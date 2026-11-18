Cenar una hora antes de acostarse provocó más despertares y un descanso menos continuo en mujeres jóvenes sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para muchas personas, el día termina con la cena y poco después con el descanso. El horario de esa última comida suele responder a la rutina cotidiana, al trabajo o a la vida familiar. Sin embargo, la distancia entre la cena y el sueño puede influir en cómo transcurre la noche.

Un ensayo publicado en el Journal of Physiological Anthropology comparó, durante cuatro días, cenas realizadas una y cinco horas antes de dormir en 13 mujeres jóvenes sanas.

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Con comidas de 709 a 740 calorías y proporciones similares de proteínas, carbohidratos y grasas, cenar una hora antes de acostarse se asoció con un sueño menos continuo y con más despertares.

Los cambios en la glucosa fueron pasajeros y la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que evalúa cómo el cuerpo procesa una dosis de glucosa, no mostró diferencias importantes.

La prueba oral de tolerancia a la glucosa no mostró diferencias importantes según el intervalo entre la cena y el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reciente halló diferencias en el sueño, sin fijar una regla general

Para reducir el efecto de las diferencias individuales, las mismas 13 participantes atravesaron las dos condiciones del ensayo. En una de ellas cenaron una hora antes de acostarse y, en la otra, cinco horas antes.

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La comparación se hizo con relación a la hora habitual de sueño de cada mujer, no a partir de un horario fijo.

Al cuarto día, la cena más cercana a la hora de acostarse se asoció con menos tiempo total de sueño y con una menor eficiencia del sueño, es decir, una menor proporción del tiempo en cama efectivamente dormido.

Las mediciones mostraron más despertares después de conciliar el sueño y más cambios entre las etapas del sueño.

Las mediciones objetivas del ensayo detectaron una menor eficiencia del sueño y una reducción del tiempo total de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio evaluó esos resultados mediante mediciones objetivas del descanso. Por eso, el hallazgo refiere a la duración y continuidad del sueño, no a la percepción personal sobre haber descansado mejor o peor.

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El ensayo fue breve y se realizó en mujeres jóvenes sanas, por lo que no permite trasladar sus resultados a otros grupos sin investigaciones adicionales.

La investigación sobre horarios de comida muestra efectos pequeños y resultados aún inciertos

El estudio forma parte de un campo conocido como crononutrición, que analiza cómo se relacionan los horarios de las comidas con el reloj interno del cuerpo. Ese reloj organiza, a lo largo de cerca de 24 horas, funciones como el sueño, la vigilia y la liberación de hormonas.

Un metaanálisis publicado en 2024 por JAMA Network Open reunió 29 ensayos clínicos con 2.485 participantes. Comparó distintas estrategias, como limitar las comidas a ciertas horas, comer con menos frecuencia o concentrar una mayor parte de las calorías al comienzo del día.

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La crononutrición estudia la coordinación entre los horarios de las comidas y los ciclos de veinticuatro horas del reloj biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo encontró pérdidas de peso pequeñas. Los ensayos duraron al menos 12 semanas y la confianza en los resultados fue baja por las diferencias entre los estudios y por problemas en su diseño.

Cuatro de los ensayos, con 272 participantes, compararon el reparto de las calorías durante el día. Quienes consumieron una mayor proporción temprano registraron una diferencia promedio de 1,75 kilogramos frente a quienes concentraron más calorías en horarios tardíos.

De acuerdo con el metaanálisis sobre horarios de comidas y resultados antropométricos y metabólicos, ese dato no permite afirmar que adelantar solo la cena produzca el mismo resultado en todas las personas.

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Los autores indicaron que todavía no está claro si los cambios detectados tienen una importancia clínica relevante. Por eso, pidieron estudios más largos, con más participantes y con pautas de alimentación comparables. Esa precaución impide presentar una hora temprana como la mejor opción para todos.

Los investigadores demandaron estudios con más participantes para confirmar si los cambios en el horario de las comidas tienen relevancia clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la diabetes tipo 2, los horarios deben analizarse junto con el tratamiento

El tema requiere una mirada particular en quienes tienen diabetes tipo 2, porque la respuesta a las comidas puede depender de los medicamentos, del control habitual de la glucosa y de otras condiciones de salud.

Una revisión sistemática publicada en julio de 2026 analizó estudios sobre cenas tardías, colaciones antes de dormir y períodos de alimentación acotados en adultos con diabetes tipo 2 o con alteraciones de la glucosa.

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Según la revisión sistemática sobre estrategias nutricionales nocturnas y control glucémico, las comidas nocturnas tardías se asociaron con un control menos favorable de la glucosa y con valores más altos de hemoglobina glucosilada.

Las cenas tardías se asociaron con valores más altos de hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este análisis de sangre muestra el promedio de glucosa de los últimos meses. Sin embargo, los resultados sobre las colaciones nocturnas fueron variados y los trabajos sobre períodos de alimentación acotados contaron con pocas personas y seguimientos breves.

La revisión concluyó que el horario de las comidas puede influir en el control de la glucosa, pero no respalda un esquema único.

En las personas con diabetes tipo 2, cualquier cambio en los horarios de comida debe contemplar el tratamiento, la posibilidad de episodios de glucosa baja y las indicaciones del equipo de salud.

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