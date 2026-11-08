Insomnio por estrés: ocho pautas para evitar que las preocupaciones alteren el sueño

Una encuesta de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño registró que el 74% de los adultos en Estados Unidos padece alteraciones del descanso debido al estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El insomnio asociado con el estrés puede formar un ciclo de preocupación, vigilia y cansancio diurno. Las dificultades laborales, económicas, familiares o de salud pueden mantener a una persona alerta al final del día, retrasar el sueño, favorecer los despertares y volver más difícil volver a dormirse.

El problema no se limita a una noche aislada. La American Academy of Sleep Medicine informó en una encuesta difundida en 2025 que el 74% de los adultos de Estados Unidos experimenta a veces, con frecuencia o siempre alteraciones del descanso vinculadas al estrés. La entidad también registró que el 68% pierde sueño por ansiedad.

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El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos señala que el insomnio breve puede aparecer ante el estrés o cambios de rutina. Cuando ocurre tres o más noches por semana durante más de tres meses, se considera crónico. En ese punto, los hábitos de descanso pueden acompañar el abordaje, pero no reemplazan una evaluación profesional ni el tratamiento de las causas que sostienen el problema.

Para abordar estas dificultades, la especialista en sueño Angela Holliday-Bell propuso ocho recomendaciones centradas en los hábitos diarios y las condiciones del descanso.

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre define el insomnio crónico ante dificultades que suceden tres o más noches por semana durante más de tres meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Levantarse a una hora similar todos los días, incluso después de haber dormido mal

Holliday-Bell indicó que esta constancia ayuda a regular el reloj interno y evita extender la permanencia en la cama como compensación por el cansancio. Dormir hasta más tarde puede desplazar la hora de sueño de la noche siguiente y reforzar la irregularidad.

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2. Recibir luz natural durante la mañana y realizar actividad física regular

La especialista señaló que ambas prácticas ayudan a diferenciar el período de actividad del momento destinado al descanso. El ejercicio conviene realizarlo durante el día, ya que la actividad cerca de la hora de dormir puede dificultar la conciliación del sueño.

3. Limitar los factores que pueden prolongar la vigilia

Holliday-Bell mencionó la cafeína consumida tarde, el alcohol, los horarios irregulares y la exposición a luces intensas antes de acostarse.

La Mayo Clinic también aconseja reducir o evitar la cafeína, el alcohol y la nicotina en las horas previas al descanso, porque pueden alterar la continuidad del sueño. El alcohol puede producir somnolencia inicial, aunque luego favorece un descanso más liviano y despertares nocturnos.

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4. Reservar entre 20 y 30 minutos para una actividad tranquila antes de ir a la cama

Leer o escuchar música suave pueden facilitar la transición entre las obligaciones del día y el descanso, sin convertir esa rutina en una exigencia adicional.

5. Anotar preocupaciones, pendientes y acciones posibles para el día siguiente

Según Holliday-Bell, trasladar estas ideas al papel puede reducir la repetición de pensamientos cuando la persona ya está en la cama. La estrategia no elimina las causas del estrés, pero reserva un momento concreto para organizarlas fuera del dormitorio.

6. Respiración profunda, atención plena o relajación muscular progresiva

La Mayo Clinic incluye estas técnicas entre las herramientas que pueden ayudar a disminuir la ansiedad nocturna y la tensión corporal.

La respiración pausada permite concentrar la atención en el ritmo del aire, mientras que la relajación muscular progresiva consiste en tensar y soltar distintos grupos musculares. Por su parte, la atención plena busca reconocer los pensamientos y las sensaciones sin juzgarlos, lo que puede facilitar un estado de mayor calma antes de dormir.

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Levantarse a una hora similar cada jornada ayuda a sincronizar el reloj interno y evita desfases en el descanso nocturno posterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Revisar el ambiente de descanso.

Holliday-Bell aconseja mantener el dormitorio oscuro, silencioso y fresco, además de prestar atención a la comodidad del colchón. También recomienda reducir el uso de pantallas antes de acostarse y evitar que la cama se convierta en un lugar para trabajar, revisar pendientes o prolongar el consumo de contenidos que aumenten la activación mental.

El cuidado del entorno puede favorecer el descanso, aunque requiere una expectativa realista. Un estudio publicado en 2025 revisó 42 ensayos clínicos sobre educación en higiene del sueño y concluyó que esta intervención aislada tuvo resultados inferiores a la terapia cognitivo conductual para el insomnio.

Los autores señalaron, además, que la mayoría de los trabajos analizados presentaba alto riesgo de sesgo. Por eso, las pautas de rutina y ambiente pueden ser útiles como parte de un enfoque más amplio, pero no constituyen un tratamiento suficiente para el insomnio crónico.

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8. Si el sueño no aparece, levantarse y hacer una actividad tranquila

La octava pauta se aplica cuando el sueño no aparece. Si aumenta la frustración por permanecer despierto, la especialista recomienda levantarse, realizar una actividad tranquila con luz tenue y volver a la cama cuando reaparezca la somnolencia.

Esta conducta busca impedir que el cerebro vincule el dormitorio con la vigilia, el cálculo de las horas restantes y la preocupación.