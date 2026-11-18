Los niños de uno a tres años requieren cerca de 19 gramos diarios de fibra para prevenir el estreñimiento infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alimentación de los niños pequeños suele atravesar etapas de preferencias limitadas, con menús centrados en pastas, panificados o preparaciones conocidas. Esa selección puede dejar fuera nutrientes necesarios para el desarrollo y la salud digestiva, entre ellos la fibra dietética.

Entre el primer y el tercer año de vida, los chicos requieren cerca de 19 gramos de fibra por día, según el informe difundido por Cleveland Clinic.

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El aporte suficiente favorece el tránsito intestinal y puede reducir los episodios de estreñimiento, una afección que alcanza a uno de cada cinco niños pequeños, de acuerdo con la institución.

La fibra ayuda al tránsito intestinal y a la consistencia de las heces

El gastroenterólogo pediátrico Kadakkal Radhakrishnan, de Cleveland Clinic, señaló que a muchas familias les resulta difícil ampliar la dieta de los niños que prefieren alimentos ricos en carbohidratos. El especialista indicó que incorporar productos variados con fibra permite cubrir una necesidad frecuente en esta etapa.

Las recomendaciones de consumo de fibra aumentan con la edad hasta alcanzar los 38 gramos en los varones adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La fibra ayuda a que los alimentos se muevan a través del sistema digestivo, lo que favorece una función intestinal saludable y protege contra el estreñimiento”, explicó Radhakrishnan en diálogo con Cleveland Clinic.

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Existen dos clases principales de este componente. La fibra soluble, presente sobre todo en frutas y verduras, absorbe agua y forma una sustancia similar a un gel, que contribuye a ablandar las heces.

La fibra insoluble, habitual en los cereales integrales, retiene líquido y aumenta el volumen de las deposiciones, lo que facilita su evacuación.

Una alimentación con suficiente fibra colabora con la estabilidad de la glucosa en sangre y el control del colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución médica estadounidense también indicó que una alimentación con fuentes de fibra puede colaborar con la estabilidad de la glucosa en sangre, el control del colesterol y la prevención de la diabetes. Las cantidades adecuadas dependen de la edad y, desde la niñez media, también del sexo.

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Los requerimientos aumentan a medida que crecen

Para todos los niños de uno a tres años, la referencia diaria es de 19 gramos. Entre los cuatro y los ocho años, la recomendación asciende a 25 gramos de fibra al día.

A partir de los nueve años, las sugerencias se diferencian. Los varones de nueve a 13 años necesitan 31 gramos diarios, mientras que las niñas de la misma franja etaria requieren 26 gramos. Entre los 14 y los 19 años, la indicación llega a 38 gramos para los adolescentes y se mantiene en 26 gramos para las adolescentes.

La fibra soluble ablanda la materia fecal mediante la absorción de líquido, mientras que la insoluble incrementa el volumen de las deposiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos requisitos son estimaciones, pero cada niño es diferente”, advirtió Radhakrishnan. Ante dudas sobre las necesidades particulares, recomendó consultar con un pediatra o un nutricionista pediátrico.

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Frutas, granos y legumbres para sumar fibra en las comidas

Los alimentos elaborados con granos refinados, como pan blanco, arroz blanco y pretzels, aportan poca fibra debido a su proceso de producción. El experto propuso reemplazarlos por arroz integral, avena, quinoa, pan y pastas integrales, además de galletas elaboradas con cereales completos.

En el grupo de frutas y verduras aparecen manzanas, paltas, frutos rojos, en especial frambuesas y moras, brócoli, dátiles, peras, ciruelas pasas y batatas. Algunas piezas aportan más fibra cuando se consumen con cáscara, aunque su preparación debe adecuarse a la edad del niño.

Las manzanas y las peras crudas pueden implicar riesgo de atragantamiento para los más pequeños. Radhakrishnan indicó que conviene ablandarlas o cortarlas en tiras muy finas antes de servirlas. Los dátiles también requieren atención: es necesario retirarles el carozo y picarlos en fragmentos pequeños.

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El experto sugirió reemplazar los granos refinados por alimentos como arroz integral, avena, quinoa y pastas integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres suman fibra y proteínas de origen vegetal. Frijoles negros, cannellini, colorados y pintos, garbanzos, hummus, lentejas y arvejas partidas integran la lista sugerida. Para niños pequeños, estos alimentos deben presentarse blandos o triturados. Si se usan productos enlatados, aconsejó enjuagarlos para disminuir el sodio.

La incorporación debe ser gradual y acompañada de agua

Los frutos secos y semillas también pueden formar parte del menú, aunque no deben ofrecerse enteros por el riesgo de atragantamiento. Almendras, avellanas, pistachos, semillas de chía, lino molido y semillas de calabaza pueden incorporarse como mantecas, molidos o mezclados con yogur, cereales y batidos.

El especialista recomendó aumentar la fibra de manera progresiva. Un cambio brusco puede provocar gases, hinchazón o estreñimiento. También sugirió sumar vegetales en puré a salsas y elegir pan integral para sándwiches.

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El jugo no sustituye a la fruta entera. “El jugo es bajo en fibra y alto en azúcar”, alertó Radhakrishnan. Mantener una adecuada hidratación durante el día resulta necesario, ya que una dieta con mayor contenido de fibra y poco consumo de agua puede favorecer el estreñimiento.