Los hematomas o equimosis se forman por la ruptura de pequeños vasos sanguíneos que acumulan sangre bajo la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un golpe contra el borde de una mesa, una caída leve o un roce durante una actividad física pueden dejar una marca de color rojo, violeta o azulado sobre la piel. Los hematomas se forman cuando pequeños vasos sanguíneos se rompen y la sangre queda acumulada debajo de la superficie cutánea, sin que exista una herida abierta. Según Cleveland Clinic, también reciben el nombre médico de equimosis y suelen cambiar de color a medida que el organismo reabsorbe esa sangre.

Son frecuentes después de accidentes domésticos, prácticas deportivas, procedimientos médicos o golpes cotidianos. Pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, aunque los brazos y las piernas son zonas habituales por su mayor exposición a impactos. De acuerdo con la Universidad de California (UCLA Health), la fuerza de un golpe puede romper vasos ubicados justo debajo de la piel, antes de que el organismo alcance a sellarlos mediante pequeños coágulos.

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En la mayoría de los casos, estas lesiones desaparecen solas. Sin embargo, cuando son recurrentes, grandes, dolorosos o surjan sin una causa evidente puede requerir una consulta con un profesional de la salud. La edad, algunos medicamentos, los suplementos, las deficiencias nutricionales y ciertas condiciones de salud pueden aumentar la facilidad con que aparecen.

Por qué aparecen moretones fácilmente

El envejecimiento es una de las razones más frecuentes detrás de la aparición sencilla de hematomas. UCLA Health indicó que, con el paso del tiempo, los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, la piel pierde elasticidad y disminuyen tanto el colágeno como la grasa subcutánea. El colágeno es una proteína que contribuye a la resistencia de la piel, mientras que la grasa situada bajo ella amortigua parte de los golpes.

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Las petequias y la púrpura constituyen sangrados subcutáneos vinculados a infecciones o alteraciones hemorrágicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic señaló que la pérdida de la capa grasa protectora deja a los capilares más expuestos a las lesiones. Por eso, un impacto menor puede producir una marca más visible en personas mayores. La institución también indicó que la exposición acumulada a los rayos ultravioleta puede debilitar las paredes de los vasos sanguíneos y favorecer los hematomas.

Según UCLA Health, los anticoagulantes, algunos antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides y ciertos tratamientos de quimioterapia pueden aumentar el riesgo de moretones. Estos productos pueden afectar la coagulación, debilitar los vasos o modificar el funcionamiento de las plaquetas, componentes de la sangre que ayudan a detener los sangrados.

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La Mayo Clinic agregó que algunos antibióticos, antidepresivos y suplementos como el ginkgo biloba pueden estar vinculados con cambios en la coagulación. La institución educativa de California incluyó además entre los suplementos herbales que pueden interferir en este proceso a la manzanilla, el ajo, el jengibre, el ginseng y la cúrcuma. Ambas instituciones advierten que un aumento de hematomas no es motivo para suspender un medicamento recetado sin consultar antes con el profesional tratante.

La entidad educativa mencionó las vitaminas B, C y K, además del zinc, como elementos relacionados con la resistencia de la piel, la producción de colágeno, la cicatrización y la coagulación sanguínea.

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UCLA Health citó la trombocitopenia, que es un recuento bajo de plaquetas, la hemofilia y las afecciones hepáticas entre las condiciones que pueden estar asociadas a moretones frecuentes. Cleveland Clinic señaló que, frente a hematomas frecuentes o sin explicación, un profesional puede solicitar análisis de sangre para descartar alteraciones de la coagulación o deficiencias vitamínicas.

Moretones con dolor persistente por más de dos semanas o acompañados de sangrados inusuales requieren atención profesional (Imagen ilustrativa Infobae)

La clínica estadounidense explicó que las petequias son pequeños puntos rojizos de menos de dos milímetros y que la púrpura corresponde a sangrados bajo la piel de mayor tamaño que las petequias, pero menores que las equimosis. Estas lesiones pueden ser más comunes en adultos mayores y estar relacionadas con trastornos hemorrágicos, infecciones, lesiones o virus.

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Cuál es el cuidado de un hematoma

La mayoría de los hematomas leves no requiere un tratamiento específico. Cleveland Clinic indicó que pueden disminuir sin intervención en alrededor de dos semanas, aunque los hematomas más importantes pueden persistir un mes o más. El cambio gradual de tonos forma parte del proceso habitual de recuperación de la piel.

Para aliviar el dolor o la hinchazón luego de un golpe, la Mayo Clinic recomienda elevar la zona afectada si es posible y aplicar una bolsa de hielo envuelta en una toalla fina durante 20 minutos, varias veces al día, durante el primer o segundo día. UCLA Health también mencionó el paracetamol como una alternativa para el dolor y aclaró que el hielo debe colocarse envuelto en una tela limpia.

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El reposo y la elevación del área lesionada pueden contribuir a reducir la inflamación. Después de dos días, una compresa tibia o una almohadilla térmica puede utilizarse en la zona. Para los analgésicos de venta libre, recomendó consultar antes a un profesional, en particular si se considera el uso de antiinflamatorios no esteroideos.

La prevención se centra, principalmente, en reducir golpes y caídas. Cleveland Clinic incluyó entre las señales de consulta los moretones que duran más de dos semanas, un bulto en la zona afectada, dolor persistente, hinchazón dolorosa, recurrencia en el mismo sitio o sangrados inusuales por la nariz, la orina o las heces. UCLA Health sumó la fiebre, el enrojecimiento con vetas alrededor de la lesión y los cambios en la frecuencia o ubicación de los hematomas como motivos para buscar atención profesional.

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