Un informe de la OMS y el PNUMA advierte que la exposición a disruptores endocrinos puede comenzar antes del nacimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó que la exposición a disruptores endocrinos puede comenzar antes del nacimiento y asociarse con consecuencias para el desarrollo cerebral, el crecimiento y la salud reproductiva.

La nueva evaluación, publicada esta semana, actualiza el diagnóstico global difundido por los dos organismos en 2012. El reporte reúne más de una década de avances científicos y señala que se ampliaron las pruebas sobre el impacto de estos compuestos tanto en la salud humana como en la fauna silvestre.

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Los disruptores endocrinos químicos son sustancias que pueden interferir con las hormonas, las cuales actúan como mensajeros internos: transmiten señales que coordinan procesos como el crecimiento, la reproducción, el metabolismo, el funcionamiento de la tiroides y el desarrollo del cerebro. Cuando una sustancia externa altera esas señales, puede afectar el funcionamiento normal de órganos y sistemas.

Plásticos, cosméticos y plaguicidas figuran entre las fuentes de exposición

Los disruptores químicos interfieren en las hormonas que coordinan el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe identifica a los plásticos, los envases de alimentos, los juguetes, los dispositivos médicos, los plaguicidas y los productos de cuidado personal como algunos de los principales ámbitos en los que se emplean químicos con propiedades disruptoras endocrinas.

Entre los compuestos más conocidos se encuentran el bisfenol A, los ftalatos y los bifenilos policlorados, conocidos como PCB. Estas sustancias no integran una única categoría química: comparten la capacidad de interferir en el sistema hormonal, aunque se utilicen para fines distintos en productos y procesos industriales.

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La dimensión del problema también está vinculada con la cantidad de sustancias que circulan en el mercado. Según la evaluación, existen 350.000 sustancias químicas y mezclas registradas para su producción y uso en el mundo, aunque apenas una parte fue examinada para determinar si posee efectos sobre las hormonas.

Algunas sustancias ya quedaron sometidas a controles internacionales debido a su persistencia en el ambiente o a los daños asociados con exposiciones pasadas. Sin embargo, la OMS y el PNUMA advirtieron que la evaluación de riesgos todavía no alcanza a la mayoría de los químicos presentes en las cadenas de producción y consumo.

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Sustancias como el bisfenol A, los ftalatos y los PCB forman parte de plásticos, envases de alimentos, juguetes y cosméticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asociación con problemas de fertilidad y desarrollo neurológico

La revisión científica fortaleció las pruebas que vinculan la exposición a disruptores endocrinos con efectos sobre la fertilidad, el desarrollo reproductivo, el cerebro y las funciones neurológicas. También menciona alteraciones en la regulación de la tiroides y otras hormonas, el metabolismo, el sistema inmunitario y la salud cardiovascular.

El documento incorpora, además, áreas de preocupación que ganaron relevancia en los últimos años. Entre ellas figura la enfermedad metabólica del hígado. Los posibles efectos sobre los riñones también aparecen en el reporte, aunque los organismos señalaron que todavía se requieren más estudios para establecer conclusiones firmes.

La directora de la División de Industria y Economía del PNUMA, Sheila Aggarwal Khan, explicó que estas sustancias generan preocupación porque las hormonas intervienen en distintas funciones del organismo. “Lo que hace que los disruptores endocrinos sean particularmente preocupantes es que pueden alterar las hormonas que regulan muchas funciones esenciales tanto en los seres humanos como en la fauna silvestre, desde el desarrollo y la reproducción hasta el metabolismo y el comportamiento. Estos efectos pueden ser duraderos y, en algunos casos, irreversibles”, afirmó.

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Detección en sangre y cordón umbilical: exposición desde antes del nacimiento

La evidencia científica vinculó la exposición a estos compuestos con problemas de fertilidad, alteraciones neurológicas y enfermedad metabólica del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de estas sustancias en sangre, leche materna y cordón umbilical muestra que el contacto con los compuestos puede producirse incluso antes del nacimiento. Esto no significa que toda detección derive en una enfermedad, pero sí indica que existe exposición durante momentos sensibles del desarrollo.

La OMS señaló que los efectos de una alteración hormonal temprana pueden alcanzar el desarrollo cerebral, el crecimiento y la salud reproductiva. El desafío consiste en identificar los productos, materiales y situaciones que concentran mayores riesgos, sobre todo para embarazadas, bebés, niños y niñas.

Bruce Gordon, director interino del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático, Una Salud y Migración de la OMS, sostuvo que las medidas deben orientarse a evitar el contacto dañino antes de que se produzca. “Proteger la salud significa prevenir las exposiciones perjudiciales antes de que ocurran. La creciente prueba sobre los disruptores endocrinos destaca la importancia de identificar los riesgos de forma temprana, reforzar el monitoreo científico y garantizar que los químicos utilizados en productos cotidianos sean seguros, en especial para las embarazadas, los niños y las futuras generaciones”, dijo.

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Regulaciones que evalúan sustancias por separado frente a exposiciones combinadas

El informe también plantea un límite de los sistemas de control actuales. En la vida cotidiana, las personas y los animales pueden exponerse a combinaciones de compuestos a través del aire, el agua, los alimentos, los envases, la ropa, los cosméticos, los juguetes y otros artículos de uso frecuente.

La exposición a disruptores hormonales genera daños en la reproducción, el desarrollo y el comportamiento de peces, aves, anfibios y mamíferos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, muchas regulaciones analizan cada sustancia de forma individual. En términos simples, el sistema suele estudiar los posibles efectos de un químico aislado, aunque la exposición real puede incluir varios compuestos al mismo tiempo.

El reporte sostiene que todavía hay incertidumbres científicas, pero señala que los gobiernos pueden actuar sin esperar a despejar todas las dudas. Entre las medidas posibles, propone retirar de forma gradual los químicos más problemáticos, fortalecer la identificación de riesgos y promover alternativas más seguras.

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Los organismos internacionales también mencionaron casos en los que la reducción de contaminantes endocrinos permitió revertir daños ambientales asociados con sustancias utilizadas durante décadas.

Efectos en peces, aves, anfibios y mamíferos

Los efectos descriptos no se limitan a las personas. La evaluación de la OMS y el PNUMA vincula la exposición a disruptores endocrinos con problemas de reproducción, desarrollo y comportamiento en peces, aves, anfibios y mamíferos.

Los cambios en la fauna pueden funcionar como señales de alerta sobre la presencia y persistencia de estas sustancias en ecosistemas. Muchos compuestos llegan al ambiente a través de procesos industriales, residuos, productos descartados, actividades agrícolas y materiales de uso cotidiano.

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Junto con el informe científico, el PNUMA publicó una síntesis para responsables de políticas públicas. El documento reúne medidas aplicables a sectores como los envases de alimentos, los cosméticos, los juguetes, los textiles, la atención sanitaria, la agricultura, los medicamentos y la gestión de residuos.

Ambas publicaciones fueron presentadas durante la primera Conferencia Internacional del Marco Global sobre Productos Químicos, que se realizó tiempo atrás en Ginebra.