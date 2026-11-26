La discrepancia horaria entre los días laborales y los fines de semana incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y obesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Casi todos los órganos y tejidos del cuerpo humano funcionan según un reloj biológico interno sincronizado con el ciclo de 24 horas del día y la noche.

Cuando ese reloj se desajusta, las consecuencias van mucho más allá del cansancio: la desincronización del ritmo circadiano está asociada a obesidad, diabetes, trastornos del estado de ánimo, enfermedades cardíacas y hasta cáncer, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales (NIGMS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

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La luz natural durante el día es el regulador más potente del reloj interno

El ritmo circadiano no es un concepto abstracto. Según el NIGMS, está codificado en miles de genes que se activan y desactivan en un orden preciso, coordinados por un reloj maestro ubicado en el cerebro humano: el núcleo supraquiasmático (NSQ), una agrupación de células nerviosas localizada en el hipotálamo.

El NSQ responde principalmente a la luz que perciben los ojos: cuando la luz disminuye al atardecer, activa la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño; cuando la luz aumenta por la mañana, la producción se frena y el organismo se activa.

La exposición a la luz solar durante el día incrementa el tiempo de sueño nocturno y fortalece el ritmo circadiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia más reciente respalda con datos empíricos esta relación. Un estudio publicado en junio de 2026 en JMIR mHealth and uHealth, que realizó un seguimiento de 21 participantes durante siete días consecutivos mediante sensores, determinó que cada hora adicional de exposición a luz solar diurna se asoció con un incremento de 10,67 minutos en el tiempo total de sueño nocturno y con una reducción del sueño liviano. Los investigadores concluyeron que la exposición a luz natural fortalece el anclaje circadiano y mejora la arquitectura del sueño.

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La luz artificial nocturna suprime la melatonina y fragmenta el sueño

El problema inverso ocurre de noche. La exposición a pantallas y luz artificial, en particular la luz azul emitida por dispositivos electrónicos, interrumpe la señal que el NSQ envía a la glándula pineal para producir melatonina. Un estudio publicado en enero de 2026 en Scientific Reports midió el impacto de distintos tipos de iluminación residencial sobre la producción de melatonina y halló que las lámparas LED blancas frías y las lámparas fluorescentes compactas blancas frías generan una supresión de melatonina de entre el 12,1% y el 12,3%, frente al 1,5% de las lámparas incandescentes tradicionales.

Las lámparas LED de tono cálido redujeron ese valor al 3,6%. Los autores señalaron que el incremento del uso de iluminación LED en los hogares tiene un impacto mensurable sobre el ritmo circadiano humano.

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El uso del teléfono móvil antes de dormir retrasa el inicio del sueño a razón de 0,2 minutos por cada minuto frente a la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo estudio del JMIR mHealth and Uhealth (2026) confirmó que el uso del teléfono móvil antes de dormir se asoció con un aumento de 0,2 minutos en el tiempo de inicio del sueño por cada minuto de uso nocturno, efecto acumulativo que, sostenido en el tiempo, altera el patrón circadiano.

El horario de las comidas también sincroniza los relojes periféricos

Además del NSQ, el cuerpo tiene relojes circadianos en casi todos sus tejidos y órganos —hígado, páncreas, corazón, intestino— que se sincronizan no solo con la luz, sino también con los horarios de alimentación. Una revisión publicada en Frontiers in Neuroscience en marzo de 2026 destacó que mantener horarios regulares de comida, exposición a la luz y actividad física es uno de los factores más relevantes para entrenar el reloj circadiano en el envejecimiento.

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El trabajo también subraya que la crononutrición —comer a horas consistentes y alineadas con el ciclo natural de luz y oscuridad— es una herramienta prometedora para mantener la coherencia entre los relojes periféricos y el reloj maestro.

Saltear el desayuno, cenar muy tarde o comer a horarios irregulares puede desincronizar estos relojes internos incluso cuando la exposición a la luz es adecuada.

