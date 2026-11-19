Los riñones filtran sangre en silencio, pero cuando fallan, el daño ya suele ser irreversible. Una buena dieta puede proteger a los órganos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los riñones son uno de los órganos más activos del cuerpo humano y, paradójicamente, uno de los más ignorados. Filtran alrededor de 500 mililitros de sangre por minuto, regulan la presión arterial, mantienen el equilibrio de electrolitos y participan en la producción de glóbulos rojos —todo en silencio, sin que la persona lo advierta—. El problema es que, cuando algo falla, el deterioro tampoco se anuncia: la enfermedad renal crónica avanza sin dolor ni señales visibles, como una amenaza silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo sin que lo sepan, informó la revista Parade.

La peligrosidad de la condición radica justamente en ese silencio: la enfermedad renal crónica puede deteriorar la función del órgano durante años —incluso décadas— sin producir ningún síntoma perceptible, advierte un análisis publicado en el Journal of Internal Medicine . Cuando finalmente se manifiesta, el daño suele ser irreversible y las opciones terapéuticas se reducen a diálisis o trasplante, tratamientos que gran parte de la población mundial no puede costear ni acceder.

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La importancia de los chequeos de rutina

La ausencia de síntomas tempranos convierte a los análisis periódicos en la herramienta más confiable para evaluar el estado renal. La doctora Keiko Iwahara Greenberg, nefróloga de MedStar Health, explicó que la creatinina —un desecho que los riñones deben eliminar— es uno de los marcadores que suelen incluirse en los análisis de sangre de rutina: niveles elevados indican que el órgano no está filtrando con normalidad.

El doctor Tim Pflederer, director médico de Evergreen Nephrology, sumó otros dos estudios de utilidad: la tasa de filtración glomerular (GFR, por sus siglas en inglés), que evalúa directamente la eficiencia del riñón, y el cociente albúmina-creatinina en orina (uACR), que permite identificar daño en las membranas de filtrado en etapas muy tempranas.

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Un análisis de sangre y orina puede detectar daño renal antes de que sea tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la diabetes y la hipertensión arterial son las dos condiciones que con mayor frecuencia desembocan en enfermedad renal. Por eso, Greenberg subrayó que quienes padecen alguna de ellas deben mantener controles médicos regulares para evitar que progresen sin tratamiento adecuado.

Alimentación vegetal y salud renal

Ante la pregunta por el hábito más importante para cuidar los riñones, especialistas consultados por la revista llegaron a la misma conclusión: llevar una dieta saludable. La doctora Stefanie Diaz, nefróloga de UT Health Tyler, precisó que eso implica priorizar una alimentación equilibrada con predominio de alimentos de origen vegetal.

Legumbres, lentejas y soja son fuentes ricas en proteínas y fibra, y aportan además antioxidantes que reducen el estrés oxidativo y la inflamación en el tejido renal. El doctor Edward Cherullo, urólogo y jefe de departamento del Rush University Medical Center de Chicago, señaló que este tipo de alimentación también contribuye a mantener la presión arterial en niveles saludables, uno de los factores protectores más relevantes para los riñones.

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Pflederer destacó que la hidratación forma parte integral de ese esquema alimentario: beber suficiente agua —y no bebidas con azúcar añadida— mantiene la orina diluida y favorece que el órgano elimine desechos con mayor eficiencia.

El doctor Rafael Villicana, director médico de trasplante nefrológico del Loma Linda University Transplant Institute, advirtió que la ecuación inversa también opera: una mala alimentación puede desencadenar una cadena de consecuencias metabólicas que, con el tiempo, terminan comprometiendo directamente la función renal.

Una dieta con predominio vegetal aporta antioxidantes que reducen la inflamación y el estrés oxidativo en el tejido de los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y cuidados para una vida saludable

Cherullo y Diaz coincidieron en que la actividad física regular es otro pilar del cuidado renal. El ejercicio contribuye a mantener un peso saludable y a reducir el riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2; cuando hay exceso de peso, los riñones deben trabajar más para filtrar la sangre y equilibrar los fluidos corporales, lo que puede deteriorarlos con el tiempo.

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Diaz señaló que evitar el consumo de tabaco es otro hábito que protege la salud renal, sumando un motivo más para abandonar el cigarrillo. Greenberg, por su parte, advirtió sobre los antiinflamatorios no esteroides (AINE), como el ibuprofeno o la aspirina: consumidos en dosis altas o de forma prolongada, pueden generar una carga excesiva sobre los riñones. Recomendó consultar con un médico sobre cómo tomarlos de forma segura.