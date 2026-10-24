Teleshow

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi con fotos junto a sus hijas yendo al colegio tras el mensaje sobre “la niñez robada”

Mientras el futbolista lamentaba desde un avión los “dos lugares vacíos” en su viaje de vacaciones a México, la empresaria se mostró acompañando a Francesca e Isabella a sus actividades escolares

Wanda Nara
Wanda Nara
Guardar

Mientras Mauro Icardi lamentaba desde un avión los “dos lugares vacíos” que dejaron sus hijas en su viaje a México, Wanda Nara respondió sin palabras: se mostró en sus historias de Instagram camino al colegio Lincoln junto a Francesca e Isabella, vestida con la camiseta de la Selección Argentina para celebrar el International Day de la institución.

La secuencia comenzó horas antes, cuando el futbolista publicó una imagen tomada desde la ventanilla del avión que lo traía de vuelta tras varios días en la Riviera Maya junto a Eugenia “la China” Suárez, los tres hijos de la actriz —Rufina, Magnolia y Amancio— y la madre de ella, Marcela Riveiro. Sobre la foto de las nubes, escribió: “Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”.

PUBLICIDAD

Acto seguido, sumó una frase que apuntó directo contra la madre de las nenas: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”. La publicación, acompañada de dos corazones blancos, acumuló miles de reacciones y reavivó un conflicto que no da señales de cerrarse.

Wanda Nara
Wanda Nara

Wanda se mostró con las nenas en el International Day del colegio Lincoln

La respuesta de Nara llegó pocas horas después, sin réplica verbal pero con un mensaje elocuente. La mediática subió una selfie desde el interior de su camioneta junto a sus dos hijas —cuyos rostros aparecieron cubiertos con emojis de moños rosas— con el texto “Al Colegio 💙 Hoy International Day” y la ubicación del Lincoln, el colegio bilingüe de Buenos Aires al que asisten las nenas.

PUBLICIDAD

En la imagen, Wanda lució la camiseta de la Selección Argentina, acorde a la temática del evento escolar, y llevó consigo una cartera Hermès azul. Una segunda foto mostró a Isabella con el uniforme de cheerleader de los Condors —una de las houses del Lincoln—, con la cara pintada y una sonrisa amplia. “Orgullosa de vos Isi 💗”, escribió la empresaria.

Mauro Icardi
Mauro Icardi

Las vacaciones de Icardi incluyeron a toda la familia ensamblada menos a sus hijas

El viaje del delantero a la Riviera Maya se extendió por varios días e incluyó el complejo Hotel Xcaret, piletas naturales y paseos por tiendas como Marshalls y Walmart. Minutos antes de su descargo emocional en el avión, Icardi había subido una postal con un tono completamente distinto: posó sonriente dentro de una piscina natural junto a la China Suárez, Riveiro y los tres chicos, con emojis de la bandera de México y un corazón rojo. El contraste entre el disfrute vacacional y la angustia por la ausencia de Francesca e Isabella quedó expuesto en la propia secuencia de historias.

La escapada también tuvo un tramo previo en Miami, donde la pareja y los chicos hicieron escala. Durante esa estadía, el futbolista ya había generado repercusión al publicar una foto de la China Suárez en bikini dorado con la leyenda “My VS Angel” —en referencia a los ángeles de Victoria’s Secret—, una frase que muchos interpretaron como otra indirecta hacia Wanda Nara.

El divorcio se formalizó en Milán a principios de octubre

El cruce en redes se dio en un momento particular de la vida personal de ambos. A principios de octubre, el Tribunal de Milán formalizó la disolución del matrimonio entre Icardi y Nara. Según trascendió, el fallo determinó que ninguno deberá indemnizar al otro y que el delantero tampoco tendría que abonar una compensación económica a su exesposa.

Con su futuro deportivo todavía sin definición tras su salida del Galatasaray, Icardi encontró en las redes sociales el terreno para expresar lo que la distancia con sus hijas le genera. Wanda, por su parte, eligió responder con imágenes de una rutina escolar que dejó en evidencia su presencia cotidiana junto a las nenas.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiChina Suárez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Murió a los 75 años Carlos Riganti, baterista de Alas y referente del rock progresivo

El músico también desarrolló una reconocida carrera como médico pediatra y con el tiempo logró unir las dos pasiones. La conmovedora despedida de Pedro Aznar y la admiración de colegas como Charly Alberti, Jorge Araujo y Andrea Álvarez entre otros

Murió a los 75 años Carlos Riganti, baterista de Alas y referente del rock progresivo

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

Juan Subirá, histórico miembro de la banda, repasa el origen del tema “El viejo de arriba”, escrita tras recibir un balazo, cómo fue grabar junto a Lali y Luck Ra las nuevas versiones y la chance de una reunión Gustavo Cordera: “El tiempo dice que no, pero no es imposible”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

La cantante, cuyo verdadero nombre es Fiorella De Benedictis, habló en exclusiva con Teleshow sobre la dura pérdida que sufrió, su presente en el folklore y su nuevo proyecto, Crezco del viento

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

El afamado director esta vez se puso el traje de productor ejecutivo de La masacre de Flores, la docuserie de HBO Max. En charla con Teleshow, contó cómo abordaron las sucesivas reconstrucciones personales de la víctima y otros secretos del caso

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La charla derivó en un intercambio incómodo cuando el invitado le recordó al conductor que había cuestionado el futuro de su programa antes de su crecimiento

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

AMÉRICA

Honduras: Empresa privada concluye reunión con el FMI y espera que se apruebe la sexta revisión del acuerdo

Honduras: Empresa privada concluye reunión con el FMI y espera que se apruebe la sexta revisión del acuerdo

Las baterías y las estaciones portátiles se consolidan como respaldo doméstico ante los apagones en Cuba

El Ejército dominicano envía refuerzos a Jimaní ante la crisis de seguridad y la búsqueda de salvadoreños en Haití

República Dominicana suma 415 diagnósticos de dengue y las brigadas médicas intensifican las intervenciones territoriales

Localizan cadáver de juez nicaragüense arrastrado en su motocicleta por fuerte corriente en El Jícaro

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos

Banfield empata contra Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur

Pierre Gasly dio una inédita entrevista a bordo de su Alpine en plena práctica del Gran Premio de Estados Unidos

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales de Bruselas tras caer ante Griekspoor

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones