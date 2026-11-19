Las lesiones en los pies y tobillos representan el 5% de las consultas en los servicios de urgencias de Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los tobillos sostienen el peso del cuerpo, absorben parte del impacto de cada paso y participan en gestos cotidianos como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla.

Aun así, suelen quedar fuera de las rutinas de ejercicio hasta que aparece una torcedura, dolor persistente o una lesión que limita el movimiento.

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La fisioterapeuta especializada en rendimiento deportivo Genevieve Tawiah señaló a BBC News que fortalecer los pies y los tobillos puede reducir el riesgo de lesiones, siempre que el trabajo incluya fuerza, percepción corporal y un calzado adecuado para cada actividad.

La conexión entre el cerebro y el tobillo permite registrar la posición del pie y responder a desequilibrios sin mirar al suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones en esta zona representan el 5% de las consultas de urgencias en Reino Unido, según datos del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención, citado por el medio británico.

La percepción del movimiento forma parte del trabajo preventivo

Uno de los puntos planteados por la especialista es la relación entre el cerebro y el tobillo. Esa conexión permite registrar la posición del pie y responder ante cambios de superficie, desequilibrios o movimientos repentinos sin necesidad de mirar hacia abajo.

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La fisioterapeuta explicó que el objetivo consiste en enviar información desde el cerebro hacia el pie y el tobillo para generar una base estable antes de avanzar hacia ejercicios de mayor exigencia.

La conciencia corporal del pie puede influir en la forma en que el cuerpo distribuye el peso sobre el tobillo durante actividades físicas y tareas habituales.

La recuperación de un esguince incorpora ejercicios de apoyo sobre una pierna con recepción de peso y lanzamiento de pelota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estimular esa percepción, propuso comenzar con movimientos de los dedos. Uno de ellos consiste en presionar el dedo gordo contra el suelo y sostener la posición para percibir la activación del arco plantar. “Sentirás como si algo tirara a través del arco del pie”, explicó.

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Otro ejercicio sugerido requiere colocar un lapicera junto al dedo gordo, en paralelo, e intentar desplazarlo hacia ese objeto. El movimiento recibe el nombre de abducción del dedo del pie y apunta a trabajar el control de esa zona.

Fuerza, equilibrio y control para responder ante cambios de apoyo

El tobillo interviene en la estabilidad, el sostén de la carga corporal y la transmisión de fuerza desde el suelo hacia el resto de las piernas. Por ese motivo, la especialista indicó que una rutina orientada a esta articulación debe contemplar fuerza, control y equilibrio.

Las elevaciones de talones forman parte de los ejercicios recomendados. Para realizarlas, se debe contar con una superficie firme cerca, elevar los talones y apoyar el peso sobre los dedos, con atención a la posición de los tobillos. La indicación busca evitar que la articulación se desplace hacia los lados o pierda estabilidad durante el movimiento.

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Las elevaciones de talones sobre superficies firmes entrenan la fuerza y evitan que la articulación pierda estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equilibrio también puede entrenarse a través de una caminata en línea, con un pie delante del otro, similar al recorrido sobre una barra. La práctica exige controlar el apoyo, la alineación de los pies y la transferencia de peso de una pierna a otra.

Tawiah incluyó entre los gestos útiles la transición de estar sentado a ponerse de pie sobre una o ambas piernas, además de subir y bajar escaleras. “Si subes las escaleras y te das cuenta de que empiezas a caminar con una pierna, practica empezar con la otra”, afirmó.

En personas que se recuperan de un esguince, la fisioterapeuta mencionó ejercicios de apoyo sobre una sola pierna mientras se lanza y atrapa una pelota. También sugirió trabajar la recepción del peso con un paso lateral y sostener la posición sobre la pierna que queda como base.

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Subir y bajar escaleras permite trabajar la fuerza, el equilibrio y la transferencia de peso entre ambas piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes sufren tendinopatía, definida como dolor crónico en un tendón, el enfoque cambia hacia ejercicios de carga lenta y pesada. Las elevaciones de pantorrillas con peso, incluso en una prensa de piernas, figuran entre las alternativas citadas.

El calzado influye en el apoyo y la movilidad

La elección del calzado también ocupa un lugar en la prevención. Tawiah advirtió que muchas personas usan bailarinas, zapatos en punta o zapatillas con una parte delantera estrecha, un diseño que puede restar espacio a los dedos.

La fisioterapeuta propuso una pregunta para evaluar ese ajuste: si la parte superior del zapato estuviera abierta, los dedos deberían conservar espacio suficiente y el dedo gordo no tendría que salirse de su posición. También recomendó buscar algún grado de soporte en el arco, debido a su relación con la distribución del peso sobre el pie.

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Los zapatos minimalistas ganaron presencia en el mercado, aunque remarcó que requieren una base previa de fuerza y una adaptación gradual. El uso inmediato o prolongado sin preparación puede exigir más de lo que los pies y tobillos pueden controlar.

El calzado debe adaptarse a cada actividad: los modelos con mayor amortiguación pueden ser útiles para correr (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada actividad plantea necesidades distintas. Para sentadillas, la especialista sugirió un calzado más plano, ya que una suela muy blanda puede dificultar el equilibrio y el reparto de la carga. Para correr, en cambio, unas zapatillas con mayor amortiguación pueden resultar más apropiadas frente al impacto.

En caminatas extensas sobre terrenos irregulares, las botas de montaña pueden ayudar a reducir el riesgo de esguinces graves. Tawiah advirtió que su uso cotidiano durante períodos prolongados puede aumentar la rigidez del tobillo, debido a que limita parte de su movilidad.

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