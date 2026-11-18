El cuerpo humano utiliza el yodo para elaborar las hormonas tiroideas que regulan el metabolismo y la temperatura corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El organismo necesita minerales en cantidades pequeñas, pero su presencia resulta decisiva para procesos como la formación de tejidos, la actividad de las enzimas y la regulación hormonal. Entre ellos, el yodo se distingue por ser un oligoelemento que el cuerpo no produce y que debe incorporarse mediante la alimentación o en situaciones específicas.

Su función más conocida está vinculada a la tiroides, una glándula que utiliza este mineral para fabricar hormonas que intervienen en el metabolismo, la temperatura corporal, la actividad cardíaca y el desarrollo del sistema nervioso. La relevancia del yodo también aumenta durante el embarazo, la lactancia y la infancia, etapas en las que el desarrollo neurológico requiere una disponibilidad suficiente del nutriente, según explicó la Cleveland Clinic.

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La cantidad necesaria no es la misma para todas las personas ni justifica aumentar sin control el consumo de sal o suplementos. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos establecen una recomendación diaria de 150 microgramos para adultos, que asciende a 220 microgramos durante el embarazo y a 290 microgramos durante la lactancia. El equilibrio es central porque tanto la falta como el exceso pueden alterar la función tiroidea.

El yodo permite producir hormonas que regulan funciones vitales

El beneficio principal es que constituye un componente indispensable de las hormonas tiroideas tiroxina y triyodotironina. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, estas sustancias participan en la síntesis de proteínas, la actividad enzimática y la regulación del metabolismo, es decir, en los procesos que permiten transformar nutrientes en energía y sostener funciones celulares.

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El yodo posee aplicaciones médicas específicas como antiséptico tópico en heridas y como terapia dirigida contra patologías tiroideas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tiroides capta el mineral presente en la circulación y lo incorpora a esas hormonas. La dietista Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, explicó que el organismo no puede producir hormonas tiroideas sin este mineral. Cuando el aporte resulta insuficiente, puede elevarse la hormona estimulante de la tiroides y aparecer bocio, el agrandamiento de la glándula como respuesta al intento de captar más yodo.

La disponibilidad de yodo adquiere una importancia particular antes y después del nacimiento. Los Institutos Nacionales de Salud indican que, al comienzo del embarazo, el feto depende de la hormona tiroidea materna porque su propia tiroides todavía no está plenamente desarrollada. Una deficiencia grave durante la gestación y la primera infancia puede afectar de manera irreversible el crecimiento y el desarrollo neurológico.

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En la niñez, la falta persistente de yodo de moderada a grave se asocia con dificultades en el desarrollo cognitivo. Las entidades estadounidenses señalan que los efectos de una deficiencia leve son más complejos de medir, aunque algunas investigaciones sugieren alteraciones sutiles del neurodesarrollo. Por esa razón, los requerimientos nutricionales cambian según la edad y el estado fisiológico.

El yodo también tiene aplicaciones médicas que no deben confundirse con su consumo habitual en alimentos. Según Cleveland Clinic, la povidona yodada se emplea como antiséptico tópico para cortes, heridas y quemaduras leves. Por otra parte, formas del mineral radiactivo pueden utilizarse bajo supervisión médica en determinados tratamientos para el hipertiroidismo y algunos cánceres de tiroides.

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La sal de mesa yodada aporta 78 microgramos en un cuarto de cucharadita, a diferencia de variedades como la sal marina o del Himalaya (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alimentos aportan este mineral

La cantidad de yodo presente en los alimentos varía según su origen, el contenido del suelo y las prácticas de producción. Entre las opciones que aportan yodo se encuentran:

Sal de mesa yodada: una cuarta parte de cucharadita aporta alrededor de 78 microgramos, de acuerdo con la tabla de alimentos de los Institutos Nacionales de Salud . La etiqueta permite verificar si contiene yodo, ya que las sales marina, kosher, del Himalaya o flor de sal generalmente no están yodadas.

Pescados y mariscos: el bacalao al horno aporta 146 microgramos por una porción de 85 gramos. Las ostras cocidas, los camarones, el atún y otros productos del mar también pueden contribuir a la ingesta, aunque las cantidades varían entre especies.

Algas marinas: los Institutos Nacionales de Salud advierten que su contenido puede variar de manera amplia, por lo que no representan una fuente uniforme.

Lácteos: una taza de leche descremada puede aportar 84 microgramos y tres cuartos de taza de yogur griego natural, 87 microgramos, según los datos oficiales. El contenido depende, entre otros factores, de la alimentación del ganado y de los productos usados durante el procesamiento.

Huevos: el huevo duro grande aporta aproximadamente 31 microgramos. El yodo puede llegar al alimento a través de la alimentación de las aves y de procesos de limpieza.

La base de datos elaborada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Institutos Nacionales de Salud subraya que el aporte del mineral puede diferir incluso entre productos de una misma categoría. Por ello, las cifras sirven como orientación nutricional y no como una medición exacta de cada alimento.

El exceso de yodo puede causar alteraciones

El consumo superior al límite de 1.100 microgramos diarios altera el funcionamiento tiroideo y los suplementos constituyen la vía habitual de exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentar la ingesta de yodo mediante suplementos no es una medida inocua. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos establecen un límite máximo tolerable de 1.100 microgramos diarios para adultos, incluidos embarazo y lactancia. Superar ese nivel de manera sostenida incrementa el riesgo de efectos adversos.

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El exceso puede provocar algunos problemas similares a los asociados con la deficiencia, como bocio, aumento de la hormona estimulante de la tiroides e hipotiroidismo. También puede desencadenar hipertiroidismo, inflamación de la tiroides y, en personas susceptibles, otras alteraciones tiroideas, según las entidades estadounidenses.

Cleveland Clinic advierte que los suplementos son una fuente habitual de sobreconsumo. Julia Zumpano indicó que la ingesta adicional de este mineral debe evaluarse con un profesional de salud, en especial cuando existen trastornos tiroideos previos.

La intoxicación aguda por yodo es poco frecuente y suele relacionarse con dosis de varios gramos. Puede causar ardor en boca, garganta y estómago, además de dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Las dosis usadas para tratamientos médicos o ante emergencias radiológicas responden a indicaciones específicas y requieren supervisión profesional.

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