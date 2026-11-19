El té de jengibre puede ser una opción puntual ante las náuseas después de consumir alimentos picantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de una comida muy condimentada, el té de jengibre puede ser una alternativa para aliviar las náuseas y malestar digestivo, aunque no sustituye la consulta médica si los síntomas son frecuentes, intensos o persistentes.

La respuesta no es igual para todas las personas y depende, entre otros factores, de la cantidad de picante consumida y de la sensibilidad gastrointestinal previa.

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La nutricionista Amy Shapiro, licenciada en ciencias y dietista registrada, señaló a Real Simple, sitio especializado en estilo de vida, que esta infusión es su primera opción tras ingerir alimentos picantes. Según explicó, los compuestos activos del jengibre, como los gingeroles y shogaoles, se asocian con el alivio de las náuseas y con efectos antiinflamatorios sobre el aparato digestivo.

La infusión de jengibre se prepara con rodajas frescas y puede tomarse tibia o fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capsaicina puede desencadenar molestias en personas sensibles

El ardor característico de los chiles proviene de la capsaicina, una sustancia que activa receptores vinculados a la percepción de calor y dolor. En algunas personas, su consumo puede acompañarse de cólicos, acidez, evacuaciones más rápidas o diarrea.

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Shapiro indicó al medio que esa reacción explica por qué una comida picante puede dejar malestar más allá de la sensación de ardor en la boca.

La capsaicina, presente en los chiles, puede causar acidez, cólicos o diarrea en personas sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre tiene estudios sobre náuseas, pero la prueba no es específica para comidas picantes

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NCCIH) informa que el jengibre ha sido investigado para distintos tipos de náuseas y vómitos. La entidad sostiene que puede resultar útil para las náuseas y vómitos vinculados al embarazo, aunque advierte que buena parte de los estudios se hizo con suplementos y la calidad de la investigación es desigual.

Por eso, la recomendación de una taza de té después de una comida picante debe entenderse como una medida de confort y no como un tratamiento comprobado para neutralizar los efectos de la capsaicina. La evidencia disponible sobre jengibre no permite afirmar que prevenga los síntomas digestivos de todas las personas tras comer chile.

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La especialista explicó que el jengibre podría favorecer el vaciamiento gástrico y disminuir las náuseas. En una preparación casera, propuso dejar rodajas de jengibre fresco en agua caliente entre 5 y 10 minutos. Para quienes anticipen una comida muy condimentada, también planteó preparar la bebida antes y beberla fría después.

Los lácteos pueden reducir el ardor en la boca durante la comida, pero no necesariamente alivian el malestar posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas bebidas pueden agravar el reflujo, presión abdominal o irritación

La dietista recomendó evitar ciertas opciones si el objetivo es recuperar comodidad digestiva tras el picante. El punteo incluye:

Bebidas carbonatadas : incluida el agua con gas, porque pueden aumentar la distensión y la presión abdominal.

Alcohol y jugos ácidos : que pueden irritar un estómago sensible.

Café y bebidas con cafeína : si suelen empeorar la acidez o el reflujo. : si suelen empeorar la acidez o el reflujo.

Té de menta en personas propensas al reflujo: ya que, según la especialista, puede relajar el músculo situado entre el estómago y el esófago.

La temperatura también importa. La dietista aconsejó no tomar el té demasiado caliente, dado que los líquidos muy calientes pueden intensificar la sensación de quemazón. Esperar a que esté tibio o elegir una versión refrigerada puede resultar más tolerable.

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Las bebidas con gas, el alcohol y los jugos ácidos pueden agravar la irritación digestiva tras una ingesta muy condimentada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lácteos alivian el ardor bucal durante la comida, no necesariamente el malestar posterior

La leche y otros alimentos lácteos pueden ayudar mientras se consume comida picante, porque sus proteínas se unen a la capsaicina y reducen el ardor en la boca. Esa función es distinta del alivio de náuseas o irritación digestiva una vez terminada la comida. Shapiro mencionó la leche o el kéfir como posibilidades durante la ingesta, mientras reservó el té de jengibre para el momento posterior.

El organismo también señala que el jengibre por vía oral puede causar acidez, malestar abdominal, diarrea o irritación de boca y garganta en algunas personas. Además, aconseja consultar con un profesional de salud antes de usar productos herbales si se toman medicamentos, debido a posibles interacciones.

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En consecuencia, una infusión moderada puede ser una opción puntual, pero no conviene aumentar su consumo con la expectativa de resolver síntomas persistentes.