Los relojes biológicos situados en órganos como el hígado y el corazón responden a la regularidad de los horarios de las comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico regular estabiliza el ritmo circadiano

La actividad física es otro zeitgeber —término científico para los factores externos que sincronizan el reloj biológico— con respaldo experimental robusto. Un estudio publicado en Psychiatry Investigation (2024) estableció que el ejercicio diario, particularmente en la mañana o al inicio de la tarde, contribuye a estabilizar los patrones de sueño y mejora la coherencia del ritmo circadiano. En contraste, la actividad física intensa cercana a la hora de dormir puede actuar como estimulante y retrasar el inicio del sueño.

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La melatonina exógena puede corregir desajustes específicos

Cuando el ciclo circadiano ya está alterado —por trabajo nocturno, jet lag o síndrome de fase de sueño retrasada (SFSR)— la melatonina exógena puede funcionar como herramienta de reajuste. La revisión de Frontiers in Neuroscience (2026) describió que la melatonina actúa como sincronizador cronobiológico (chronobiotic): tomada en la tarde o el inicio de la noche, puede adelantar la fase circadiana, lo que la hace útil para tratar el jet lag y los trastornos de fase en adultos mayores. Ensayos clínicos citados en esa revisión muestran que la melatonina o sus análogos mejoran moderadamente la latencia del sueño, el tiempo total de sueño y la calidad del descanso.

Una revisión publicada en NPJ Biological Timing and Sleep en 2025 advirtió que el momento de ingesta y la dosis determinan si la melatonina adelanta o retrasa el ciclo, por lo que su uso debe coordinarse con un profesional de la salud. Tomada de manera indiscriminada, puede profundizar el desajuste en lugar de corregirlo.

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Las lámparas LED blancas frías en los hogares reducen la producción de melatonina en más del doce por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Premio Nobel de 2017 descifró el mecanismo molecular del reloj biológico

La base molecular de todo este sistema fue descifrada en parte por Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, investigadores financiados por el NIGMS que en 2017 recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus trabajos sobre ritmos circadianos.

Los científicos identificaron en moscas de la fruta una proteína —denominada PER— que regula su propia síntesis mediante un bucle de retroalimentación negativa: se acumula durante la noche y se degrada durante el día, generando el ciclo de aproximadamente 24 horas. Genes análogos al que codifica PER existen en el genoma humano, lo que convirtió el hallazgo en un pilar de la cronobiología moderna.

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El jet lag social y el trabajo nocturno tienen efectos similares a largo plazo

El NIGMS identifica entre las principales causas de desincronización circadiana el trabajo en turnos rotativos, el jet lag por viajes transoceánicos y lo que los investigadores denominan jet lag social: la brecha entre el horario de sueño de los días laborables y el de los fines de semana. Esta última forma de desajuste, ampliamente extendida en la población adulta, produce efectos similares a los del trabajo nocturno cuando se sostiene en el tiempo.

La administración controlada de melatonina exógena permite reajustar el reloj interno frente a situaciones de desfase horario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A largo plazo, la pérdida crónica de sueño y el desplazamiento continuo del ritmo circadiano elevan el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, trastornos del estado de ánimo, problemas cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, además de agravar condiciones de salud preexistentes, según la hoja de datos del NIGMS revisada en septiembre de 2023.

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La cronomedicina avanza hacia tratamientos personalizados

La investigación actual busca traducir el conocimiento acumulado sobre el reloj biológico en tratamientos médicos de mayor precisión. Áreas como la cronomedicina —que ajusta el momento de administración de fármacos al ciclo circadiano del paciente— y la cronobiología conductual están ganando terreno. Una revisión publicada en Frontiers in Sleep en 2025 señaló que los conceptos de crononutrición y cronomedicina representan enfoques prometedores para optimizar la salud alineando las intervenciones con los ritmos naturales del organismo.

Organismos modelo como la cianobacteria Synechococcus elongatus, la mosca de la fruta y el pez cebra permiten a los investigadores manipular genes del reloj biológico mediante técnicas como la edición genómica CRISPR, según describe el NIGMS, con el objetivo de comprender cómo cada proteína contribuye al funcionamiento del ciclo circadiano y cómo los factores ambientales —luz, temperatura, dieta— modulan su expresión.