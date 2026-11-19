Un paciente de 31 años permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Zonal Bariloche por un cuadro de hantavirus. (Google Maps)

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Un hombre de 31 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal Bariloche Dr. Ramón Carrillo, luego de que se confirmara un caso positivo de hantavirus en la ciudad.

Según pudo saber Infobae, el paciente se encuentra estable, mientras los equipos sanitarios investigan las posibles circunstancias del contagio y aplican el protocolo sobre sus contactos estrechos.

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El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó en un comunicado que el diagnóstico fue ratificado el miércoles y que el paciente es residente de Bariloche. La investigación continúa enfocada en determinar el lugar específico donde pudo haberse producido la exposición al virus.

El paciente está estable y permanece bajo cuidados intensivos

Las autoridades sanitarias dispusieron el aislamiento preventivo para los contactos estrechos del paciente. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El hombre, residente de Bariloche, quedó internado en la UTI del establecimiento tras la confirmación del diagnóstico. Según informó el hospital, los profesionales identificaron a las personas que mantuvieron contacto cercano con él y dispusieron las medidas de aislamiento y prevención previstas por los protocolos sanitarios.

El foco epidemiológico todavía está bajo investigación. Por ese motivo, hasta el momento no se informó cuál habría sido el ámbito de exposición ni si se detectaron otros casos vinculados.

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El hantavirus es una enfermedad viral que requiere vigilancia inmediata ante la aparición de un diagnóstico confirmado. En la Patagonia, la circulación del virus obliga a extremar los cuidados tanto frente a la exposición a roedores como en el seguimiento de contactos, dado que algunas variantes pueden transmitirse entre personas.

El ratón colilargo transmite la infección mediante saliva, orina y heces en la región patagónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la confirmación de un nuevo hantavirus en San Carlos de Bariloche, el Ministerio de Salud de Río Negro recordó las principales medidas de prevención. El ratón colilargo —principal transmisor de la enfermedad en la región— puede eliminar el virus mediante saliva, orina y heces, aun cuando no presente signos visibles de enfermedad. Por eso, la prevención se concentra en evitar el contacto con roedores silvestres y con los lugares donde pueden haber dejado rastros.

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La inhalación de partículas contaminadas constituye la forma más frecuente de contagio. El riesgo puede aparecer al ingresar a espacios cerrados donde hubo presencia de roedores, como galpones, depósitos, viviendas sin uso o construcciones rurales. También puede darse en ámbitos suburbanos, áreas silvestres y durante actividades laborales o recreativas al aire libre.

Las excreciones de roedores no deben manipularse ni removerse de forma que levanten polvo. La advertencia cobra relevancia en una ciudad rodeada de ambientes naturales, donde el contacto con sectores rurales o de montaña forma parte de la vida cotidiana y de la actividad turística.

Además de la transmisión vinculada con los roedores, las autoridades sanitarias advierten que en la Patagonia existe una variante de hantavirus con capacidad de transmitirse de una persona a otra. Esa característica explica la identificación de contactos cercanos luego de la confirmación de un caso y la aplicación de medidas de aislamiento y prevención.

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El comunicado del Hospital Zonal precisó que esas acciones ya fueron dispuestas para las personas que estuvieron cerca del paciente internado. La investigación busca establecer si la exposición ocurrió en un ambiente con presencia de roedores o en otra situación epidemiológica.

Fiebre, dolores musculares y malestar digestivo requieren consulta médica

El cuadro clínico inicial suele manifestarse con fiebre, dolor muscular, cefalea y malestar digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hantavirus puede comenzar con síntomas similares a los de una gripe u otras infecciones frecuentes. La cartera sanitaria provincial mencionó fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dolor abdominal entre las manifestaciones que deben motivar una consulta, en especial si existió contacto con roedores o con ambientes que podrían estar contaminados.

Nación agrega los escalofríos y la diarrea a los signos iniciales y advierte que la enfermedad puede evolucionar desde un cuadro febril inespecífico hasta formas graves que comprometen el sistema respiratorio y cardiovascular. La atención temprana es un factor central para el seguimiento clínico y el pronóstico de los pacientes.

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Las medidas preventivas también apuntan a reducir el contacto con partículas que pudieran estar contaminadas. Antes de ingresar a un lugar cerrado que permaneció sin uso, se recomienda ventilarlo previamente. En espacios con posibles rastros de roedores, se debe evitar barrer en seco, ya que esa práctica puede levantar polvo.

La limpieza debe realizarse con métodos húmedos. Además, es importante mantener viviendas, galpones y depósitos sin acumulación de residuos, una medida que contribuye a desalentar la presencia de roedores. Ante síntomas compatibles o un contacto sospechoso, las autoridades sanitarias recomiendan acudir al centro de salud más cercano.