Un tercio de los adultos mayores de 85 años presenta alteraciones cerebrales vinculadas al LATE, una demencia que progresa más lento que el Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Aproximadamente un tercio de los adultos mayores de 85 años tiene cambios cerebrales asociados al LATE, una forma de demencia poco conocida. A diferencia del Alzheimer, con el que suele confundirse, el LATE avanza más lentamente y responde a causas distintas.

De acuerdo con National Geographic, la condición recibió sus primeros criterios diagnósticos clínicos propuestos en 2025, seis años después de ser reconocida formalmente como enfermedad.

PUBLICIDAD

LATE es el acrónimo de su nombre en inglés, que puede traducirse como “encefalopatía límbica relacionada con la edad por TDP-43”. El nombre ya adelanta su naturaleza: afecta predominantemente el sistema límbico del cerebro, incluido el hipocampo, una pequeña estructura con forma de caballito de mar que es fundamental para formar recuerdos y procesar emociones.

La comunidad científica propuso los primeros criterios clínicos para diagnosticar el LATE en 2025, seis años después de su reconocimiento formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas más frecuentes son la pérdida de memoria a corto plazo y los olvidos. También puede observarse una reducción del hipocampo en las resonancias magnéticas. Se presentan, sobre todo, en personas de 75 años en adelante.

La proteína TDP-43 es el eje de la enfermedad

La historia del LATE está ligada a una proteína llamada TDP-43, identificada por primera vez en relación con la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y la demencia frontotemporal en 2006. En condiciones normales, esta proteína trabaja dentro del núcleo de las células y ayuda a que las instrucciones del ADN se conviertan correctamente en otras proteínas.

PUBLICIDAD

En el LATE, en cambio, la TDP-43 se deforma y se vuelve pegajosa: las copias se agrupan en grumos tóxicos que, además de dañar las células por sí mismos, impiden que la proteína cumpla su función habitual.

El LATE afecta el sistema límbico y reduce el volumen del hipocampo en personas mayores de 75 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue precisamente la detección de esos grumos lo que permitió avanzar en la comprensión de la enfermedad. Peter Nelson, director del Núcleo de Neuropatología del Centro de Alzheimer de la Universidad de Kentucky, lleva dos décadas examinando muestras de tejido cerebral de pacientes con deterioro cognitivo.

Durante años, encontró en algunas muestras (especialmente de personas mayores de 80) algo que no encajaba: las marcas características del Alzheimer no estaban presentes, pero el tejido tampoco lucía normal. “Había un fantasma en la máquina”, dijo Nelson a National Geographic. “Había un proceso en curso que no podían explicar las placas ni los ovillos”.

PUBLICIDAD

La mitad de los pacientes con Alzheimer también presenta LATE

Uno de los datos más llamativos que arroja la investigación es la frecuente superposición entre ambas enfermedades. Según Nelson, hasta la mitad de quienes tienen Alzheimer presenta también cambios cerebrales compatibles con LATE, lo que complica el diagnóstico porque los síntomas se solapan y las herramientas disponibles no permiten confirmar el LATE en un paciente vivo.

Los médicos deben construir el diagnóstico a partir de indicios indirectos: imágenes de resonancia magnética para evaluar si el hipocampo se redujo, y estudios de imágenes específicos para detectar amiloide, una proteína que se acumula en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, con el fin de descartar o confirmar esa enfermedad.

PUBLICIDAD

La deformación de la proteína TDP-43 genera acumulaciones tóxicas que dañan el funcionamiento de las células (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, Sami Barmada, neurólogo de la Universidad de Michigan, describe con claridad la limitación: “Creo que podría ser LATE, pero no tengo una prueba para determinarlo. No puedo decirle si está presente”, señaló en declaraciones recogidas por National Geographic. “No es una respuesta muy satisfactoria.” Por ahora, la única confirmación definitiva sigue siendo el análisis del tejido cerebral después de la muerte del paciente.

Científicos rastrean errores moleculares para crear marcadores de diagnóstico

La búsqueda de un diagnóstico en vida pasa por entender qué ocurre cuando la TDP-43 deja de funcionar. Zachary McEachin, investigador de la Universidad Emory, estudia los errores moleculares que se producen en el material genético cuando esta proteína queda atrapada en grumos y no puede cumplir su rol. La hipótesis es que esos errores, propios de una TDP-43 que no funciona correctamente, podrían detectarse en muestras de sangre o de líquido cefalorraquídeo.

PUBLICIDAD

La confirmación médica definitiva del LATE solo resulta posible a través del análisis del tejido cerebral tras la muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación está en etapas tempranas y se desarrolla principalmente en el contexto de la ELA y la demencia frontotemporal, aunque los científicos esperan que los mismos métodos puedan trasladarse al LATE. “Hay mucho impulso, optimismo y esperanza de que estos puedan convertirse en marcadores de diagnóstico establecidos”, afirmó McEachin a National Geographic. “Es un campo interesante en este momento”.

Saber qué enfermedad predomina cambia la planificación familiar

Más allá del diagnóstico, la distinción tiene consecuencias concretas para pacientes y familias. El Alzheimer deteriora las funciones cognitivas con mayor rapidez, y tener ambas condiciones a la vez puede acelerar ese declive. Quienes padecen solo LATE, en cambio, suelen fallecer por otras causas antes de que la enfermedad llegue a etapas graves.

PUBLICIDAD

Barmada subraya que los avances en el diagnóstico del Alzheimer le permitieron a la medicina dar respuestas donde antes solo había incertidumbre, y quiere ver ese mismo cambio llegar al LATE. “Un diagnóstico posible o probable no es suficiente”, señaló, cuando las familias necesitan certezas para organizarse.

Nelson cierra con una idea que resume el desafío de todo el campo: “Tu cerebro tiene derecho a más de una enfermedad. Es incómodo lidiar con esa complejidad, pero no tienes ninguna posibilidad de éxito si no lo haces”, afirmó.