tienen enfermedad hepática, están embarazadas o planean un embarazo. La institución sanitaria señaló que algunos suplementos pueden ser perjudiciales durante la gestación y que los productos botánicos, nutracéuticos y extractos de plantas requieren una evaluación de potenciales efectos adversos e interacciones.

Dara sostuvo que la decisión de incorporar un suplemento debe pasar por una consulta médica, en especial cuando existe una enfermedad hepática. La especialista destacó que, cuando un profesional prescribe un suplemento por una necesidad específica, como la vitamina B12 en algunas personas veganas, esa indicación responde a un motivo clínico concreto.

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National Geographic recogió una recomendación coincidente de especialistas consultados para evitar las megadosis, revisar posibles interacciones y no asumir que un suplemento reemplaza a una alimentación equilibrada, el descanso o la actividad física. La revista señala que el uso de estos productos requiere una valoración individual, especialmente cuando se trata de extractos herbales, fórmulas con múltiples componentes o dosis altas.