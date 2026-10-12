Cinco errores al comprar frutas y verduras congeladas

Las frutas y verduras congeladas conservan un perfil nutricional similar al de los productos frescos porque se procesan poco después de la cosecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las frutas y verduras congeladas pueden conservar un perfil nutricional similar al de los productos frescos y, en algunos casos, retener mejor ciertos antioxidantes. Sin embargo, elegir este tipo de productos con salsas, azúcares o envases deteriorados puede reducir sus beneficios nutricionales.

La recomendación surge de Verywell Health con la aprobación de la dietista registrada Karina Tolentino, que advierte sobre cinco errores frecuentes en el pasillo de congelados. La clave es revisar la lista de ingredientes, controlar el estado del paquete y priorizar las opciones simples, sin agregados.

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Las verduras con salsas preparadas suman sodio, grasas y calorías

Las verduras congeladas sin condimentos aportan fibra, vitaminas y minerales. El problema aparece con las presentaciones que incluyen queso, crema, manteca o mezclas de condimentos con alto contenido de sodio.

El maíz con manteca, la espinaca a la crema, el brócoli con salsa de queso y las chauchas al ajo con manteca son algunos ejemplos. Estos productos pueden incorporar grasas saturadas y calorías que no forman parte de la verdura en su estado natural.

Para conservar el control sobre la preparación, conviene elegir verduras congeladas simples y condimentarlas en casa. Hierbas, especias, ajo, aceite de oliva y jugo de limón permiten modificar el sabor sin depender de salsas industriales.

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La fruta congelada con almíbar aporta azúcar agregada

Las frutas congeladas en almíbar incorporan azúcares añadidos que modifican la composición natural del alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta posee azúcares naturales, por lo que no necesita endulzantes añadidos. Aun así, algunas presentaciones congeladas incluyen azúcar o almíbar para intensificar el dulzor.

Las frutillas, cerezas, duraznos, mangos y mezclas de frutos rojos pueden venderse en esas versiones. El resultado es un aumento de los azúcares agregados, sin un aporte nutricional adicional.

La alternativa más conveniente es buscar etiquetas que indiquen que la fruta no contiene azúcar añadida. Las versiones envasadas solo con agua o congeladas sin otros ingredientes permiten aprovecharlas en licuados, avena, yogures o preparaciones caseras sin alterar demasiado su composición.

La lista de ingredientes permite detectar agregados innecesarios

El proceso de congelación conserva los alimentos a bajas temperaturas, por lo que muchos productos no requieren tratamientos especiales para mantenerse durante meses. Por eso, una bolsa de brócoli, arvejas o berries puede tener como único ingrediente el alimento que anuncia en el frente.

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No obstante, otras opciones incluyen crema, manteca, queso, edulcorantes, sal o mezclas de condimentos. Una lista extensa de ingredientes puede ser una señal para revisar con mayor atención la información nutricional.

Una lista extensa de ingredientes funciona como señal para revisar con atención la información nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía aconseja limitar las variedades con exceso de sodio, grasas, calorías o azúcares. Cuantos menos agregados tenga una fruta o verdura congelada, mayor será el control que tendrá el consumidor sobre su preparación.

El hielo excesivo puede revelar problemas de conservación

El estado del envase también influye en la calidad del producto. Una bolsa rota, una capa gruesa de escarcha en su interior o las piezas convertidas en un bloque compacto pueden indicar que el alimento se descongeló parcialmente y luego volvió a congelarse.

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Esa situación puede afectar la textura y el sabor de las frutas y verduras. También exige precaución desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sobre todo si el paquete presenta daños visibles.

Al comprar, es preferible elegir paquetes bien sellados, sin rasgaduras y que se mantengan completamente congelados. Una vez en casa, los alimentos deben ir al freezer lo antes posible. Mantener la cadena de frío ayuda a preservar sus condiciones.

Los congelados pueden competir con los productos frescos

La percepción de que todo alimento fresco es más nutritivo que su versión congelada no siempre se ajusta a la evidencia. Las frutas y verduras destinadas al freezer suelen cosecharse en su punto de maduración y congelarse poco después.

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Los estudios citados por Verywell Health señalan que ciertas frutas congeladas mantienen una actividad antioxidante superior a la de las opciones frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, los productos frescos pueden perder parte de sus nutrientes durante la cosecha, el transporte, la exhibición y el almacenamiento doméstico. Algunas investigaciones citadas por Verywell Health señalan que determinadas frutas congeladas pueden conservar una actividad antioxidante superior a la de sus equivalentes frescos.

La elección entre una alternativa u otra depende de la disponibilidad, el presupuesto y el uso previsto. Combinar frutas y verduras frescas con opciones congeladas puede facilitar el consumo diario de vegetales durante todo el año. Para aprovecharlas, las verduras pueden agregarse al final de la cocción y la fruta puede usarse directamente en licuados, repostería, tostadas francesas o avena.

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