Una alimentación equilibrada combina variedad, nutrientes y preparaciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Incorporar cereales integrales todos los días puede ayudar a mejorar la calidad de la dieta y se asocia con un menor riesgo cardiovascular. La recomendación práctica más extendida es llegar, como base, a tres porciones diarias y reemplazar con ellas las versiones refinadas cuando sea posible.

Tres porciones diarias son una referencia para la salud cardiovascular

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda incluir al menos tres porciones de alimentos integrales ricos en fibra cada día y variar las opciones a lo largo de la semana. Una porción puede equivaler a:

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Media taza de cereal cocido u avena cocida

Una rebanada de pan integral

Una taza de cereal integral listo para consumir

Pequeños cambios en las comidas pueden mejorar la calidad general de la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista Nicole Roach, especialista certificada en educación y cuidado de diabetes del Hospital Lenox Hill de Northwell, señaló en Martha Stewart que esa meta diaria debe acompañarse de una alimentación diversa. También advirtió que muchas personas no alcanzan las cantidades de fibra recomendadas, por lo que aumentar el consumo total de este nutriente resulta una prioridad.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2016 en la revista BMJ reunió 45 estudios prospectivos. Halló que un aumento de 90 gramos diarios de productos integrales se asoció con una reducción relativa del 19% en el riesgo de enfermedad coronaria y del 22% en el de enfermedad cardiovascular. Los resultados describen una asociación y no prueban, por sí solos, que el consumo sea la causa directa de esa reducción.

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La planificación de los menús facilita la incorporación de alimentos con mayor aporte nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra soluble interviene en el control del colesterol

A diferencia de los refinados, los granos integrales conservan sus tres componentes: salvado, germen y endospermo. La dietista registrada Connie Elick, chef instructora del Institute of Culinary Education, explicó que el salvado concentra buena parte de la fibra, mientras que el refinado del grano elimina el salvado y el germen.

La fibra soluble puede contribuir a controlar el colesterol. Según la dietista Lauren Manaker, fundadora de Nutrition Now Counseling, este tipo de fibra forma un gel en el intestino y se une a los ácidos biliares, que el organismo produce a partir del colesterol. Al eliminarse esos ácidos, el hígado utiliza colesterol LDL de la sangre para reponerlos.

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Elegir ingredientes menos procesados es una alternativa para sumar fibra a la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los integrales también aportan magnesio y potasio, minerales relacionados con la regulación de la presión arterial. Además, contienen compuestos vegetales como ácidos fenólicos, lignanos y esteroles vegetales, junto con vitamina E presente en el germen.

Estos nutrientes se han estudiado por su posible vínculo con la inflamación y el estrés oxidativo, dos procesos asociados a enfermedades crónicas.

Los hábitos sostenidos a lo largo del tiempo forman parte del cuidado de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avena y cebada aportan beta-glucanos, pero la variedad sigue siendo clave

La avena y la cebada contienen beta-glucanos, una fibra soluble que se ha relacionado con la disminución del colesterol LDL. Sin embargo, Roach remarcó que todos los alimentos integrales pueden formar parte de un patrón alimentario favorable para el corazón. Entre las alternativas figuran el arroz integral, quinoa, mijo, bulgur, trigo integral y pan elaborado con harina integral.

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Otro metaanálisis, publicado en Circulation, revista de la Asociación Estadounidense del Corazón, analizó 14 estudios con 786.076 participantes.

La variedad de alimentos permite diversificar sabores, texturas y nutrientes en cada comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada aumento aproximado de 16 gramos diarios de ingredientes integrales se asoció con un 9% menos de riesgo relativo de muerte por enfermedad cardiovascular. Como el resto de esta evidencia, se trata de datos observacionales.

Para incorporar estos alimentos sin modificar por completo las comidas, Manaker propuso sustituir en vez de sumar. Algunas opciones son:

Elegir pan integral para tostadas o sándwiches.

Reemplazar el arroz blanco por arroz integral, quinoa o una mezcla de ambos.

Usar tortillas integrales en preparaciones enrolladas.

Combinar avena con frutas, nueces y semillas.

Añadir cereal integral a yogur natural o preparar un tazón con granos cocidos, frutas y frutos secos.

Reemplazar preparaciones refinadas por opciones con más fibra permite aumentar su consumo cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de ingredientes permite distinguir un producto integral

La etiqueta frontal puede inducir a error. Los términos “multigrano” o el color oscuro no garantizan que el alimento sea integral.

Manaker recomendó revisar la lista de ingredientes y buscar que el primero incluya la palabra “integral”, como harina de trigo integral. También identificó como opciones naturalmente integrales al arroz integral, avena, quinoa, trigo sarraceno, mijo y arroz silvestre.

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