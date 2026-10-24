Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi con fotos junto a sus hijas yendo al colegio tras el mensaje sobre “la niñez robada”

Wanda Nara

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Mientras Mauro Icardi lamentaba desde un avión los “dos lugares vacíos” que dejaron sus hijas en su viaje a México, Wanda Nara respondió sin palabras: se mostró en sus historias de Instagram camino al colegio Lincoln junto a Francesca e Isabella, vestida con la camiseta de la Selección Argentina para celebrar el International Day de la institución.

La secuencia comenzó horas antes, cuando el futbolista publicó una imagen tomada desde la ventanilla del avión que lo traía de vuelta tras varios días en la Riviera Maya junto a Eugenia “la China” Suárez, los tres hijos de la actriz —Rufina, Magnolia y Amancio— y la madre de ella, Marcela Riveiro. Sobre la foto de las nubes, escribió: “Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”.

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Acto seguido, sumó una frase que apuntó directo contra la madre de las nenas: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”. La publicación, acompañada de dos corazones blancos, acumuló miles de reacciones y reavivó un conflicto que no da señales de cerrarse.

Wanda Nara

Wanda se mostró con las nenas en el International Day del colegio Lincoln

La respuesta de Nara llegó pocas horas después, sin réplica verbal pero con un mensaje elocuente. La mediática subió una selfie desde el interior de su camioneta junto a sus dos hijas —cuyos rostros aparecieron cubiertos con emojis de moños rosas— con el texto “Al Colegio 💙 Hoy International Day” y la ubicación del Lincoln, el colegio bilingüe de Buenos Aires al que asisten las nenas.

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En la imagen, Wanda lució la camiseta de la Selección Argentina, acorde a la temática del evento escolar, y llevó consigo una cartera Hermès azul. Una segunda foto mostró a Isabella con el uniforme de cheerleader de los Condors —una de las houses del Lincoln—, con la cara pintada y una sonrisa amplia. “Orgullosa de vos Isi 💗”, escribió la empresaria.

Mauro Icardi

Las vacaciones de Icardi incluyeron a toda la familia ensamblada menos a sus hijas

El viaje del delantero a la Riviera Maya se extendió por varios días e incluyó el complejo Hotel Xcaret, piletas naturales y paseos por tiendas como Marshalls y Walmart. Minutos antes de su descargo emocional en el avión, Icardi había subido una postal con un tono completamente distinto: posó sonriente dentro de una piscina natural junto a la China Suárez, Riveiro y los tres chicos, con emojis de la bandera de México y un corazón rojo. El contraste entre el disfrute vacacional y la angustia por la ausencia de Francesca e Isabella quedó expuesto en la propia secuencia de historias.

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La escapada también tuvo un tramo previo en Miami, donde la pareja y los chicos hicieron escala. Durante esa estadía, el futbolista ya había generado repercusión al publicar una foto de la China Suárez en bikini dorado con la leyenda “My VS Angel” —en referencia a los ángeles de Victoria’s Secret—, una frase que muchos interpretaron como otra indirecta hacia Wanda Nara.

El divorcio se formalizó en Milán a principios de octubre

El cruce en redes se dio en un momento particular de la vida personal de ambos. A principios de octubre, el Tribunal de Milán formalizó la disolución del matrimonio entre Icardi y Nara. Según trascendió, el fallo determinó que ninguno deberá indemnizar al otro y que el delantero tampoco tendría que abonar una compensación económica a su exesposa.

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Con su futuro deportivo todavía sin definición tras su salida del Galatasaray, Icardi encontró en las redes sociales el terreno para expresar lo que la distancia con sus hijas le genera. Wanda, por su parte, eligió responder con imágenes de una rutina escolar que dejó en evidencia su presencia cotidiana junto a las nenas.