Ciencia

Piel de gallina: qué explica el reflejo y cuándo consultar

La contracción involuntaria del músculo unido a cada pelo suele ser inocua, pero los bultos permanentes requieren distinguirse de la queratosis pilaris

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema nervioso simpático activa la contracción del músculo erector del pelo ante cambios de temperatura o emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una melodía, una ráfaga de frío o una emoción intensa pueden activar la piel de gallina, una respuesta involuntaria controlada por el sistema nervioso simpático. Aunque suele durar apenas unos segundos y no representa un problema de salud, el fenómeno conserva rasgos de una función que fue más útil para los antepasados humanos con mayor cantidad de vello corporal.

Cada pequeño relieve aparece alrededor de un folículo piloso. Allí actúa el músculo erector del pelo, una estructura diminuta que se contrae ante determinadas señales nerviosas y levanta el vello. La reacción forma parte del sistema simpático, responsable de preparar al organismo frente a situaciones de alerta, miedo o cambios bruscos del entorno.

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El frío y las emociones activan el mismo reflejo corporal

La exposición a bajas temperaturas es uno de los disparadores más conocidos. Cuando el ambiente enfría de forma repentina, la contracción de esos músculos levanta los pelos del cuerpo y genera los bultos característicos. En especies con pelaje espeso, esa respuesta ayuda a retener una capa de aire cerca de la piel, que funciona como aislante térmico.

En los seres humanos, cuyo vello corporal es menos abundante, el efecto para conservar el calor es reducido. Por eso, la piloerección se considera en gran medida un vestigio evolutivo: una reacción heredada de mamíferos para los que erizar el pelo podía ofrecer una ventaja frente al frío.

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Primer plano de una mujer soplando en sus manos entrelazadas para calentarlas. Lleva un suéter oscuro y tiene las uñas pintadas de azul claro. El fondo es borroso.
La exposición a bajas temperaturas es uno de los disparadores más conocidos de esta respuesta física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo también puede manifestarse ante miedo, sorpresa, enojo, excitación o conmoción. La enfermera especializada en medicina familiar Sara Fandino explicó a Cleveland Clinic que la piel de gallina se vincula con la reacción automática de lucha o huida. En ese estado, el organismo responde antes de que la persona tome una decisión consciente.

La música, una escena cinematográfica, un discurso o una experiencia sensorial intensa también pueden provocar escalofríos. Este fenómeno, conocido como frisson o escalofrío psicógeno, refleja la relación entre estímulos emocionales y la actividad del sistema nervioso autónomo.

Los músculos de cada folículo también intervienen en el crecimiento del pelo

Una investigación publicada en la revista Cell, realizada por Ya-Chieh Hsu y otros especialistas, citada en Muy Interesante, identificó una conexión entre el músculo erector del pelo, los nervios simpáticos y las células madre de los folículos en ratones.

El estudio observó que esos músculos contribuyen a mantener próximos los nervios simpáticos y las células madre del folículo. Cuando el frío se extendía en el tiempo, la actividad nerviosa asociada con la piloerección podía estimular a esas células para salir de su estado de reposo y comenzar el proceso de regeneración del pelo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una investigación de la revista Cell vinculó la actividad del músculo erector con la activación de células madre en ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo fue realizado en ratones y no demuestra que un escalofrío ocasional aumente el vello en humanos. Sin embargo, ofrece información sobre el funcionamiento conjunto de estructuras que parecían tener tareas separadas. El reflejo que levanta los pelos y los mecanismos que regulan su renovación pueden compartir vías biológicas.

En animales, la respuesta tiene además una dimensión defensiva. Un gato que arquea el lomo y eriza su pelaje parece más grande ante una amenaza. El pelo elevado funciona como una señal visual que puede disuadir a un depredador o rival. En humanos, ese componente ha perdido relevancia práctica, aunque el circuito nervioso se conserva.

La piel de gallina transitoria no debe confundirse con la queratosis pilaris

La aparición momentánea de pequeños bultos no requiere tratamiento. Sin embargo, hay una afección dermatológica que puede dar a la piel un aspecto similar y persistente: la queratosis pilaris.

Según Mayo Clinic, se trata de una condición frecuente e inofensiva que causa zonas secas, ásperas y con diminutas protuberancias. Suele aparecer en la parte superior de los brazos, muslos, mejillas o glúteos. A diferencia de la piloerección, los bultos permanecen y pueden presentar una textura semejante a la del papel de lija.

La queratosis pilaris se produce cuando la queratina, una proteína que protege la piel, forma tapones que obstruyen la salida de los folículos. La causa exacta de esa acumulación no está establecida, aunque puede estar vinculada con factores hereditarios y con afecciones como la dermatitis atópica.

Una mujer de cabello recogido aplica crema blanca en su antebrazo izquierdo. Un tubo de crema se encuentra sobre una mesa de madera.
La aplicación de cremas humectantes contribuye a disminuir la aspereza causada por la queratosis pilaris (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sequedad de la piel puede agravar la queratosis pilaris, especialmente durante épocas de baja humedad. Las cremas humectantes, productos específicos indicados por profesionales y una rutina de cuidado suave pueden mejorar su aspecto, aunque no existe una cura definitiva. La afección suele disminuir con el paso de los años.

Cuándo conviene consultar a un profesional de salud

Por sí sola, la piel de gallina suele ser una reacción normal. Cleveland Clinic señala que, en casos poco frecuentes, escalofríos persistentes y sin una causa reconocible pueden acompañar otros cuadros, como ansiedad, abstinencia de sustancias, algunos tipos de convulsiones o disreflexia autonómica en personas con lesiones medulares.

La consulta médica cobra importancia si los episodios son frecuentes, se presentan junto con síntomas como cambios de presión arterial, pérdida de conciencia, dolor, fiebre o ansiedad intensa, o si las protuberancias permanentes generan preocupación. Un dermatólogo puede diferenciar entre una reacción pasajera y una condición cutánea como la queratosis pilaris.

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