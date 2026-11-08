Por qué cocinar y compartir las comidas puede mejorar el bienestar emocional, según la ciencia

Compartir la mesa se asocia con niveles más altos de satisfacción personal y emociones positivas en diversos análisis sobre bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Compartir comidas y disfrutar de cocinar se asocian con indicadores favorables de bienestar, aunque la investigación no permite afirmar que un plato o una receta produzcan felicidad por sí solos. El interés del tema está en una pregunta cotidiana: qué lugar pueden tener la preparación de alimentos y la mesa compartida en la vida social y emocional.

La tendencia a comer en soledad ofrece un contexto para esa discusión. Harvard Gazette informó que, en 2023, cerca de uno de cada cuatro adultos de Estados Unidos había comido todas sus comidas solo el día anterior. La cifra, basada en la Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo y citada por el Informe Mundial de la Felicidad de 2025, representó un aumento del 53% desde 2003.

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El dato no convierte a las comidas compartidas en una respuesta automática frente al aislamiento. La investigación disponible identifica una relación entre la frecuencia de esos encuentros y la satisfacción con la vida, pero no establece qué factor antecede al otro. Las personas con mayor bienestar pueden tener más oportunidades de comer acompañadas, del mismo modo que una mesa compartida puede favorecer la conexión social.

La cocina suma otra dimensión a esa experiencia. Un estudio difundido por ERIC, el Centro de Información de Recursos Educativos de Estados Unidos, combinó entrevistas a ocho personas con una encuesta a 420 participantes de una universidad privada de la costa este. El trabajo describió la preparación de alimentos como un espacio de creatividad, socialización y mejora percibida del ánimo.

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Las prácticas culinarias pueden aportar habilidades y vínculos

El porcentaje de personas que comen en soledad en Estados Unidos registró un incremento del 53 por ciento entre 2003 y 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre cocinar y bienestar no depende únicamente del resultado final de una receta. Preparar alimentos implica organizar compras, tomar decisiones sobre ingredientes, adquirir técnicas y, en algunos casos, coordinar tareas con otras personas. Esas acciones pueden convertir a la cocina en una rutina doméstica con efectos que exceden lo nutricional.

Una investigación publicada por PubMed Central siguió a 73 estudiantes de una universidad del sureste de Estados Unidos que cursaron una materia de nutrición con prácticas culinarias. El estudio registró mejoras declaradas en la actitud hacia la cocina, la confianza y las habilidades de los participantes, además de una mayor frecuencia en la preparación de comidas y el consumo de frutas y verduras.

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El análisis cualitativo señaló aprendizajes vinculados con el trabajo en equipo, la organización del tiempo, la autoestima y la educación financiera. Se trata de una intervención educativa acotada, por lo que sus resultados no se pueden trasladar de forma directa a toda la población. Sin embargo, aporta elementos para entender por qué la cocina puede ser más que una tarea funcional.

El disfrute de cocinar se vincula con una dieta mejor valorada

Un estudio en The Journal of Creative Behavior vinculó la preparación de alimentos con la expresión creativa y la socialización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra investigación, elaborada por especialistas de la Universidad Tulane y publicada en PubMed, analizó respuestas de 12.412 participantes de la Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo de 2022. El objetivo fue examinar cómo se relaciona el disfrute de preparar comidas con la calidad de la dieta declarada por cada persona.

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El 40,2% de los consultados afirmó disfrutar mucho de esa actividad. Quienes expresaron el mayor nivel de disfrute tuvieron una probabilidad 174% superior de informar una dieta de mejor calidad frente a quienes no disfrutaban cocinar. La investigación también identificó asociaciones con factores del hogar, como estar casado y contar con una disponibilidad suficiente de alimentos.

El estudio no demuestra que el placer de cocinar sea la causa de una dieta de mayor calidad. Sus autores analizaron respuestas declaradas y señalaron que las condiciones individuales y domésticas también intervienen. Esa precisión resulta central para evitar conclusiones simplificadas sobre alimentación y bienestar.

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La información disponible permite sostener una idea más acotada: compartir la mesa y participar de la cocina se relacionan con dimensiones de conexión social, aprendizaje y bienestar declarado. La compañía, el tiempo disponible, las habilidades culinarias y las posibilidades materiales de cada hogar condicionan cómo se vive esa experiencia.