Bebidas energéticas: Gales prepara una prohibición de venta para menores de 16 años por los efectos del consumo excesivo de cafeína

El gobierno de Gales evalúa prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de Gales evalúa prohibir la venta de bebidas energéticas con alto contenido de cafeína a menores de 16 años, una medida que busca limitar el acceso de niños y adolescentes a productos vinculados con problemas de sueño, ansiedad, dolores de cabeza y otras consecuencias para la salud.

La iniciativa abrirá una consulta sobre las reglas de aplicación, los controles de edad para las ventas por internet, las sanciones y los plazos para poner en marcha la restricción. La propuesta abarca las bebidas, excepto el té y el café, que superen los 150 miligramos de cafeína por litro.

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Según informó BBC, la medida cuenta con el respaldo de jóvenes consultados en Cardiff, además de especialistas en nutrición. Algunos de los participantes advirtieron que estas bebidas pueden generar dependencia con facilidad y plantearon la conveniencia de optar por alternativas como el café en lugar de consumir productos energéticos.

La regulación apunta a bebidas con más de 150 miligramos de cafeína por litro

La ministra de Salud Pública y Preventiva, Nerys Evans, afirmó que las investigaciones recientes relacionaron estos productos con “una mayor frecuencia de dolores de cabeza, irritabilidad, cansancio y dolores de estómago”.

Las autoridades relacionan el consumo frecuente de estas bebidas con mayores riesgos de ansiedad y depresión entre adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionaria agregó que el consumo también se vincula con una menor duración y calidad del descanso, junto con un aumento del riesgo de estrés, ansiedad y depresión. Evans indicó que el anterior gobierno galés ya había reunido opiniones y pruebas sobre la posibilidad de restringir estas ventas, con un respaldo amplio a la iniciativa.

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El actual Ejecutivo pretende avanzar con el plan según el resultado de la nueva consulta. El proceso incluirá aspectos como la verificación de edad en plataformas digitales, la fiscalización comercial, las multas y los mecanismos de seguimiento posteriores a la implementación.

Inglaterra aplicará una restricción similar a partir de abril

La discusión en territorio galés coincide con una decisión adoptada en Inglaterra, donde será ilegal vender bebidas energéticas de alto contenido de cafeína a menores de 16 años a partir de abril. La medida regirá en tiendas, restaurantes, cafeterías, máquinas expendedoras y comercios en línea.

Las autoridades inglesas señalaron que la prohibición busca reducir problemas vinculados con la obesidad, los trastornos del sueño y la ansiedad. El foco también está puesto en las versiones con azúcar, cuyo consumo puede incidir en el aumento de peso y el deterioro dental, según la Asociación de Dietistas del Reino Unido.

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Las versiones con azúcar y alto contenido de cafeína preocupan por su vínculo con la obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos divulgados por la BBC muestran que algunas bebidas energéticas contienen más cafeína que dos tazas de café o cuatro latas de refresco de cola. Una lata de cola puede contener alrededor de 40 miligramos, mientras que algunas bebidas energéticas pueden alcanzar los 140 miligramos de cafeína.

El exceso en la ingesta de esta sustancia puede causar palpitaciones, arritmias y convulsiones. También se registraron muertes asociadas al consumo excesivo de cafeína, aunque esos episodios son poco frecuentes.

Los especialistas advierten sobre el sueño, la alimentación y la dependencia

La nutricionista Aisling Pigott, consultada por BBC Gales, consideró que la propuesta llega “con 10 años de retraso”. Según explicó, la restricción no resolvería por sí sola las dificultades relacionadas con la alimentación y el estilo de vida, aunque representaría un avance.

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Pigott comparó el efecto de la cafeína con “entrar en descubierto bancario”. “Puede que inmediatamente tengas un poco más de dinero o efectivo, pero eso hay que devolverlo de alguna manera”, señaló.

La especialista explicó que el estímulo inicial puede traducirse en un breve aumento de la concentración, seguido por una caída de energía.

Una lata de bebida energética puede contener hasta 140 miligramos de cafeína frente a los 40 miligramos de un refresco de cola (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista expresó además su inquietud por los hábitos alimentarios de algunos menores. “Veo y oigo a muchos niños y jóvenes beber estas bebidas en lugar de comer”, afirmó.

A su juicio, el azúcar y la cafeína pueden convertirse en un recurso para obtener energía sin recurrir a una alimentación equilibrada.

Los jóvenes son considerados más sensibles a la cafeína debido a que tienen cuerpos más pequeños y sus cerebros aún están en desarrollo.

En la actualidad, las bebidas que superan los 150 miligramos de cafeína por litro ya deben incluir una advertencia que desaconseja su consumo en niños, embarazadas y mujeres en período de lactancia.

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La Asociación Británica de Bebidas Refrescantes cuestionó la iniciativa. La entidad sostuvo que la prohibición resulta “innecesaria” y que no se apoya en pruebas sólidas de consumo excesivo o daños. También señaló que sus miembros no promocionan ni comercializan bebidas energéticas para menores de 16 años desde 2010.