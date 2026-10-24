Salud

Los 8 alimentos que pueden ayudar a dormir mejor, según especialistas

La última comida del día puede influir en el descanso, sobre todo por su cantidad, composición y cercanía con la hora de acostarse

Ilustración en acuarela de una mujer inclinada frente a un refrigerador abierto con botellas y comida en una cocina oscura.
Una colación moderada puede ayudar a controlar el hambre nocturna sin sustituir los hábitos saludables de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una colación pequeña antes de acostarse puede ser una alternativa si existe hambre real, pero no sustituye los hábitos de sueño ni la evaluación médica de un trastorno persistente. La elección, cantidad y momento de consumo condicionan su tolerancia.

La nutricionista Prateek Kumar y el médico general Swapnil Mehta señalaron a Vogue que el objetivo es evitar tanto una comida abundante como irse a la cama con hambre. La recomendación recogida por el medio es optar por una porción moderada, con proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos, y consumirla con antelación.

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Infografía con una mujer en un sillón, textos sobre alimentación nocturna e ilustraciones de platos, semillas, frutas secas y bebidas.
La cantidad, los ingredientes y el momento de consumo influyen en la tolerancia de los alimentos antes de acostarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño también advierte que las comidas pesadas o cercanas al descanso pueden interferir con él.

Los estudios sobre alimentos concretos y descanso han arrojado resultados prometedores, pero varios se realizaron con muestras pequeñas o presentan límites metodológicos, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Estas son las ocho combinaciones mencionadas por los profesionales consultados.

1. El jugo de cereza ácida

Un vaso transparente lleno de jugo rojo con tres cerezas colgadas del borde sobre una mesa de madera.
El jugo de cereza ácida con semillas de chía combina melatonina, fibra y grasas saludables en una porción controlada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de cereza ácida con semillas de chía combina una bebida que contiene melatonina con fibra y ácidos grasos de origen vegetal. Mehta indicó que los estudios pequeños apuntan a mejoras en duración y eficiencia del sueño, pero aconsejó moderar la porción en personas con diabetes o resistencia a la insulina.

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Una revisión del NIH señala que los resultados disponibles son heterogéneos y no permiten atribuir los efectos a un único compuesto.

2. La leche con nuez moscada

Una mano vierte líquido blanco desde una botella hacia un vaso, junto a un frasco con nueces, un cuenco y nueces sueltas sobre una mesa.
La leche con una pizca de nuez moscada aporta triptófano y calcio, aunque la especia debe utilizarse con moderación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche aporta triptófano y calcio; la nuez moscada suma sabor, según la propuesta difundida por Vogue. Kumar recomendó limitar la especia a una pizca, ya que cantidades mayores no son seguras.

El triptófano participa en la síntesis de serotonina y melatonina, aunque que un alimento lo contenga no demuestra, por sí solo, que mejore el descanso.

3. Las semillas de calabaza y la banana

Dos manos abiertas sostienen un puñado de semillas de calabaza peladas de color verde
Las semillas de calabaza y la banana reúnen magnesio, triptófano, potasio y carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kumar describió a las semillas de calabaza como una fuente natural de magnesio y triptófano. La banana incorpora potasio y carbohidratos.

El magnesio interviene en la función muscular y nerviosa. Pero la revisión del NIH sobre nutrición y sueño plantea que aún se requieren estudios para definir el efecto de estos nutrientes consumidos antes de dormir.

4. El yogur griego con miel

Un tazón de cerámica beige con yogur griego, nueces picadas y un líquido dorado. Una cuchara de metal plateado descansa dentro del tazón sobre una tabla de madera.
El yogur griego con miel ofrece proteínas y carbohidratos como alternativa ante el hambre nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego contiene proteínas de digestión relativamente lenta y una pequeña cantidad de miel añade carbohidratos. Puede encajar en una colación ajustada a las necesidades individuales. Kumar y Mehta no la presentan como tratamiento para el insomnio, sino como una alternativa ante el hambre nocturna.

5. La tostada integral con manteca de almendras

Una rebanada de pan tostado con mantequilla de almendra, cinco rodajas de banana y semillas de cáñamo sobre una superficie de madera clara y una servilleta beige.
La tostada integral con manteca de almendras combina fibra, proteínas y grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta combina manteca de almendras, fuente de grasas y proteínas, con pan integral de masa madre, que agrega fibra. Kumar explicó que la fermentación de este tipo de pan puede facilitar la digestión para algunas personas. Quienes padecen reflujo gastroesofágico deberían dejar entre dos y tres horas entre comer y acostarse, según la advertencia de Mehta.

6. El kiwi

Dos mitades de kiwi, una con pulpa verde y semillas negras, y otra con pulpa amarilla y semillas rojas, sobre una tabla de madera.
El kiwi concentra serotonina y ha sido estudiado por sus posibles efectos sobre algunos indicadores del descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi contiene serotonina, un compuesto relacionado con la regulación del sueño. Investigaciones citadas por el NIH evaluaron el consumo de dos unidades una hora antes de acostarse durante cuatro semanas y registraron mejoras en algunos indicadores del descanso.

Sin embargo, los trabajos tuvieron muestras reducidas y limitaciones en sus mediciones; Mehta advirtió que esos resultados deben interpretarse con cautela.

7. La avena con manzanilla

Tazón con avena cocida, cuchara de madera con hojuelas, flores de manzanilla y frasco de vidrio sobre una encimera de mármol.
La avena con manzanilla aporta carbohidratos complejos y compuestos vegetales asociados con la calma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena ofrece carbohidratos complejos y cierta cantidad de triptófano. La manzanilla contiene apigenina, un compuesto vegetal en estudio por sus posibles efectos calmantes.

La relación entre alimentación y descanso debe considerarse dentro de la higiene general del sueño: la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño aconseja evitar la cafeína y el alcohol cerca de la hora de dormir.

8. Un puñado de nueces

Manos de una persona sosteniendo un tazón blanco repleto de nueces peladas sobre una mesa de madera
Un pequeño puñado de nueces reúne melatonina, triptófano y ácidos grasos omega-3 de origen vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces contienen melatonina, triptófano y ácidos grasos omega-3 de origen vegetal. Mehta recomendó limitarse a un puñado pequeño por su densidad calórica.

La cantidad importa: Kumar sugirió una colación nocturna de 150 a 200 calorías, terminada entre 60 y 90 minutos antes de ir a la cama. Si el insomnio persiste, la alimentación no reemplaza una consulta profesional.

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