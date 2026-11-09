Salud

Un estudio revela cómo el consumo de nueces pecanas puede beneficiar al colesterol y la salud cardiovascular

Especialistas recomiendan considerar el tamaño de la porción y el patrón alimentario completo al incorporar frutos secos a las comidas habituales

Ilustración de nueces pecanas en un cuenco de madera, una tela a rayas, un saco de arpillera, una jarra y macetas frente a una ventana.
Las nueces pecanas aportan grasas insaturadas, fibra y minerales en una porción pequeña. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un pequeño puñado de nueces pecanas puede aportar mucho más que sabor a las comidas. Este fruto seco, rico en grasas insaturadas, fibra y minerales, despertó el interés de los investigadores por sus posibles beneficios para la salud cardiovascular. Diversos estudios vinculan su consumo con mejoras en los niveles de colesterol y otros indicadores sanguíneos, especialmente cuando reemplaza alimentos menos saludables dentro de una alimentación equilibrada.

Detrás de su tamaño reducido se encuentra una notable concentración de nutrientes, aunque también un elevado aporte energético. Según la base FoodData Central del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una porción de apenas 28,35 gramos —equivalente a unas 19 mitades— contiene 196 calorías, 20,4 gramos de grasa total, 2,7 gramos de fibra y 2,6 gramos de proteína. Esta composición explica su valor nutricional y la importancia de prestar atención a las cantidades consumidas.

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Infografía con ilustraciones de nueces pecanas, iconos de balanza, moléculas, puñado de frutos secos, gráficos y textos sobre aportes nutricionales.
Los estudios vinculan el reemplazo de colaciones menos saludables con mejoras en el perfil lipídico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más destacados de las nueces pecanas es la calidad de sus grasas, predominantemente insaturadas, a las que se suma el aporte de minerales esenciales como magnesio, potasio, zinc y manganeso. Sin embargo, su elevada densidad energética hace que el tamaño de la porción sea importante.

Por eso, la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda tomar como referencia un puñado pequeño de frutos secos sin sal, equivalente a unos 28 gramos.

La variedad también desempeña un papel importante en la alimentación. En declaraciones recogidas por Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida, Lena Beal, dietista especializada en salud cardiovascular, explicó que alternar diferentes frutos secos a lo largo de la semana permite incorporar una mayor diversidad de nutrientes, sin depender exclusivamente de una sola variedad.

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La recomendación apunta a integrarlos en reemplazo de tentempiés altos en azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas, y no como un agregado que eleve sin control el total de calorías.

Cuencos con nueces pecanas enteras y peladas, cáscaras dispersas y un cascanueces de metal sobre una mesa blanca con un paño a rayas.
La investigación científica analiza sus efectos dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ensayos muestran cambios favorables en colesterol y triglicéridos

La revisión científica, publicada en 2025 en la revista especializada Nutrients, reunió estudios realizados entre 2000 y 2025. Sus autores concluyeron que los ensayos en humanos muestran mejoras consistentes en el perfil de lípidos y la calidad general de la dieta cuando las pecanas sustituyen otras comidas o colaciones.

Entre los resultados analizados, se registraron descensos de colesterol total, colesterol LDL, colesterol no HDL y triglicéridos. Un ensayo aleatorizado citado por la revisión evaluó a 138 adultos con al menos un criterio de síndrome metabólico durante 12 semanas.

El grupo que consumió 57 gramos diarios de pecanas presentó reducciones frente al grupo de control de cerca de 8,1 mg/dL en colesterol total, 7,2 mg/dL en LDL y 16,4 mg/dL en triglicéridos.

La Asociación Estadounidense del Corazón incluye a las pecanas entre los frutos secos que aportan grasas saludables, proteínas y nutrientes. Su guía alimentaria aclara que el patrón completo importa. Propone priorizar vegetales, frutas, granos integrales, legumbres, frutos secos y fuentes de grasa insaturada, en lugar de grasas saturadas y alimentos ultraprocesados.

Manos adultas sostienen un puñado de frutos secos variados, incluyendo pistachos, almendras, nuez pecana, nuez de castilla, anacardos y cacahuates.
Los estudios vinculan el reemplazo de colaciones menos saludables con mejoras en el perfil lipídico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados son menos concluyentes sobre glucosa, inflamación y peso

La revisión en Nutrients encontró resultados dispares en glucosa, función vascular e inflamación. Por esa razón, los investigadores indican que el respaldo más sólido se concentra en el perfil lipídico y que hacen falta estudios controlados para establecer efectos sobre riesgo de diabetes, sensibilidad a la insulina e inflamación.

Los datos sobre peso corporal fueron mayormente neutros. Algunos trabajos sugieren que las pecanas pueden aumentar la saciedad y ayudar a regular el apetito, pero eso no implica que provoquen una reducción de peso por sí solas. Su contenido de fibra, grasa y proteína puede retrasar el vaciamiento gástrico y contribuir a la sensación de plenitud, aunque la respuesta depende del resto de la dieta y de la porción consumida.

Serena Schaffner, directora de marketing de la Junta Estadounidense de Promoción de la Pecana, dijo al medio que los datos clínicos más consistentes se concentran en el colesterol. Añadió que el magnesio y potasio participan en funciones relacionadas con la presión arterial y metabolismo de la glucosa, sin presentar esos efectos como resultados exclusivos de este alimento.

Cuenco blanco con nueces pecán sobre una mesa de madera, cáscaras dispersas, un pan sobre una tabla y una ventana al fondo.
Controlar las porciones permite incorporarlas a la dieta sin elevar en exceso el aporte calórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los polifenoles abren líneas de estudio que aún requieren confirmación

Las pecanas contienen polifenoles, tocoferoles y fitoesteroles, compuestos que la revisión asocia con actividad antioxidante y menor oxidación de lípidos, proceso vinculado al estrés oxidativo, un factor que interviene en enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, los autores advierten que la investigación sobre función cognitiva y salud intestinal es todavía limitada, tanto en humanos como en modelos preclínicos. Por eso, esos posibles beneficios no tienen el mismo respaldo que los cambios observados en colesterol y triglicéridos.

Para incorporarlas, las guías de la Asociación Estadounidense del Corazón sugieren elegir frutos secos sin sal y controlar las porciones. Una opción práctica es usarlas como sustituto de productos refinados o salados en colaciones y comidas, dentro de una alimentación variada.

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