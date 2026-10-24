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Presentan una imponente escultura para homenajear a Ricardo Iorio a 3 años de su muerte

El escultor Roppo Marsch levantó el monumento de casi seis metros en las sierras de Coronel Suárez para cumplir un deseo del propio músico

El monumento en homenaje a Ricardo Iorio en Coronel Suárez con la bandera argentina (Video: Instagram: ricardoiorioelperrocristiano)

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A tres años de su muerte, la obra de Ricardo Iorio lejos de apagarse vibra más fuerte que nunca. Su legado se mantiene en lo más alto entre los seguidores del heavy metal argentino, que siguen coreando sus canciones y vistiendo sus remeras como un acto de fe. El fundador de V8, Hermética y Almafuerte dejó una marca que trascendió la música: fue la voz de una generación que encontró en sus letras un espejo de la calle, del laburo y de la resistencia. En Coronel Suárez y zonas aledañas, el rincón bonaerense que eligió para pasar sus últimos años, su figura sigue presente en cada ruta, en cada sierra y en la memoria de quienes lo conocieron.

En ese panorama, una escultura de casi seis metros tomó por asalto el paisaje de las sierras bonaerenses. El monumento se levanta en una loma cercana al paraje El Campamento, en la zona rural de Coronel Suárez, y es obra del escultor Rodolfo “Roppo” Marsch y su hijo Ian. La iniciativa busca inmortalizar al músico en el mismo paisaje que él eligió para vivir y que inspiró la etapa más criolla de su carrera.

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El escultor Rodolfo “Roppo” Marsch compartió los avances de la obra sobre Ricardo Iorio

El proyecto tiene una historia que lo vuelve más que un homenaje póstumo. En diálogo con el programa La mañana de la radio, por Radio Disco 98.5 de Sierra de la Ventana, Marsch contó que la idea original surgió del deseo de Iorio de reivindicar al cacique Pichihuinca, una figura histórica de la región. Tras el fallecimiento del músico, el escultor decidió retomar aquel plan e incorporar la imagen del propio Iorio. “Cada vez que vamos es como ir a un encuentro con Ricardo”, expresó Marsch durante la entrevista.

La figura humana alcanza casi seis metros y, junto con la lanza que servirá como mástil para una bandera argentina, el conjunto llegará a aproximadamente once metros. La escultura se encuentra emplazada en un sitio referencial de la última etapa de su vida: a unos diez kilómetros del lugar donde vivía Iorio y a unos 50 kilómetros de Coronel Suárez. Los trabajos avanzan con la colaboración de amigos, seguidores y admiradores del músico, pese a las dificultades climáticas y las complicaciones de acceso al terreno rural.

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Inauguran un monumento a Ricardo Iorio a tres años de su muerte
Rodolfo “Roppo” Marsch junto a la escultura de casi seis metros de alto (Instagram @marianobadana)

Este 24 de octubre, un grupo de metaleros se dirigió al paraje para conocer la obra y honrar a su jefe. Las imágenes difundidas por @ricardoioirioelperrocristiano, una cuenta dedicada al músico, muestran las postales de una tarde gris y emotiva. El humo de un asado al costado del camino, la llovizna que tiñe de épica y melancolía y la bandera flameando en lo más alto como punto final de una caravana al compás de la música pesada.

Inauguran un monumento a Ricardo Iorio a tres años de su muerte
La obra se encuentra en un paraje cercano a Coronel Suárez (Instagram: @marianobadana)

Si los tiempos lo permiten, la fecha que asoma para la inauguración oficial es la del 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, un símbolo que conecta con la impronta nacionalista y criolla que marcó la última etapa artística de Iorio.

El músico, nacido el 25 de junio de 1962 en Caseros, se había mudado progresivamente a la zona rural de Coronel Suárez, donde su obra viró hacia raíces folklóricas y un estilo cada vez más ligado a la identidad argentina. Su último recital fue el 14 de octubre de 2023 en Rosario. Diez días después, un infarto en su casa de campo le quitó la vida a los 61 años.

Las brigadas metálicas presentes en el acto de preinauguración (Instagram: Efecto Metal Revista)
Las brigadas metálicas presentes en el acto de preinauguración (Instagram: Efecto Metal Revista)

Su muerte causó un gran impacto en la tribu metalera y en el público que lo conoció desde su perfil mediático. Iorio había trascendido las fronteras del género: sus recortes televisivos se volvieron virales, sus frases se convirtieron en memes y su figura generaba tanto devoción como polémica. A tres años de aquel día, el recuerdo sigue intacto y la necesidad de homenajearlo se traduce en iniciativas concretas como el monumento de Marsch y los eventos que se multiplican en su nombre.

En este día, músicos de diferentes estilos, compañeros de ruta y fanáticos lo recordaron a su manera en las redes sociales. Y también habrá música en el escenario de la zona. El Polideportivo Municipal de Coronel Suárez será escenario de una noche de rock en memoria del padre del metal pesado en la Argentina y parte de lo recaudado durante la jornada será destinado a colaborar con la finalización de la escultura de Marsch.

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