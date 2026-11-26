Lo que se hace en las horas posteriores a la cena tiene efectos concretos sobre la salud cerebral a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las horas que transcurren entre la cena y el momento de acostarse suelen correr en piloto automático. La mesa se despeja, el sillón aguarda y la pantalla —del televisor o del teléfono— se convierte en el destino casi inevitable del resto de la noche. Es una rutina extendida; sin embargo, no es fisiológicamente neutra: el organismo sigue trabajando después de comer, y lo que se hace —o se deja de hacer— en esas horas tiene efectos concretos sobre la salud.

Algunos de los procesos que ocurren en ese intervalo involucran mecanismos que, a largo plazo, tienen un vínculo directo con la salud cerebral. Y sobre esos mecanismos es posible incidir, con cambios mínimos en la rutina.

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Una práctica simple, que no demanda más de unos pocos minutos después de cenar, puede marcar una diferencia real en la salud de las arterias que irrigan el cerebro y en la calidad del sueño, según un especialista en neurología citado por la revista Parade. Se trata simplemente de caminar. No requiere esfuerzo físico intenso ni implica resignar el postre: basta con moverse un poco antes de sentarse en el sillón.

La resistencia a la insulina daña las arterias cerebrales

Una caminata de pocos minutos después de la cena beneficia la salud de las arterias cerebrales y optimiza el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo detrás de la recomendación del médico tiene que ver con la resistencia a la insulina, una condición en la que las células del organismo responden de forma deficiente a esta hormona, encargada de trasladar el azúcar desde el torrente sanguíneo hacia el interior celular. Aunque se la asocia principalmente con el riesgo de diabetes tipo 2, sus efectos se extienden bastante más allá del metabolismo.

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El neurólogo Fawad Mian, fundador de Ascend Regenerative, afirmó que “la resistencia a la insulina provoca daño en muchas estructuras del organismo, incluidas las arterias que alimentan nuestro cerebro”.

La cena es, en general, la comida más abundante del día, y el pico de glucosa que se produce tras ella es también el más pronunciado. Cuando los músculos entran en actividad, aunque sea de forma moderada, consumen glucosa como fuente de energía, lo que atenúa ese ascenso y, con el tiempo, colabora en reducir la resistencia a la insulina.

La ciencia confirma el efecto de caminar

Un metaanálisis publicado en la revista Sports Medicine analizó siete estudios que compararon el sedentarismo prolongado con pausas breves de movimiento, ya sea de pie o caminando.

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Actividades breves como dar una vuelta a la manzana o pasear al perro resultan suficientes para sustituir el sedentarismo posterior a la ingesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas alternativas mostraron mejores resultados que permanecer sentado, pero caminar fue la más efectiva: logró reducir tanto los niveles de glucosa como los de insulina tras la ingesta. Los intervalos de movimiento evaluados en esos trabajos duraron apenas entre dos y cinco minutos, y los participantes eran mayoritariamente adultos con sobrepeso u obesidad.

El dato es relevante porque descarta la necesidad de una caminata prolongada o de alta intensidad. Una vuelta a la manzana, algunas vueltas por el edificio o una salida con el perro son suficientes. Incorporar a alguien más al paseo —una pareja, un vecino, los hijos— puede ayudar a que el hábito se sostenga en el tiempo.

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Beneficios de caminar después de cenar

El beneficio no se limita al sistema vascular. Mian señaló que “además, reduce los niveles de cortisol —la hormona que se eleva cuando estamos estresados—, lo que hace más fácil dormirse. Ayuda a apagar la mente, de modo que uno no se queda contando ovejas ni mirando el reloj”.

El sueño, a su vez, es uno de los factores con mayor respaldo científico en materia de salud cerebral a largo plazo. Proteger las arterias que irrigan el cerebro y mejorar la calidad del descanso con el mismo hábito representa, según el especialista, una combinación de beneficios que se obtiene con un costo mínimo de tiempo y esfuerzo.

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