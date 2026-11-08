Salud

Por qué cocinar y compartir las comidas puede mejorar el bienestar emocional, según la ciencia

Diversas investigaciones relacionan la preparación de alimentos y los encuentros alrededor de la mesa con una mayor satisfacción personal, vínculos sociales más sólidos y hábitos alimentarios favorables, aunque no establecen una relación directa de causa y efecto

Ilustración de cuatro personas en una cocina que baten una mezcla, pican cebollas, prueban un guiso y colocan platos sobre una mesa de madera.
Compartir la mesa se asocia con niveles más altos de satisfacción personal y emociones positivas en diversos análisis sobre bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Compartir comidas y disfrutar de cocinar se asocian con indicadores favorables de bienestar, aunque la investigación no permite afirmar que un plato o una receta produzcan felicidad por sí solos. El interés del tema está en una pregunta cotidiana: qué lugar pueden tener la preparación de alimentos y la mesa compartida en la vida social y emocional.

La tendencia a comer en soledad ofrece un contexto para esa discusión. Harvard Gazette informó que, en 2023, cerca de uno de cada cuatro adultos de Estados Unidos había comido todas sus comidas solo el día anterior. La cifra, basada en la Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo y citada por el Informe Mundial de la Felicidad de 2025, representó un aumento del 53% desde 2003.

PUBLICIDAD

El dato no convierte a las comidas compartidas en una respuesta automática frente al aislamiento. La investigación disponible identifica una relación entre la frecuencia de esos encuentros y la satisfacción con la vida, pero no establece qué factor antecede al otro. Las personas con mayor bienestar pueden tener más oportunidades de comer acompañadas, del mismo modo que una mesa compartida puede favorecer la conexión social.

La cocina suma otra dimensión a esa experiencia. Un estudio difundido por ERIC, el Centro de Información de Recursos Educativos de Estados Unidos, combinó entrevistas a ocho personas con una encuesta a 420 participantes de una universidad privada de la costa este. El trabajo describió la preparación de alimentos como un espacio de creatividad, socialización y mejora percibida del ánimo.

PUBLICIDAD

Las prácticas culinarias pueden aportar habilidades y vínculos

Ocho personas de distintas edades sentadas alrededor de una mesa de madera con platos de comida, vasos y botellas.
El porcentaje de personas que comen en soledad en Estados Unidos registró un incremento del 53 por ciento entre 2003 y 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre cocinar y bienestar no depende únicamente del resultado final de una receta. Preparar alimentos implica organizar compras, tomar decisiones sobre ingredientes, adquirir técnicas y, en algunos casos, coordinar tareas con otras personas. Esas acciones pueden convertir a la cocina en una rutina doméstica con efectos que exceden lo nutricional.

Una investigación publicada por PubMed Central siguió a 73 estudiantes de una universidad del sureste de Estados Unidos que cursaron una materia de nutrición con prácticas culinarias. El estudio registró mejoras declaradas en la actitud hacia la cocina, la confianza y las habilidades de los participantes, además de una mayor frecuencia en la preparación de comidas y el consumo de frutas y verduras.

El análisis cualitativo señaló aprendizajes vinculados con el trabajo en equipo, la organización del tiempo, la autoestima y la educación financiera. Se trata de una intervención educativa acotada, por lo que sus resultados no se pueden trasladar de forma directa a toda la población. Sin embargo, aporta elementos para entender por qué la cocina puede ser más que una tarea funcional.

El disfrute de cocinar se vincula con una dieta mejor valorada

Cinco personas en una cocina cortan hortalizas en una isla de madera, cocinan en una sartén, lavan verduras y ponen platos en la mesa.
Un estudio en The Journal of Creative Behavior vinculó la preparación de alimentos con la expresión creativa y la socialización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra investigación, elaborada por especialistas de la Universidad Tulane y publicada en PubMed, analizó respuestas de 12.412 participantes de la Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo de 2022. El objetivo fue examinar cómo se relaciona el disfrute de preparar comidas con la calidad de la dieta declarada por cada persona.

El 40,2% de los consultados afirmó disfrutar mucho de esa actividad. Quienes expresaron el mayor nivel de disfrute tuvieron una probabilidad 174% superior de informar una dieta de mejor calidad frente a quienes no disfrutaban cocinar. La investigación también identificó asociaciones con factores del hogar, como estar casado y contar con una disponibilidad suficiente de alimentos.

