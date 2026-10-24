11 hábitos que pueden afectar la salud de tu piel

La acumulación de cosméticos y tendencias sin respaldo profesional perjudica el cuidado facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rutina de cuidado facial puede complicarse cuando se acumulan productos, tendencias y consejos sin respaldo profesional. Dermatólogos consultados por Prevention advirtieron que varios errores cotidianos pueden alterar la barrera protectora de la piel, favorecer la inflamación y dejar marcas persistentes.

La capa externa de la piel actúa como protección frente a irritantes, pérdida de agua y agresiones ambientales. Cuando se debilita, pueden aparecer rojeces, brotes, sensibilidad o manchas. La recomendación general de los especialistas es mantener una rutina simple, adaptada a las necesidades de cada persona y sostenida en el tiempo.

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1. Exfoliar en exceso puede dañar la barrera cutánea

Eliminar células muertas contribuye a renovar la superficie de la piel, pero los exfoliantes físicos y químicos usados con demasiada frecuencia pueden provocar irritación.

Marisa Garshick, dermatóloga y profesora clínica en Weill Cornell Medicine, señaló que el exceso puede causar enrojecimiento, sensibilidad, brotes e incluso pequeñas lesiones superficiales. La sugerencia es limitar la exfoliación a un máximo de tres veces por semana.

2. Dormir con maquillaje favorece la obstrucción de los poros

Dormir con restos de maquillaje obstruye los poros y favorece el desarrollo de brotes de acné e irritación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al final del día, en la piel se acumulan maquillaje, sudor, sebo y partículas del ambiente. Si no se retiran, pueden formar una capa que obstruye los poros y se asocia con acné, irritación y aspecto apagado. La limpieza nocturna también permite aplicar hidratantes o tratamientos sobre la piel libre de residuos.

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3. El protector solar debe usarse durante todo el año

La exposición solar se vincula con envejecimiento prematuro, manchas y cáncer de piel. Las nubes y las actividades cotidianas no eliminan por completo el contacto con la radiación ultravioleta.

Mona Gohara, dermatóloga y profesora asociada de la Escuela de Medicina de Yale, recomendó usar a diario un protector de amplio espectro con factor de protección solar 30 o superior.

4. El cuello y el escote también requieren cuidados

La piel del cuello y del escote posee menos glándulas sebáceas y requiere cuidados hidratantes específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel del cuello posee menos glándulas sebáceas que la del rostro y puede resecarse con mayor facilidad. Sin embargo, suele quedar fuera de la aplicación de protector solar, hidratantes y activos antiedad.

Janiene Luke, dermatóloga de Loma Linda, indicó que esa omisión puede generar diferencias visibles entre el rostro y la zona que se extiende desde la mandíbula hacia el pecho.

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5. Mezclar demasiados activos incrementa la irritación

Retinol, vitamina C, ácidos exfoliantes y otros ingredientes pueden aportar beneficios, aunque usarlos todos en una misma noche implica un riesgo para la tolerancia de la piel. La combinación de activos potentes puede ocasionar inflamación y, en algunos casos, quemaduras químicas. La recomendación es introducir un producto a la vez y observar la respuesta cutánea antes de sumar otro.

6. La piel grasa también necesita hidratación

La piel grasa necesita ingredientes como el ácido hialurónico y las ceramidas para conservar la humedad celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar la crema hidratante por temor al brillo es otro hábito frecuente. Según Garshick, una piel deshidratada puede aumentar su producción de sebo o volverse más reactiva debido al deterioro de su capa protectora.

Ingredientes como ácido hialurónico, glicerina, escualano y ceramidas ayudan a conservar la humedad sin necesidad de recurrir a fórmulas pesadas.

7. Reventar granos aumenta el riesgo de marcas

Apretar un granito puede introducir bacterias en capas más profundas y agravar la inflamación. Luke advirtió que el hábito favorece la aparición de manchas posteriores y cicatrices, con especial impacto en los tonos de piel más oscuros, que tienen mayor tendencia a la hiperpigmentación posinflamatoria. Los parches para granos pueden servir como barrera física para evitar tocar la lesión.

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8. Las tendencias virales no sustituyen el consejo médico

Los dermatólogos aconsejan recurrir a la consulta con fuentes profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contenidos de redes sociales multiplicaron las rutinas extremas y las promesas de resultados inmediatos. Gohara sostuvo que lo viral no siempre es seguro ni está respaldado por ciencia.

Ante una práctica que parece inusual o promete transformar la piel de un día para otro, los dermatólogos aconsejan consultar fuentes profesionales y evitar experimentar con ingredientes irritantes.

9. La rutina debe cambiar con el paso de los años

Los productos que funcionaban a los 20 o 30 años pueden no responder igual décadas después. Con la edad, la piel puede requerir más hidratación, antioxidantes, retinoides o péptidos, según cada caso. Mantener una rutina que ya no se adapta a las necesidades actuales puede derivar en sequedad, sensibilidad o brotes.

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10. Los tonos de piel oscuros también necesitan protección solar

Existen alternativas de protección solar adaptadas para evitar residuos en tonos profundos de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor cantidad de melanina no elimina el daño causado por el sol. La exposición puede empeorar manchas oscuras y melasma, una condición caracterizada por áreas de hiperpigmentación. Aunque algunos protectores dejan una capa blanquecina, existen fórmulas diseñadas para integrarse mejor en los tonos profundos de piel.

11. Dormir poco también se refleja en el rostro

El cuidado cutáneo no depende únicamente de los productos. El descanso permite que la piel realice parte de sus procesos de reparación nocturna.

Gohara explicó a Prevention que la salud general se refleja en la piel; por eso, las noches cortas, el consumo frecuente de alcohol y una alimentación desequilibrada pueden afectar su aspecto. La consulta dermatológica puede ayudar a definir una rutina segura cuando hay irritación persistente, acné o manchas.

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