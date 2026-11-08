Salud

Seis bebidas cuyo consumo conviene limitar y otras opciones que pueden formar parte de una alimentación saludable

Especialistas explican cómo ciertas elecciones habituales pueden afectar la salud y cuáles son las alternativas más recomendables para favorecer la hidratación y el bienestar general

Un corazón anatómico personificado sostiene una lata roja y un vaso con bebida verde y rodaja de pepino; hay signos de interrogación alrededor.
La Heart Foundation recomienda limitar las bebidas alcohólicas y advierte que no deben consumirse para mejorar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La salud cardiovascular se vincula con el funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos, y la alimentación forma parte de los factores que pueden incidir en ese equilibrio. Dentro de ese patrón cotidiano, las elecciones no se limitan a los alimentos: lo que se bebe también puede aportar componentes que acompañen ese cuidado o que sumen factores menos convenientes.

Azúcar añadido, sodio, alcohol y cafeína aparecen en distintas bebidas y en cantidades que pueden variar de un producto a otro. Por eso, la composición y la frecuencia de consumo son aspectos relevantes al momento de considerar su lugar dentro de una alimentación orientada a la salud del corazón.

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Seis bebidas que pueden perjudicar la salud del corazón

Las gaseosas regulares concentran azúcar añadido y ofrecen poco valor nutricional, según publicó la Asociación Americana del Corazón. La entidad señaló que el consumo habitual de más de 355 mililitros diarios se asoció con un aumento de triglicéridos y una reducción del colesterol HDL, conocido como colesterol bueno. Ambos marcadores se consideran al evaluar el riesgo cardiovascular.

Fila de tres vasos de vidrio transparentes sobre una mesada de cocina: uno con gaseosa de naranja, otro de cola y el último de lima-limón, todos con hielo y condensación.
Las gaseosas regulares y las bebidas frutales azucaradas aportan azúcar añadido y se asocian con marcadores de riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jugos y bebidas frutales azucaradas también integran esta categoría. La Heart Foundation distinguió las opciones 100% de fruta de las bebidas elaboradas con azúcar, concentrados o purés reconstituidos, y no recomienda estas últimas como parte de una alimentación saludable para el corazón.

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Las bebidas deportivas y de rehidratación pueden contener cantidades elevadas de azúcar o sodio. Andrea Krenek, doctora en nutrición, dietista registrada e investigadora posdoctoral del Centro de Investigación para la Prevención de Stanford, indicó que algunas botellas superan los 250 miligramos del mineral. La especialista señaló que el exceso puede favorecer la retención de líquidos y elevar la presión arterial.

Las bebidas energéticas reúnen otra combinación a considerar: azúcar, cafeína y otros estimulantes. Una revisión analizó 37 estudios con 1.597 participantes y encontró aumentos de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y cambios en el electrocardiograma en parte de las investigaciones revisadas. El intervalo QTc es una medición del electrocardiograma vinculada con la recuperación eléctrica del corazón entre latidos.

Los jugos vegetales procesados pueden ser una fuente poco advertida de sodio; Krenek explicó que algunas presentaciones llegan a superar los 900 miligramos por lata de 355 mililitros. La especialista recomendó revisar las etiquetas, dado que una bebida no necesita tener gusto salado para contener una cantidad elevada de este mineral.

Un cuenco con manzanas, uvas, naranjas y fresas junto a varios vasos con refrescos y hielo sobre una mesa de madera.
Las bebidas deportivas y los jugos vegetales procesados pueden contener sodio en cantidades que favorecen la retención de líquidos y elevan la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas alcohólicas tampoco se recomiendan para cuidar el corazón. La Heart Foundation afirmó que, cuanto menor es el consumo, menor es el riesgo de daños asociados, y sostuvo que no debe consumirse con el objetivo de mejorar la salud cardiovascular. Para algunas personas, añadió la entidad, no beber alcohol puede ser la alternativa más segura.

Seis bebidas que pueden acompañar una alimentación saludable para el corazón

El agua ocupa el primer lugar entre las opciones de bebida. La Heart Foundation destacó que ayuda a transportar nutrientes a través de la sangre y no aporta calorías.

Primer plano de una persona bebiendo de un vaso alto de agua con gas helada. El vaso tiene gotas de condensación y burbujas visibles.
El agua y el agua mineral sin azúcar hidratan, transportan nutrientes a través de la sangre y no aportan calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soda ofrece una alternativa para quienes buscan variedad sin sumar endulzantes. La Heart Foundation mencionó que puede combinarse con fruta fresca o hierbas aromáticas.

El té sin azúcar, especialmente las variedades verde y negro, puede integrarse en un patrón de alimentación saludable para el corazón, de acuerdo con la Heart Foundation. Krenek señaló que el té verde contiene polifenoles y flavonoides, compuestos de origen vegetal que, según indicó la especialista, pueden contribuir a reducir la inflamación y mantener niveles adecuados de lípidos.

Una bolsita de té piramidal gotea sobre una taza blanca con infusión caliente encima de una mesa de madera
El té verde y negro sin azúcar puede integrarse en una alimentación saludable para el corazón por sus polifenoles y flavonoides (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café filtrado sin azúcar ni crema en exceso también puede formar parte de la alimentación, según Stanford. Krenek señaló que un consumo moderado de hasta tres tazas diarias puede incluirse dentro de un patrón saludable para el corazón. La Heart Foundation añadió que los agregados, como jarabes, crema o helado, pueden elevar la carga energética de la bebida.

La leche de vaca sin sabor es otra opción contemplada por la Heart Foundation. La entidad indicó que puede aportar calcio, proteínas y otros minerales, y precisó que las personas con colesterol alto pueden optar por versiones reducidas en grasa.

Las bebidas vegetales sin azúcar y fortificadas con calcio, como las elaboradas con soja, almendras, avena o arroz, pueden incorporarse como alternativa a la leche de vaca. La Heart Foundation aclaró que su valor nutricional depende tanto del ingrediente principal como de los nutrientes y azúcares añadidos, por lo que recomendó revisar la información nutricional y elegir variedades con calcio agregado y poco o ningún azúcar añadido.

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