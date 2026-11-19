Los frutos secos y las semillas aportan fibra junto con grasas saludables y proteína vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La fibra es uno de los nutrientes con mayor déficit en la alimentación cotidiana: el 95% de las personas no llega a cubrir la ingesta diaria recomendada, fijada en 25 gramos para mujeres y 34 gramos para hombres. La solución más habitual pasa por los cereales de desayuno o las verduras, pero hay una categoría de alimentos que suele pasarse por alto y que puede ser igual de eficaz.

Los frutos secos y las semillas concentran fibra junto con grasas saludables, proteína vegetal y una variedad de vitaminas y minerales que contribuyen a la salud cardiovascular, el control glucémico y la función inmune. “Son ninjas furtivos de la fibra: se los subestima porque la gente los asocia con las grasas, no con la fibra”, señaló la nutricionista Bess Berger en declaraciones a Eating Well. La mayoría ya forma parte de la alacena de cualquier hogar y admite decenas de formas de preparación.

PUBLICIDAD

Eating Well presentó una guía con 10 frutos secos y semillas con propiedades nutricionales destacadas.

1. Semillas de chía

Con 10 gramos de fibra por cada 28 gramos, las semillas de chía son la fuente más concentrada de este nutriente dentro del grupo. Su fibra es predominantemente soluble: al contacto con el agua forma un gel que capta el exceso de azúcar y colesterol en el intestino, con efectos positivos sobre el control glucémico y la salud cardiovascular. La nutricionista dietista Samantha Cassetty destacó además que aportan el 14% del valor diario recomendado de calcio.

2. Semillas de lino

En segundo lugar se ubican las semillas de lino, con 8 gramos de fibra por porción. Su diferencial radica en la presencia de lignanos, compuestos vegetales con propiedades antiinflamatorias documentadas. Cassetty señaló que, para aprovechar mejor sus nutrientes, conviene optar por la versión molida, ya que el organismo la digiere con mayor facilidad que la semilla entera.

PUBLICIDAD

3. Almendras

Una porción de almendras contiene fitoesteroles y cubre casi la mitad del requerimiento diario de vitamina E (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almendras aportan 3 gramos de fibra por porción de 28 gramos y se destacan por su perfil nutricional más amplio. Cassetty subrayó que una sola porción cubre casi el 50% del valor diario de vitamina E. Contienen además fitoesteroles, compuestos vegetales que contribuyen a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”.

4. Pistachos

Los pistachos igualan a las almendras con 3 gramos de fibra por onza y suman 6 gramos de proteína por porción, una cantidad equivalente a la de un huevo duro. Su cáscara funciona como regulador natural del consumo, y su textura los convierte en un snack funcional que también puede incorporarse en ensaladas y bowls de granos.

PUBLICIDAD

5. Semillas de girasol

Con 3 gramos de fibra por porción, las semillas de girasol se posicionan en el quinto lugar. Cassetty destacó que aportan el 49% del valor diario de vitamina E y el 40% de selenio, mineral que participa en la reparación del ADN y en los mecanismos de defensa antioxidante del organismo.

6. Nueces pecanas

La incorporación de nueces pecanas en la dieta diaria disminuyó los niveles de triglicéridos en pacientes con síndrome metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces pecanas aportan algo menos de 3 gramos de fibra por porción. Un estudio citado por Eating Well encontró que adultos con síndrome metabólico que reemplazaron su snack habitual por 56 gramos diarios de pecanas registraron descensos en triglicéridos y en los niveles de colesterol total y LDL. Su sabor mantecoso las hace aptas tanto para preparaciones dulces como saladas.

PUBLICIDAD

7. Semillas de zapallo

Con 2 gramos de fibra, las semillas de zapallo ofrecen menos que los anteriores, pero compensan con un perfil mineral destacado: el 40% del valor diario de magnesio, el 20% de zinc y el 14% de hierro. Estos minerales cumplen roles clave en la función inmune, la producción de energía y la salud muscular, según señaló Cassetty.

8. Nueces

Las nueces aportan 2 gramos de fibra por porción y se distinguen por ser el único fruto seco con alto contenido de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 de origen vegetal. También son ricas en polifenoles y vitamina E, compuestos antioxidantes que se asocian con una menor incidencia de enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

PUBLICIDAD

9. Maníes

El magnesio y el selenio forman parte de los nutrientes del maní (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicamente, una legumbre; los maníes se incluyen en el ranking con 2 gramos de fibra por porción y 7 gramos de proteína, una cifra superior a la de la mayoría de los frutos secos. Contienen además magnesio, selenio, vitamina E, grasas monoinsaturadas y polifenoles, nutrientes con propiedades antiinflamatorias vinculados a un menor riesgo de enfermedades del corazón.

10. Semillas de cáñamo

Las semillas de cáñamo cierran la lista con 1 gramo de fibra por porción, pero se destacan en otros frentes: aportan 10 gramos de proteína vegetal y cubren el 50% del valor diario de magnesio. Su sabor suave y neutro las hace fáciles de incorporar en licuados, yogures y ensaladas sin alterar el perfil gustativo de las preparaciones.

PUBLICIDAD