Murió el actor Marcelo Trepat a los 62 años: la desgarradora despedida de Georgina Barbarossa a su “hermano de la vida”

Georgina Barbarossa despidió a Marcelo Trepat

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Marcelo Trepat, actor y cantante nacido en Pergamino, murió a los 62 años en Villa Giardino, Córdoba, la localidad serrana donde vivía desde 2008. La noticia fue confirmada por su amiga del alma, Georgina Barbarossa, y por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que lo despidió con un comunicado en el que destacó “su amplia trayectoria en el teatro musical, la televisión y el cine”.

Barbarossa publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos que reflejan décadas de amistad. “Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado”, escribió la conductora. Y detalló las circunstancias de la muerte: “Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá por qué tan pronto”.

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El anuncio del fallecimiento de Marcelo Trepat por la Asociación Argentina de Actores y Actrices (Asociación Argentina de Actores y Actrices)

Nació en Pergamino y empezó a actuar en la escuela primaria

Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Su acercamiento a la actuación comenzó durante la escuela primaria, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22. En la adolescencia participó del grupo que dirigía Jorge Sharry, y sus experiencias iniciales también estuvieron vinculadas al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro.

Su carrera profesional lo llevó a los grandes escenarios del teatro musical argentino. En 1991 integró el elenco original de Drácula, el musical, la obra de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler estrenada en el estadio Luna Park, donde interpretó a Lord Arturo. Ese debut marcó el inicio de un recorrido que lo ubicó junto a figuras centrales de la escena nacional.

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Una foto de la juventud de Georgina Barbarossa con Marcelo Trepat

Compartió escenario con Pepe Soriano, Raúl Lavié y Alejandra Radano

En Mi bella dama, representada en el Teatro Nacional, trabajó junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz. En 2002 participó en El violinista en el tejado, nuevamente con Soriano y con Rita Cortese, y en 2003 compartió escenario con Raúl Lavié en Zorba. También fue parte de Te quiero, sos perfecto… cambiá, con dirección de Ricky Pashkus, junto a Karina K, Natalia Lobo y Rodolfo Valss.

En las temporadas 2007 y 2008 de Cabaret interpretó a Cliff Bradshaw bajo la dirección de Ariel del Mastro, junto a Alejandra Radano y, posteriormente, Karina K y Alejandro Paker. Además, acompañó a Soriano en Visitando al señor Green, con dirección de Santiago Doria. En 2002 participó en Tres hermanas, dirigida por Marcelo Moncarz dentro del ciclo Teatrísimo, a beneficio de la Casa del Teatro, junto a Selva Alemán, Héctor Bidonde, Virginia Innocenti, Lydia Lamaison y Claudia Lapacó, entre otros.

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Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat en "Doña Disparate y Bambuco"

También brilló en el teatro infantil y fue la voz de Bambuco junto a Barbarossa

El teatro para las infancias fue otra faceta importante de su carrera. En 1989 participó en Pulgarcito en busca de Bella Durmiente y es recordado por su actuación en La familia Frankenstein. En Doña Disparate y Bambuco, la obra de María Elena Walsh, interpretó al personaje de Bambuco junto a Barbarossa. En 2002 integró la puesta de Mi bello dragón, de Enrique Pinti, en el Teatro Maipo, con dirección de Pinti y Pashkus. Además, aportó su voz a las canciones de Amor invisible (2003) y Amor invisible 2 (2005), junto a Krum, Gustavo Monje y otros intérpretes.

Marcelo Trepat en Les Luthiers

Fue reemplazante de Les Luthiers y cubrió funciones de Mundstock y Rabinovich

Entre 2009 y 2012, Trepat fue reemplazante oficial de Les Luthiers, donde cubrió funciones actorales y vocales de sus integrantes, especialmente de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich, en los espectáculos Lutherapia y ¡Chist!. Su incorporación al grupo lo puso ante el desafío de integrarse a uno de los conjuntos de humor más prestigiosos de habla hispana, que por entonces mantenía su formación de quinteto histórico con Carlos López Puccio, Carlos Núñez Cortés, Jorge Maronna, Mundstock y Rabinovich.

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Para Georgina, Marcelo Trepat era su "hermano del alma"

Trabajó con Barbarossa en televisión y actuó en Los simuladores

En televisión, Trepat acompañó a Barbarossa en varios ciclos: Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. Su trayectoria en la pantalla chica también incluyó participaciones en Montaña rusa, La niñera y Los simuladores —en el episodio “Seguro de desempleo”—, además de la miniserie de producción rusa V ritme tango (Al ritmo del tango), junto a Natalia Oreiro.

En cine, trabajó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll, e integró el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso. Como cantante, participó de la grabación colectiva de Rutas del alma, junto al Coro Kennedy y numerosos artistas, en 1998.

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Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat en Villa Giardino

Se enamoró de Villa Giardino hace más de 25 años, alentado por Barbarossa

Desde 2008, el actor había hecho de Villa Giardino su hogar permanente, lejos de la vorágine porteña. Conoció la localidad cordobesa a través de sus visitas al hotel de la Asociación Argentina de Actores en la zona. Alentado por Barbarossa, compró un terreno en 1997 y, al finalizar su trabajo en Cabaret, eligió establecerse allí.

En una entrevista con el diario El Tiempo de Pergamino, su ciudad natal, contó cómo llegó a instalarse en las sierras. “En uno de esos viajes surge la posibilidad de comprar un lote, empecé como un juego, hace más de 25 años y ya hace 15 que vivo acá”, relató. Y describió la vida que encontró: “Siento que uno es muchas cosas en la vida, un rato cada cosa. Este es mi rato con la naturaleza, una vida sencilla, tranquila”.

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“Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas”

En su posteo, Barbarossa también le agradeció a su amigo por la presencia constante en su vida familiar. “Gracias, gracias, gracias y siempre gracias por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí. Te amo con todo mi corazón”, escribió. Y cerró la publicación con un guiño a un chiste privado entre ambos: “«WHY? BECAUSE». (Nuestro eterno chiste)”.

“Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos, te voy a extrañar pero te tengo conmigo”, fue otra de las frases que la conductora le dedicó. “En cada plantita, en cada flor de Giardino estás, Marce, siempre, siempre”, completó en la publicación, que en pocas horas acumuló miles de reacciones.

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