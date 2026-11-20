Aprender a hablar con un ser querido que tiene problemas de memoria requiere práctica y paciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las conversaciones cotidianas pueden volverse difíciles cuando una persona tiene deterioro de la memoria, pero ciertas frases aumentan la frustración, la ansiedad o el aislamiento.

Las organizaciones especializadas recomiendan priorizar un trato directo, paciente y sin confrontaciones.

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La comunicación puede ser difícil y las personas también se pueden poner ansiosas, agitadas o hasta enojadas, advierte el Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“En algunos tipos de demencia, las habilidades del lenguaje resultan afectadas, por lo que pueden tener dificultad para encontrar la palabra correcta o para hablar. Usted podría sentirse frustrado o impaciente, pero es importante comprender que la enfermedad está causando este cambio en las habilidades de comunicación”, detalló la entidad el sitio oficial dedicado al Alzheimer.

La pérdida de memoria no equivale por sí sola a un diagnóstico de demencia y puede tener causas diversas. Sin embargo, las siguientes pautas resultan útiles para familiares, amistades y cuidadores que acompañan a alguien con dificultades para recordar, expresarse o seguir una conversación.

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1. Evitar la frase “¿No te acordás de mí?”

Las recomendaciones especializadas sugieren responder con calma y brevedad ante la repetición constante de dudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pedirle a alguien que demuestre si recuerda un nombre, un vínculo o un hecho puede generarle presión. Si la persona no logra responder, es preferible presentarse con naturalidad y ofrecer una referencia sencilla: “Soy Ana, tu vecina; vine a tomar un café con vos”.

Se aconseja no preguntar si la persona recuerda algo o a alguien, ya que esa clase de interrogatorio puede ser incómoda. “Las personas con Alzheimer pueden tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas al hablar y olvidar lo que estaban diciendo. Recuerde tener paciencia”, aconsejó y brindó las siguientes recomendaciones:

Establecer contacto visual y utilizar el nombre de la persona.

Escuchar y mostrar apertura por las preocupaciones de la persona.

Dar tiempo adicional para que la persona responda.

Intentar usar palabras diferentes si la persona no entiende lo que se dice la primera vez.

Hacer preguntas de sí o no: “¿Te gustaría un té?” en lugar de “¿Qué te gustaría beber?”.

Evitar estas acciones:

Excluir a esa persona de las conversaciones.

Hablar con un tono enojado o tenso.

Hablar de esa persona como si no estuviera presente.

Interrumpir o discutir con la persona.

Preguntarle a la persona si recuerda algo o a alguien.

2. No insistir con “Ya te lo dije” o “Siempre repetís lo mismo”

Las conversaciones cotidianas pueden volverse difíciles cuando una persona tiene deterioro de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repetición puede ser parte de las dificultades cognitivas y no una decisión deliberada. Recordarle de forma constante que ya recibió una respuesta suele trasladar el problema a la conversación y puede provocar vergüenza.

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En lugar de marcar el error, conviene responder de manera breve y calmada o redirigir el diálogo hacia otra actividad. La paciencia y el tiempo para responder forman parte de las recomendaciones de comunicación para personas con Alzheimer.

“Respóndele como si fuera la primera vez que lo escuchas, incluso si es la sexta, en la medida de lo posible”, afirmó la doctora Carolyn Fredericks, a la revista Time.

Y sugirió disculparse: “¡Ay, lo siento muchísimo! Fui muy grosero. Te contesté de mala manera y te pido disculpas; lo haré mejor la próxima vez".

3. No corregir cada confusión ni iniciar una discusión

Pedir ayuda, dormir bien y tratar la depresión a tiempo son las claves para que una cuidadora o cuidador no llegue al límite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases como “Eso no pasó”, “Estás equivocada” o “Tu mamá murió hace años” pueden causar angustia, especialmente si la persona vive ese recuerdo o esa preocupación como algo presente.

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La guía de la Alzheimer’s Association recomienda evitar las críticas y las discusiones. Si una creencia equivocada no implica un riesgo, puede ser más útil reconocer la emoción que hay detrás —miedo, tristeza o necesidad de seguridad— antes que intentar imponer una corrección.

4. No hablar de la persona como si no estuviera presente

Hablar con un acompañante sobre “ella” o “él” mientras la persona está en la misma habitación puede reforzar una sensación de exclusión. Tampoco corresponde asumir que no comprende lo que ocurre por tener problemas para responder.

Las recomendaciones son claras: hay que dirigirse a la persona de manera directa e incluirla en la conversación. Hacer contacto visual, usar su nombre y hablar en un tono adulto ayudan a preservar su participación y su dignidad, según el NIA.

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5. Evitar el tono infantil, los gritos y las órdenes extensas

Corregir cada confusión o discutir sobre recuerdos puede causar angustia, reconocer la emoción permite responder sin confrontaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar diminutivos, una voz excesivamente aguda o frases condescendientes puede resultar humillante. Elevar el volumen tampoco mejora necesariamente la comprensión y puede transmitir tensión.

La comunicación suele ser más efectiva con oraciones cortas, un ritmo pausado y una sola idea por vez. Si hace falta pedir algo, las instrucciones claras y en pasos simples suelen ser más fáciles de procesar que una explicación larga, recomendó el NIA.

6. No hacer preguntas demasiado abiertas ni ofrecer demasiadas opciones

Preguntas como “¿Qué querés hacer hoy?” o “¿Qué te gustaría comer?” pueden exigir una búsqueda de palabras o decisiones que resulte agotadora. Una alternativa es reducir las opciones sin quitar autonomía: “¿Preferís té o café?” o “¿Querés salir ahora o después de almorzar?”.

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Una pregunta a la vez y opciones concretas pueden facilitar la participación de la persona sin convertir el diálogo en un examen.

7. No interrumpir ni completar las frases de inmediato

Un lugar tranquilo, con buena iluminación y sin televisión o radio de fondo reduce distracciones durante la conversación con la persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque una persona tarde en encontrar una palabra, anticiparse puede comunicar impaciencia. También puede impedir que exprese una necesidad, una emoción o una idea con sus propios recursos.

Dar pausas, observar los gestos y reformular con cuidado si algo no se entendió son estrategias recomendadas. La organización Alzheimer’s Society señala que las personas pueden conservar la capacidad de comprender más de lo que logran expresar verbalmente.

“Ahora, se está diagnosticando la enfermedad de Alzheimer en etapas más tempranas. Esto significa que muchas personas están conscientes de cómo la enfermedad afecta su memoria y pueden sentirse ansiosas o molestas. Si es así, tómese el tiempo necesario para escuchar a la persona a su cargo. Es posible que quiera hablar sobre los cambios que está observando. Trate de ser abierto, empático y de no juzgar”, recomendó NIA.

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Un lugar tranquilo, con buena iluminación y sin televisión o radio de fondo puede reducir las distracciones. En fases más avanzadas, los gestos, las fotografías, los objetos conocidos y el contacto físico consentido pueden complementar las palabras.

Cuando la dificultad para recordar aparece de forma súbita, empeora rápidamente o se acompaña de desorientación intensa, problemas para hablar, debilidad o cambios en la conciencia, corresponde buscar atención médica urgente para evaluar la causa.