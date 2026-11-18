Una encuesta difundida por Mel Robbins reveló que el 77% de las pacientes salió de una consulta médica con la sensación de no haber sido escuchada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un episodio de The Mel Robbins Podcast, la ginecóloga Thais Aliabadi advirtió sobre la falta de diagnóstico de trastornos ginecológicos que pueden afectar la fertilidad, durante una entrevista conducida por Mel Robbins y centrada en el síndrome de ovario polimetabólico y endocrino (PMOS), la endometriosis y el trastorno disfórico premenstrual.

La especialista sostuvo que muchas pacientes reciben explicaciones que atribuyen sus síntomas al estrés o la ansiedad, sin una evaluación que identifique la causa. Robbins señaló que una encuesta hecha a su público arrojó que el 77% salió de una consulta médica con la sensación de no haber sido escuchado. Para Aliabadi, esa proporción podría ser mayor, porque parte de las pacientes no reconoce que sus molestias fueron desestimadas.

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Síntomas desestimados y años sin diagnóstico

La entrevistada denominó a su consulta “la oficina de las mujeres desestimadas” y relató situaciones de pacientes que, según dijo, llegaron a su atención después de años sin respuestas. “Nadie revisó su reserva de óvulos. Nadie diagnosticó su endometriosis. Nadie diagnosticó su PMOS (síndrome ovárico endocrino-metabólico múltiple)”, expresó.

El trastorno disfórico premenstrual altera el estado anímico entre diez y catorce días antes del período menstrual debido a una sensibilidad neurológica (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Vinculó esas demoras con problemas de fertilidad en mujeres que reciben una evaluación tardía. También cuestionó el alcance de los controles ginecológicos rutinarios si se limitan a una prueba de Papanicolaou, un examen mamario o la prescripción de anticonceptivos sin indagar síntomas persistentes.

En ese marco, afirmó que el acceso a especialistas es desigual en Estados Unidos. Según indicó, el 50% de los condados del país no cuenta con un ginecólogo, una situación que, de acuerdo con su planteo, se suma a las esperas para obtener turnos y al costo de tratamientos y medicamentos.

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La médica recomendó solicitar nuevas evaluaciones ante síntomas que no reciben explicación: “Si te desestiman, busca una segunda opinión. Si vuelve a ocurrir, busca una tercera”.

El PMOS reúne alteraciones menstruales, metabólicas y hormonales

El síndrome ovárico endocrino-metabólico múltiple afecta al 15% de las mujeres y el 75% de los casos carece de un diagnóstico formal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aliabadi se refirió al síndrome ovárico endocrino-metabólico múltiple, nombre que utilizó para describir lo que antes se conocía como síndrome de ovario poliquístico. Según explicó, la denominación busca reflejar factores endocrinos (relacionados con las hormonas), metabólicos y ováricos involucrados en el cuadro.

La especialista afirmó que esta condición afecta al 15% de las mujeres y que el 75% de quienes la tienen no recibe diagnóstico. Entre los signos que enumeró figuran menstruaciones irregulares, acné, aumento de vello facial o corporal, caída del cabello, cambios de peso y alteraciones del estado de ánimo.

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Para evaluar el cuadro, mencionó tres criterios: ciclos irregulares o ausencia de ovulación, una cantidad elevada de folículos (estructuras del ovario que contienen óvulos inmaduros) observada en una ecografía o mediante análisis, y síntomas asociados a niveles elevados de testosterona. Según su explicación, se requieren dos de esos tres criterios.

La médica vinculó parte de estas manifestaciones con la resistencia a la insulina, una condición en la que las células responden menos a esa hormona, encargada de facilitar el ingreso de glucosa para producir energía. De acuerdo con la especialista, ese proceso puede elevar la inflamación y favorecer cambios hormonales; como alternativas, mencionó una alimentación con menos productos procesados, actividad física y caminatas después de las comidas.

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El dolor menstrual incapacitante puede requerir una evaluación por endometriosis

La cirugía laparoscópica constituye el procedimiento estándar para la extirpación de las lesiones originadas por la endometriosis (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Sobre la endometriosis, indicó que la literatura estima una prevalencia del 10%, aunque consideró que el porcentaje podría ser mayor por los casos no detectados. También afirmó que el diagnóstico puede tardar entre 9 y 11 años.

Explicó que esta enfermedad ocurre cuando células similares a las que recubren el interior del útero se ubican fuera de ese órgano. Esos implantes pueden adherirse a zonas de la pelvis, los ovarios, el intestino, la vejiga u otras áreas, y provocar inflamación, cicatrices y dolor.

“Si organizas toda tu vida alrededor de tu período, eso no es normal”, sostuvo. Entre las señales que enumeró se encuentran dolor menstrual intenso, dolor durante las relaciones sexuales, molestias al orinar o evacuar y cuadros recurrentes que se atribuyen a infecciones urinarias pese a cultivos negativos.

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La especialista señaló que una ecografía pélvica puede detectar algunas lesiones ováricas, aunque aclaró que no todos los casos aparecen en ese estudio. Aliabadi describió la cirugía laparoscópica —un procedimiento con pequeñas incisiones— como el estándar para extirpar lesiones. Asimismo, citó anticonceptivos, dispositivos intrauterinos con progestágeno y medicamentos que reducen la producción de estrógeno como opciones para aliviar síntomas, según la situación de cada paciente.

El trastorno disfórico premenstrual afecta el ánimo antes del período

Los antidepresivos de la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los anticonceptivos integran las alternativas frente al trastorno disfórico premenstrual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación también abordó el trastorno disfórico premenstrual (TDPM), una forma más intensa del síndrome premenstrual. Aliabadi estimó que afecta entre el 3% y el 5% de las mujeres y que puede generar ansiedad, depresión, irritabilidad, agotamiento y dificultades para concentrarse durante los 10 a 14 días previos a la menstruación.

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Según explicó, el TDPM no se debe necesariamente a niveles hormonales anormales, sino a una mayor sensibilidad del cerebro ante las variaciones normales del ciclo, y alertó sobre el riesgo de que esos cambios se confundan con otros trastornos de salud mental.

Mencionó como tratamientos posibles anticonceptivos que bloquean la ovulación y antidepresivos de la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, conocidos como ISRS. Además, insistió en que las decisiones terapéuticas deben tomarse con un profesional de salud.

Al cierre, la ginecóloga pidió que las pacientes registren sus síntomas, se informen y busquen atención cuando consideren que no fueron escuchadas. “Nadie en este planeta se preocupa tanto por tu cuerpo o tu salud como tú”, afirmó.

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