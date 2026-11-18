Mark Hyman criticó el uso de la proteína como estrategia publicitaria en alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De los cereales a las bebidas de cafetería, la proteína pasó a ocupar un lugar visible en la publicidad de productos de consumo masivo, según planteó Mark Hyman.

Ese fenómeno abrió una conversación en un episodio de The Dr. Hyman Show, bajo el formato Office Hours, donde el médico y su productora, Emma Krebs, analizaron las promesas de alimentos y bebidas que destacan su contenido de proteína.

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Hyman advirtió que añadir ese nutriente a productos con azúcar o una lista extensa de ingredientes no los convertía, según su criterio, en una opción saludable.

El episodio reunió las recomendaciones y experiencias personales del médico sobre alimentación, ejercicio con pesas y masa muscular. Durante la charla, Krebs planteó dudas sobre cantidades, horarios, fuentes de proteína y la preocupación por un posible efecto de una ingesta elevada sobre los riñones.

El médico recomendó un consumo diario de entre 1,5 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal (YouTube/@drmarkhyman)

El reclamo de proteína ganó lugar en alimentos ultraprocesados

El médico recomendó centrarse en opciones naturales para ingerir proteína y destacó: “No obtengan su proteína de nada que no sea comida real, por favor”, afirmó en Office Hours.

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También cuestionó los desayunos a base de cereales, bollería, tostadas francesas o bebidas endulzadas. En cambio, contó que él elegía huevos o batidos de proteína de suero después de hacer ejercicio.

Esa advertencia abrió el debate sobre la cantidad de proteína, cómo repartirla durante el día y qué papel le asignaba al entrenamiento de fuerza.

La industria alimentaria utilizó la proteína como argumento de venta en cereales, golosinas y licuados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína y el entrenamiento de fuerza se vincularon con la masa muscular

Para las personas que hacían ejercicios de fuerza, el médico propuso entre 0,7 y un gramo de proteína por libra de peso ideal, una referencia equivalente a cerca de 1,5 a 2,2 gramos por kilogramo.

Aclaró que su cálculo partía del peso objetivo, no necesariamente del actual, y consideró que la cantidad debía dividirse entre las comidas del día.

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Su explicación se centró en la leucina, un aminoácido esencial. Según sostuvo, una comida con 25 a 30 gramos de proteína debía aportar cerca de 2,5 gramos de leucina para activar la formación de músculo.

“Si se consumen menos de dos gramos y medio de leucina junto con unos 25 a 30 gramos de proteína, esa ingesta no necesariamente activa la formación de músculo”, dijo.

La presencia de 2,5 gramos de leucina en cada comida resulta clave para activar el desarrollo de masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

También afirmó que aumentar la proteína, sin acompañarla con actividad física, ofrecía beneficios limitados para desarrollar masa muscular. “El ejercicio es como encender el fuego para cocinar la sopa.

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Hay que hacer ejercicios de fuerza si se quiere desarrollar músculo”, comparó. Además, relató que empezó a levantar pesas después de los 50 años y que recuperó músculo tras una internación por un problema de espalda y una infección.

Hyman puso el foco en la pérdida de músculo con la edad

Hyman afirmó que las personas mayores debían prestar más atención a la proteína y a los ejercicios de fuerza. Lo atribuyó a la “resistencia anabólica”, un término con el que describió la menor capacidad del organismo para formar músculo con el paso de los años.

Para el médico, conservar masa muscular tenía una finalidad práctica, más allá de la apariencia: permitía caminar, cargar compras o levantarse del suelo.

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Hyman aconsejó que las personas mayores presten una mayor atención al consumo de proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugirió pasar un período sin comer durante la noche. Propuso un mínimo de 12 horas y señaló que un ayuno de 14 horas podía favorecer procesos que describió como reparación y renovación celular.

Además, recomendó evitar porciones muy grandes de proteína en una sola comida y repartirlas entre el desayuno, el almuerzo y la cena.

Hyman prefirió fuentes animales y recomendó revisar las etiquetas

Entre sus fuentes habituales de proteína, Hyman mencionó pollo, pescado, carne, cordero y huevos, además de proteína de suero. Definió como completa a la que aportaba los nueve aminoácidos esenciales y afirmó que las legumbres y los granos solían contener menos leucina.

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Según Hyman, quienes basaran su dieta en fuentes vegetales podían recurrir a polvos de proteína o suplementos de aminoácidos para compensar esa diferencia.

Las fuentes animales aportan los nueve aminoácidos esenciales que definen a una proteína de alta calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conductor distinguió el colágeno de las proteínas que consideraba completas para construir músculo y aconsejó revisar los ingredientes de barras, polvos y colaciones. “Si tiene un ingrediente que no tendrías en tu cocina ni usarías para cocinar, no lo comas”, afirmó.

Respecto de los riñones, sostuvo que las personas con función renal normal podían tolerar una ingesta alta, mientras que quienes tuvieran insuficiencia renal debían limitarla.

Hyman propuso planificar dos o tres comidas habituales con proteína para cada momento del día y llevar colaciones en los viajes.