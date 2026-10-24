La salida de gala de Nicolás Cabré con Rocío Pardo y Rufina: “Mis amores”

Nicolás Cabré con su esposa Rocío Pardo y su hija Rufina durante un reciente paseo por Europa

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Nicolás Cabré retomó el vínculo cotidiano con su hija Rufina Cabré apenas la adolescente regresó de unos días en Miami y México junto a su madre, China Suárez, sus hermanos Magnolia y Amancio Vicuña, y la pareja de la actriz, Mauro Icardi. El reencuentro tuvo como escenario una noche en el Teatro Colón de Buenos Aires, adonde el actor llevó a Rufina junto a su esposa, Rocío Pardo, en una salida que el actor retrató retrató con dos fotografías en sus redes sociales.

La primera imagen los muestra de pie en uno de los palcos del teatro, con el escenario y la orquesta como telón de fondo, en un encuadre que deja ver la arquitectura dorada y el despliegue escénico de la previa. La familia asistió a la función de la Filarmónica de Berlín en el Teatro Colón, dirigida por Kirill Petrenko, que incluyó el Concierto para piano n.º 1 de Johannes Brahms y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, en el regreso de la prestigiosa agrupación al país tras 26 años de ausencia.

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Los looks de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina en el Colón

“Una noche en el Colón”, escribió Cabré junto a la postal, en la que Rufina completaba el trío con una campera de cuero oscura, él con un total look negro de saco y remera, y Pardo con un conjunto satinado en tono marrón y un pañuelo anudado al cuello, en sintonía con la elegancia informal que suele caracterizar las salidas nocturnas de la pareja. La segunda fotografía los encuentra ya acomodados en sus butacas, con el interior ornamentado del teatro de fondo y una frase que resume el momento: “Mis amores”, dedicada tanto a Pardo como a Rufina, en un gesto que evidenció la cercanía construida entre ambos a lo largo de los años.

La salida llegó apenas Rufina puso un pie de nuevo en el país, después de unas vacaciones con la familia materna que incluyeron playas, hoteles de lujo y recorridas de compras por Estados Unidos y México. Suárez documentó el viaje con un extenso álbum de fotos en sus redes sociales, que combinó postales del entorno natural del destino con escenas más domésticas de Magnolia y Amancio, entre juegos infantiles, salidas a centros comerciales y momentos de pareja junto a Icardi. El contraste entre ese itinerario y la velada en el Colón terminó de definir la semana de Rufina, que pasó de las playas del Caribe mexicano a una de las salas más tradicionales del circuito cultural porteño en cuestión de días.

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Otra postal de la salida familiar

El encuentro en el Colón se suma así a otro gesto reciente de la pareja hacia Rufina: a comienzos de octubre, padre e hija ya habían compartido una escapada por Europa que los llevó por Berlín, París y Madrid.

El recorrido combinó el formato clásico del turismo familiar con paradas en símbolos arquitectónicos de cada ciudad, desde el entorno del río Sena hasta los jardines que rodean el Palacio Real de Madrid, y dejó una serie de postales que la pareja reunió más tarde en un álbum digital.

La complicidad padre - hija con la Torre Eiffel de fondo

El viaje tuvo además un condimento personal para Cabré, que en la capital alemana cerró un objetivo deportivo sostenido durante ocho años al completar el circuito de las seis maratones más importantes del mundo. La obtención de la medalla Six Star Finisher, distinción reservada a quienes corren las pruebas de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York, marcó el cierre de un desafío que el actor había encarado maratón tras maratón a lo largo de casi una década, y que coronó con una imagen que compartió sonriente, con las seis medallas entrelazadas.

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