El estudio no demuestra que el placer de cocinar sea la causa de una dieta de mayor calidad. Sus autores analizaron respuestas declaradas y señalaron que las condiciones individuales y domésticas también intervienen. Esa precisión resulta central para evitar conclusiones simplificadas sobre alimentación y bienestar.

La información disponible permite sostener una idea más acotada: compartir la mesa y participar de la cocina se relacionan con dimensiones de conexión social, aprendizaje y bienestar declarado. La compañía, el tiempo disponible, las habilidades culinarias y las posibilidades materiales de cada hogar condicionan cómo se vive esa experiencia.

Temas Relacionados

CocinaBienestarAlimentación saludableNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Insomnio por estrés: ocho pautas para evitar que las preocupaciones alteren el sueño

Una especialista explicó qué hábitos diurnos y nocturnos pueden reducir la vigilia asociada con la tensión cotidiana

Insomnio por estrés: ocho pautas para evitar que las preocupaciones alteren el sueño

Bebidas energéticas: Gales prepara una prohibición de venta para menores de 16 años por los efectos del consumo excesivo de cafeína

Las autoridades iniciarán una consulta pública que definirá controles digitales, sanciones y plazos de una iniciativa orientada a proteger la salud juvenil frente a los riesgos asociados a estos productos

Bebidas energéticas: Gales prepara una prohibición de venta para menores de 16 años por los efectos del consumo excesivo de cafeína

Seis bebidas cuyo consumo conviene limitar y otras opciones que pueden formar parte de una alimentación saludable

Especialistas explican cómo ciertas elecciones habituales pueden afectar la salud y cuáles son las alternativas más recomendables para favorecer la hidratación y el bienestar general

Seis bebidas cuyo consumo conviene limitar y otras opciones que pueden formar parte de una alimentación saludable

Resistencia a la insulina: qué función cumplen el hígado, el ayuno y los indicadores metabólicos en su tratamiento

En el podcast de Thomas DeLauer, el Dr. Jonathan Schoeff analizó los mecanismos que pueden sostener niveles altos de glucosa y detalló los parámetros que son importantes revisar antes de aplicar protocolos prolongados

Resistencia a la insulina: qué función cumplen el hígado, el ayuno y los indicadores metabólicos en su tratamiento

10 snacks con proteína y fibra para incorporar entre comidas

La selección compara alimentos cotidianos y advierte sobre azúcares agregados en productos envasados

10 snacks con proteína y fibra para incorporar entre comidas

DEPORTES

El encendido debate entre Colapinto y su ingeniero de carrera por la primera parada en el GP de Brasil de Fórmula 1: “Se los dije”

El encendido debate entre Colapinto y su ingeniero de carrera por la primera parada en el GP de Brasil de Fórmula 1: “Se los dije”

Las mejores maniobras de Colapinto en Interlagos: las defensas a Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, y el sobrepaso a Pierre Gasly

La palabra de Colapinto tras el GP de Brasil de Fórmula 1: del mensaje a los hinchas a la sentencia sobre su sobrepaso a Gasly

“Sin importar las pavadas que hablaron de vos”: la emotiva carta de Camila Galante a Leandro Paredes tras la consagración de Boca

Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1: así está el listado histórico de títulos

TELESHOW

Mariana Nannis enfrenta el remate de uno de sus departamentos: qué dice la resolución judicial

Mariana Nannis enfrenta el remate de uno de sus departamentos: qué dice la resolución judicial

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo: “No tengo un peso para comprarme otro”

La confesión de Hernán Drago sobre la importancia del amor en su vida: “No es una felicidad completa”

Thiago Medina lanzó un casting para buscar novia y reavivó la tensión con Daniela Celis: "Mis condiciones"

Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria y agradeció a quienes lo acompañan: “Me equivoqué”

INFOBAE AMÉRICA

La basura bloquea calles de La Habana ante las fallas del régimen para resolver la crisis de recolección

La basura bloquea calles de La Habana ante las fallas del régimen para resolver la crisis de recolección

Lluvias y tormentas podrían mantenerse en Costa Rica por una baja presión frente al Pacífico

Ajedrecista salvadoreño se impone invicto en el Festival Centroamericano y del Caribe llevándose el oro y título de Maestro Internacional

La desaparición del nicaragüense Dodani Estrada: 82 días sin respuestas para su familia

'Nos volveremos a ver en el cielo': el último mensaje de la esposa del diputado guatemalteco asesinado en una emboscada con más de 50 disparos