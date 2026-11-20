Un desayuno con alimentos de distintos grupos puede aportar energía y favorecer la saciedad durante la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un desayuno que combina hidratos de carbono, proteínas, grasas y alimentos ricos en fibra puede ayudar a cubrir las necesidades nutricionales de la mañana.

La sensación de hambre temprana, el cansancio o una preparación basada en pocos grupos de alimentos pueden indicar que conviene revisar esa primera comida del día.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que una alimentación saludable debe ser adecuada, equilibrada, moderada y diversa.

Proteínas, fibra y grasas insaturadas son componentes que ayudan a completar la primera comida del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, las nutricionistas Lauren Manaker y Lauren Twigge, consultadas por Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida, proponen observar seis señales frecuentes y ajustar el plato sin excluir necesariamente los alimentos habituales.

1. El hambre reaparece poco después de desayunar

Una comida escasa o basada principalmente en carbohidratos refinados puede dejar sensación de hambre a media mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manaker señaló que una comida equilibrada suele aportar saciedad durante tres o cuatro horas. Una fruta o un yogur solos pueden resultar insuficientes; una porción grande de harinas refinadas, en cambio, puede aportar energía sin suficientes proteínas o fibra.

La experta aconsejó aumentar la cantidad si la comida era completa pero escasa, o cambiar la composición cuando predominan los carbohidratos refinados. El apetito varía con el descanso, estrés, actividad física, enfermedad o ciclo menstrual. Twigge sugirió revisar tres puntos antes de elegir una colación:

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Cuánto tiempo pasó desde la última comida

Si hubo carbohidratos, proteínas y grasas

Si la porción fue suficiente

2. Faltan proteínas en la primera comida

Huevos, yogur griego, tofu y salmón son algunas opciones para sumar proteínas a preparaciones habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tostadas, cereales, avena y muffins pueden formar parte del desayuno si se acompañan. Twigge recomendó leche, huevos o yogur griego; Manaker sumó queso cottage, salmón, tofu, edamame, frutos secos y semillas. Las mantecas de frutos secos, precisó, funcionan mejor como complemento que como base proteica única.

La OMS explica que las proteínas participan en estructuras corporales, hormonas y enzimas, y pueden proceder de fuentes animales y vegetales. Algunas combinaciones son avena con yogur griego, tostada con huevo o bagel con salmón ahumado.

3. La fibra no aparece en el plato

La fruta entera, la avena y los cereales integrales aportan fibra frente a alternativas refinadas o jugos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los granos refinados y los jugos suelen reducir la presencia de fibra. Twigge propuso elegir panificados integrales, avena o muffins de salvado y usar como referencia productos que ofrezcan al menos un gramo de fibra por cada 10 gramos de carbohidratos. Manaker recordó que los jugos de fruta, incluso cuando no llevan azúcar agregada, contienen menos fibra que la fruta entera.

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La OMS recomienda que los carbohidratos procedan sobre todo de cereales integrales, frutas, verduras y legumbres. También aconseja, para mayores de 10 años, al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras. En el desayuno, una fruta entera, frutos rojos o verduras incorporadas a huevos y preparaciones saladas permiten avanzar hacia ese objetivo.

4. Se evita toda fuente de grasa

Palta, semillas, frutos secos y aceite de oliva son fuentes de grasas insaturadas para incorporar con moderación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Twigge advirtió que décadas de mensajes centrados en los productos bajos en grasa pueden llevar a omitirla en el desayuno. Sin embargo, las grasas ayudan a absorber las vitaminas A, D, E y K y pueden aportar sabor y saciedad. Sus opciones sugeridas incluyen palta, frutos secos, semillas, huevos, salmón y aceite de oliva.

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La OMS establece que las grasas insaturadas son preferibles a las saturadas y las trans. En lugar de retirar este nutriente por completo, el criterio es elegir fuentes adecuadas y moderar las porciones.

5. El licuado se limita a fruta y jugo

Agregar yogur, leche, avena o semillas puede transformar un licuado en una preparación más completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un licuado elaborado solo con fruta y jugo puede carecer de proteína y grasa, según Manaker. Para convertirlo en una comida, recomendó usar fruta entera, añadir una fuente proteica, otra de grasa y un ingrediente con fibra. Las frutas congeladas, avena o yogur también dan una consistencia más espesa.

Twigge utiliza leche como base y suma mantecas de frutos secos o yogur griego. Una alternativa reúne frutos rojos congelados, yogur griego natural, espinaca, semillas de chía y leche. La Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard también avala combinar esos grupos con frutas o verduras en la primera comida.

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6. No hay apetito por la mañana

Una ingesta pequeña al inicio del día y otra unas horas después puede ser una alternativa para quienes no sienten hambre al despertar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las personas sienten hambre al despertarse. Manaker planteó que, si luego aparece cansancio o hambre intensa, puede servir una estrategia dividida: una primera ingesta pequeña y otra comida completa unas horas después. Entre las opciones ligeras citó licuados, yogur griego, banana con manteca de frutos secos o preparaciones de huevo.

La nutricionista aclaró que quienes viven con diabetes o toman medicamentos que afectan la glucosa deberían conversar con su equipo de salud sobre los horarios de comida. También recomendó una consulta médica cuando la falta de apetito es nueva, persistente o se acompaña de pérdida de peso involuntaria.

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